ALLOS: FFO CRESCE 41,1%

RIO DE JANEIRO, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A ALLOS S.A. (B3: ALOS3), a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina anuncia seus resultados do segundo trimestre de 2024 (2T24).

FFO CRESCE 41,1%: No 2T24, o FFO atingiu R$312,1 milhões, superando em 33,4% o mesmo período do ano anterior. O FFO por ação cresceu 41,1%, impulsionado pelos últimos programas de recompra de ações.

R$1,1 BILHÃO DE CAPITAL RETORNADO: Nos 7 primeiros meses do ano, a ALLOS retornou aos acionistas R$1,1 bilhão em dividendos (R$612 milhões) e recompra de ações (R$455 milhões), yield de aproximadamente 10%¹.

VENDAS CRESCEM 5,8% E VENDAS/M² 8,0%: As vendas totalizaram R$9,4 bilhões, avançando 5,8% YoY. As vendas/m² atingiram R$1.845, seguindo trajetória ascendente de +8,0% YoY, potencializadas pelas ações de qualificação de mix e gestão de portfólio.

ESTACIONAMENTO AVANÇA 14,2%: Resultado de estacionamento mais uma vez é destaque e atinge R$113,3 milhões no 2T24, crescimento de 14,2% YoY, mesmo com o descasamento temporal da Páscoa que favoreceu o 1T24.

HELLOO/MÍDIA CRESCE 25,1%: A HELLOO segue entregando crescimentos consistentes trimestre após trimestre. As receitas com mídia somaram R$35 milhões no 2T24, um aumento de 25,1% vs. o 2T23 e já atingem 5,2% do total de receita bruta da Companhia.

SSR AUMENTA 2,6%: A ALLOS segue apresentando consistente performance de aluguéis, mesmo com o cenário de deflação, atingindo crescimento de SSR de 2,6% no 2T24.

R$1,8 BILHÃO JÁ RECEBIDO PELOS DESINVESTIMENTOS: Até junho de 2024 a ALLOS recebeu mais de R$1,8 bilhão referente aos desinvestimentos anunciados, com parcela final a ser recebida no 4T24, fechando o trimestre com 1,5x de alavancagem.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE: A ALLOS, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade, com os negócios e com a sociedade, divulgou metas públicas para 2030 e 2040. As metas visam alavancar a construção de relações e lugares diversos e inclusivos, promover o desenvolvimento pleno de nossos colaboradores e clientes, garantir a neutralidade de carbono e uso eficiente dos recursos naturais.

FONTE ALLOS S.A.