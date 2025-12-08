La Alianza para una IA Inclusiva: una coalición global para construir una IA que sirva a todos, no solo a unos pocos

WASHINGTON y LONDON y NAIROBI, Kenia y NEW DELHI y SINGAPORE, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, BFA Global, Caribou, y MSC anunciaron la Alianza para una IA Inclusiva, una coalición abierta para garantizar que la próxima ola de IA genere oportunidades, no desigualdad. Para 2030, la Alianza se propone impulsar soluciones responsables a 100 millones de personas y movilizar $100 millones.

Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, advirtió: "La IA a gran escala creará inicialmente una mayor disparidad entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Sin embargo, la IA a pequeña escala —modelos locales implementados en dispositivos locales— será increíblemente productiva".

La IA transformará las economías y los sistemas públicos, pero también corre el riesgo de ampliar las brechas existentes: entre las empresas capaces de adoptarla y las que no; y entre las personas con acceso y las que no. Sin el liderazgo de los mercados emergentes, la IA se diseñará con supuestos que no reflejan el estilo de vida de la mayor parte del mundo.

Prateek Shrivastava, CEO BFA Global, afirmó: «Al unir fuerzas para movilizar recursos, podemos ofrecer soluciones de IA significativas a cientos de millones de personas».

Jessica Osborne, CEO Caribou, señaló: «La IA transformará la forma en que las personas trabajan, aprenden y acceden a los servicios. Esta Alianza garantiza que las partes interesadas locales tengan acceso a una IA que refleje su realidad.»

La Alianza es un esfuerzo de colaboración para impulsar la IA inclusiva para la inclusión financiera, la agricultura, la adaptación al cambio climático y los servicios públicos digitales en todo el mundo. Su trabajo se organiza en torno a seis pilares:

Crear infraestructura fundamental de IA. Ofrecer soluciones prácticas de IA a pequeña escala. Colaborar con universidades en materia de IA responsable. Desarrollar herramientas operativas que funcionen en entornos con pocos recursos y baja conectividad. Apoyar a gobiernos, instituciones financieras de desarrollo, reguladores y organismos regionales. Crear repositorios compartidos de conjuntos de datos, estudios de caso y herramientas.

Se invita a unirse a proveedores de tecnología, instituciones financieras de desarrollo, consultoras, inversores, gobiernos, instituciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

Graham Wright, co-presidente de MSC, advirtió: «Los países sin infraestructura digital, mano de obra cualificada o marcos normativos adecuados podrían quedar aún más marginados».

