SSR +6,5% E FFO POR AÇÃO +9%

RIO DE JANEIRO, Brasil, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ALLOS S.A. (B3: ALOS3), anuncia seus resultados do 3T25. A Companhia, ao final do 3T25, detinha participação em 45 shopping centers, totalizando 1.908mil m² de ABL Total e 1.242mil m² de ABL Própria e prestou serviços de planejamento, administração e comercialização a 10 shoppings de terceiros com uma ABL Total de 227 mil m².

R$1,9BILHÃO EM DIVIDENDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2026: O Conselho de Administração aprovou dividendos de R$146milhões a serem pagos em dezembro de 2025. Além disso, aprovou o guidance de dividendos entre R$0,28 e R$0,30 por ação, por mês, para 2026. Juntos, os dividendos podem chegar a R$1,9bilhão entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026.

FFO POR AÇÃO CRESCE 9,0%: O FFO atingiu R$304,9milhões, crescimento de 3,5% comparado ao 3T24, mesmo em um cenário de juros mais altos. O FFO por ação cresceu 9,0%, em função da forte performance operacional e pela execução dos programas de recompras de ações.

VENDAS CRESCEM 5,5%: As vendas nos shoppings continuam a crescer acima do varejo e, superam em 5,5% o registrado no 3T24, o que demonstra a força do portfólio.

SSR AVANÇA 6,5%: A boa performance em vendas acumulada nos últimos anos abre espaço para que as renovações de aluguel sejam negociadas com leasing spreads acima da inflação. ALLOS registrou SSR 6,5% superiores aos reportados no 3T24.

MÍDIA CRESCE 25,2%: O 3T25 marcou o início da operação da Helloo em aeroportos, que, aliada à performance de mídia nos shoppings, contribuiu para o crescimento de 25,2% em receitas de mídia no 3T25 quando comparadas ao 3T24.

QUEDA EM CUSTOS DOS SHOPPINGS: Os custos operacionais caíram 8,1% em relação ao 3T24, devido à continuidade nos ganhos de eficiência, que contribuíram para o avanço de 80 bps em margem NOI, que fechou o trimestre em 93,4%.

REDUÇÃO DE SG&A: Suportado por um programa de eficiência organizacional, o SG&A se manteve estável apesar da inflação, o que, aliada à queda em custos, contribuiu para o aumento de 97bps na margem EBITDA . Esse programa foi iniciado em maio e deve começar a apresentar efeitos mais relevantes a partir do 1T26.

GUIDANCE DE CAPEX 2026: Dado o atual cenário macroeconômico, a Companhia espera um ciclo de menores investimentos para o próximo ano. Com isso, o guidance de CAPEX para o ano de 2026 será entre R$350 e R$450milhões, redução de R$100milhões sobre o intervalo projetado para 2025.

