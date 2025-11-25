AliExpress intensifica a Black Friday com ofertas especiais em Smart TVs

Plataforma destaca modelos avançados com tecnologia OLED, MiniLED e integrações de IA

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Neste ano, a campanha de Black Friday do AliExpress também apresenta destaque no crescimento da categoria de televisores, trazendo ao público brasileiro uma curadoria especial de Smart TVs equipadas com os recursos mais modernos do mercado. A plataforma reunirá ofertas em modelos de destaque, como a Samsung 55" 4K OLED S85F, reconhecida pelo contraste profundo e fluidez de imagem; a TCL 65" 4K UHD MiniLED 65C7K, que combina brilho elevado e precisão de cores; e a LG 65" 4K Ultra HD 65UT8050, que conta com o Processador a5 Ger7 e integrações com Alexa e Chromecast.

Com descontos progressivos, cupons e condições especiais, o AliExpress quer facilitar o acesso dos consumidores a televisores de telas maiores, melhor desempenho e experiências mais imersivas. Parte das ofertas também estará disponível na loja do Magazine Luiza dentro da plataforma, ampliando a variedade de vendedores e garantindo diferentes faixas de preço para quem deseja renovar o setup da sala ou transformar o quarto em um ambiente mais conectado.

A combinação entre fabricantes globais, cadeia logística fortalecida e vendedores verificados permite ao AliExpress oferecer um portfólio diversificado e seguro durante o período promocional. Assim, a Black Friday deste ano se torna uma oportunidade para quem busca qualidade de imagem superior, recursos inteligentes e opções de última geração. As promoções acontecem de 20 de novembro às 00h01 até 03 de dezembro às 23h59.

FONTE AliExpress