Amazon celebra 7ª edição do Prime Day no Brasil com descontos de até 80% e milhões de ofertas exclusivas

Membros Amazon Prime podem aproveitar ofertas de 1 a 7 de julho, com esquenta a partir de 29 de junho

Ofertas incluem Dispositivos Amazon e grandes marcas como Le Creuset, Tramontina, L'Oréal, JBL, Philips, Apple e Samsung

Novidade: "Chutou, Ganhou" transforma cada partida do Mundial em cupons para membros Prime no app da Amazon

Destaques:

O Prime Day 2026 acontece de 1 a 7 de julho, com esquenta a partir de 29 de junho, oferecendo milhões de ofertas exclusivas para membros Prime com até 80% de desconto em mais de 35 categorias.

Novidade desta edição, o "Chutou, Ganhou" transforma cada partida do Mundial em oportunidade de ganhar cupons no app da Amazon — gratuito para todos os consumidores, com benefícios extras para membros Prime.

Membros Prime também aproveitam 3 meses grátis de Kindle Unlimited, até 70% off em filmes no Prime Video, acesso antecipado à Alexa+, cashback de 5% com o Cartão Amazon Prime, e entrega ultra-rápida com Amazon Now.

SÃO PAULO, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- De 1 a 7 de julho, a Amazon promove a sétima edição do Prime Day 2026 no Brasil. O evento deste ano oferecerá milhões de ofertas exclusivas para membros Prime em diversas categorias, com frete grátis sem valor mínimo de compra. Para reforçar a operação do período e atender ao aumento da demanda, a Amazon impulsiona a criação de mais de 9 mil vagas de trabalho temporário em todo o Brasil. Essenciais para garantir entregas rápidas e um ambiente de trabalho seguro, as contratações desse ano refletem um crescimento de 50% nas vagas temporárias em relação ao ano anterior, evidenciando a aceleração contínua da Amazon no país. Este aumento acompanha a acelerada expansão da Amazon, que investiu mais de R$ 75 bilhões no Brasil nos últimos 15 anos e hoje opera com mais de 300 centros logísticos distribuídos em todos os estados do país, tendo triplicado o número de empregos diretos e indiretos gerados por seus múltiplos negócios nos últimos 2 anos.

"O Prime Day é, acima de tudo, uma celebração que temos o prazer de realizar anualmente para nossos membros Prime. Nesta sétima edição, nosso foco principal é possibilitar que cada membro Prime maximize sua economia, transformando seus desejos em realidade por meio de uma vasta seleção de ofertas que atendem às diversas necessidades dos brasileiros, tudo isso com frete grátis e rápido", afirma Mariana Roth, líder do programa Amazon Prime no Brasil.

As Melhores Ofertas do Prime Day 2026 nas Principais Categorias

Confira uma prévia das oportunidades de economia que os membros poderão aproveitar de livros a produtos de beleza, eletrônicos, celulares e dispositivos Amazon:

Dispositivos Amazon: Os dispositivos Amazon selecionados da família Echo, Fire TV e Kindle estarão com até 30% de desconto. As ofertas incluem dispositivos selecionados da família Echo - como Echo Dot, Echo Spot, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Dot Max, Echo Studio e Echo Show 15. Além disso, os clientes encontrarão descontos no novo Fire TV Stick HD e em e-readers Kindle, como Kindle Colorsoft (16GB e 32 GB), Kindle Paperwhite (16GB e 32GB), Kindle (16GB).

Os dispositivos Amazon selecionados da família Echo, Fire TV e Kindle estarão com até 30% de desconto. As ofertas incluem dispositivos selecionados da família Echo - como Echo Dot, Echo Spot, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Dot Max, Echo Studio e Echo Show 15. Além disso, os clientes encontrarão descontos no novo Fire TV Stick HD e em e-readers Kindle, como Kindle Colorsoft (16GB e 32 GB), Kindle Paperwhite (16GB e 32GB), Kindle (16GB). Os dispositivos da linha Echo, Fire TV e Kindle podem ser adquiridos em até 10 vezes sem juros. Além das promoções, membros Prime poderão desbloquear cupons de até R$100 para dispositivos Echo e Fire TV em experiências gamificadas no app.

O Acesso Antecipado à Alexa+ estará disponível para as pessoas que comprarem um dispositivo Echo ou Fire TV ou se cadastrarem em www.amazon.com.br/alexaplus. Após esse período, Alexa+ seguirá sem custo adicional para membros do programa Amazon Prime, somando-se aos demais benefícios.

Livros e eBooks: Até 60% off em ofertas antecipadas para leitores que tiveram início no período de esquenta (29 de junho) e se estenderão por todo o Prime Day. Com mais de 56 mil títulos com descontos, incluindo best-sellers e lançamentos como Alchemised: Edição especial, Murdoku: 80 mistérios para resolver usando a lógica, Hábitos Atômicos, Aliada do Vilão e a Série Não Mexa.

Até 60% off em ofertas antecipadas para leitores que tiveram início no período de esquenta (29 de junho) e se estenderão por todo o Prime Day. Com mais de 56 mil títulos com descontos, incluindo best-sellers e lançamentos como Alchemised: Edição especial, Murdoku: 80 mistérios para resolver usando a lógica, Hábitos Atômicos, Aliada do Vilão e a Série Não Mexa. Computadores e Informática: Até 40% off em notebooks, monitores e acessórios de marcas como Dell, AOC, HP, Acer, Lenovo e ASUS.

Até 40% off em notebooks, monitores e acessórios de marcas como Dell, AOC, HP, Acer, Lenovo e ASUS. Celulares e Comunicação: Até 50% off em celulares, tablets e smartwatches de marcas como Apple, Samsung e Motorola.

Até 50% off em celulares, tablets e smartwatches de marcas como Apple, Samsung e Motorola. Eletrônicos: Até 40% off em fones de ouvido, caixas de som e acessórios de marcas como JBL, Philips, Duracell e Beats.

Até 40% off em fones de ouvido, caixas de som e acessórios de marcas como JBL, Philips, Duracell e Beats. Papelaria: Até 40% off em materiais de colorir e de escrita de marcas como Faber-Castell, Tilibra, BIC e Epson.

Até 40% off em materiais de colorir e de escrita de marcas como Faber-Castell, Tilibra, BIC e Epson. Video Games: Até 50% off em itens gamers de marcas como Playstation, Nintendo, Logitech e Sony.

Até 50% off em itens gamers de marcas como Playstation, Nintendo, Logitech e Sony. Bebês: Até 50% off em itens de Bebês de marcas como Motorola (Babá Eletrônica), Bepantol, Buba, Fisher-Price, Medela e Isofix.

Até 50% off em itens de Bebês de marcas como Motorola (Babá Eletrônica), Bepantol, Buba, Fisher-Price, Medela e Isofix. Saúde e Bem-Estar: Até 40% off em itens de cuidado pessoal de marcas como Huggies, OMO, Max, Pampers, Downy, Mimmo, Neve e Mustela.

Até 40% off em itens de cuidado pessoal de marcas como Huggies, OMO, Max, Pampers, Downy, Mimmo, Neve e Mustela. Alimentos e Bebidas: Até 40% off em itens de mercado de marcas como Piracanjuba, YoPro, 3 Corações, Heinz, Ninho, Hellman's, Pepsi e Orfeu.

Até 40% off em itens de mercado de marcas como Piracanjuba, YoPro, 3 Corações, Heinz, Ninho, Hellman's, Pepsi e Orfeu. Beleza: Até 50% off em itens de skincare e cuidados com o cabelo de marcas como Nautica, L'Oréal, Lola, Dove, NIVEA, Neutrogena, Clear e Hada Labo.

Até 50% off em itens de skincare e cuidados com o cabelo de marcas como Nautica, L'Oréal, Lola, Dove, NIVEA, Neutrogena, Clear e Hada Labo. Casa e Decoração: Até 40% off em itens para renovar sua casa de marcas como WAP, Electrolux, Mondial e Philco.

Até 40% off em itens para renovar sua casa de marcas como WAP, Electrolux, Mondial e Philco. Cozinha: Até 40% off em utensílios de cozinha, louças, panelas e eletroportáteis de marcas como Ninja, Philips Walita, Tramontina e Electrolux.

Até 40% off em utensílios de cozinha, louças, panelas e eletroportáteis de marcas como Ninja, Philips Walita, Tramontina e Electrolux. Eletrodomésticos: Até 40% off em marcas como Panasonic, Philco, Electrolux, Fischer, Mondial e Midea.

Até 40% off em marcas como Panasonic, Philco, Electrolux, Fischer, Mondial e Midea. Brinquedos e Jogos: Até 50% off em blocos de montar, jogos e quebra-cabeças de marcas como LEGO, Hot Wheels, Asmodee, Baby Brink, Mattel e Sylvanian Families.

Até 50% off em blocos de montar, jogos e quebra-cabeças de marcas como LEGO, Hot Wheels, Asmodee, Baby Brink, Mattel e Sylvanian Families. Bebidas Alcoólicas: Até 40% off em vodka, whisky, cerveja, licor, vinho e espumante de marcas como Heineken, Johnny Walker, Campari, Smirnoff, Absolut, Amstel e Aperol.

*Os preços dos dispositivos e promoções de cupons extras podem sofrer alteração e os descontos encerrados a qualquer momento, de acordo com a disponibilidade em estoque.

Amazon Prime Video :

No Amazon Prime Video, os clientes também encontrarão descontos e benefícios exclusivos: entre 25 e 30 de junho, Membros Prime poderão alugar filmes exclusivos, como Missão Refúgio, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e A Maldição da Múmia, com até 50% de desconto. Já entre 1º e 8 de julho, títulos selecionados estarão disponíveis para compra com até 70% de desconto (verifique a classificação indicativa). Alguns dos conteúdos são: Super Mario Galaxy: O Filme, Pânico 7 e Uma Segunda Chance.

Neste período, também haverá ofertas para assinaturas de canais. Membros Prime poderão assinar canais selecionados – como Paramount+, MGM+, Universal+ e Lionsgate+ – com descontos a partir de 50% por até 3 meses. Novos assinantes também terão a opção de experimentar alguns canais disponíveis no serviço com 30 dias gratuitos, entre eles: Apple TV, Telecine, Adrenalina Pura, Sony One.

Kindle Unlimited:

Durante o Prime Day, membros Prime ganham 3 meses grátis de Kindle Unlimited, um desconto de R$ 74,90. A assinatura oferece acesso a um catálogo com mais de 5 milhões de ebooks, revistas e quadrinhos, sempre com novidades para sua curiosidade nunca parar. Para acessar o conteúdo, basta baixar o app Kindle no celular ou tablet, ou usar um dispositivo Kindle.

Formas de comprar e economizar com a Amazon no Prime Day 2026 :

Ainda não é Prime? Assine o Amazon Prime por R$19,90/mês ou R$166,80/ano, com cartão de crédito, débito ou Pix, incluindo Pix Automático para pagamento recorrente. Teste grátis por 30 dias em amazon.com.br/prime e aproveite todas as ofertas exclusivas do Prime Day, além de frete grátis, Prime Video, Amazon Music e muito mais.

Assine o Amazon Prime por R$19,90/mês ou R$166,80/ano, com cartão de crédito, débito ou Pix, incluindo Pix Automático para pagamento recorrente. Teste grátis por 30 dias em amazon.com.br/prime e aproveite todas as ofertas exclusivas do Prime Day, além de frete grátis, Prime Video, Amazon Music e muito mais. "Alexa, quais são minhas ofertas?": membros Prime podem ativar alertas pedindo "Alexa, definir lembrete para o Prime Day às 00h do dia 1 de julho", bem como acionar o comando "Alexa, adicione [nome do produto] ao meu carrinho" para adicionar itens ao carrinho de compras da Amazon. A assistente de voz também pode notificá-los quando itens em sua Lista de Desejos, Carrinho ou Salvar para Mais Tarde estiverem em oferta.

membros Prime podem ativar alertas pedindo "Alexa, definir lembrete para o Prime Day às 00h do dia 1 de julho", bem como acionar o comando para adicionar itens ao carrinho de compras da Amazon. A assistente de voz também pode notificá-los quando itens em sua Lista de Desejos, Carrinho ou Salvar para Mais Tarde estiverem em oferta. Ofertas personalizadas para você: membros Prime podem configurar notificações de ofertas personalizadas, incluindo ofertas "Relacionadas aos itens que você visualizou", "Principais marcas para você" e "Ofertas de 4+ estrelas para você".

membros Prime podem configurar notificações de ofertas personalizadas, incluindo ofertas "Relacionadas aos itens que você visualizou", "Principais marcas para você" e "Ofertas de 4+ estrelas para você". Cartão Amazon Prime: Cashback de 5% em todas as compras na Amazon.com.br, parcelamento em até 21x sem juros em compras a partir de R$1.750 e cupons exclusivos de desconto durante o evento.

Cashback de 5% em todas as compras na Amazon.com.br, parcelamento em até 21x sem juros em compras a partir de R$1.750 e cupons exclusivos de desconto durante o evento. Parcelamento estendido: Parcelamento em até 21x sem juros com cartões selecionados do Banco do Brasil e Santander.

Parcelamento em até 21x sem juros com cartões selecionados do Banco do Brasil e Santander. NuPay: Pagamento via débito (com desconto equivalente ao Pix) ou crédito, sem sair do ambiente Amazon. Clientes elegíveis contam com Limite Adicional para parcelamento em até 24x e cupons exclusivos para primeira compra com NuPay.

Pagamento via débito (com desconto equivalente ao Pix) ou crédito, sem sair do ambiente Amazon. Clientes elegíveis contam com Limite Adicional para parcelamento em até 24x e cupons exclusivos para primeira compra com NuPay. Amazon Now: Membros Prime também podem aproveitar o Amazon Now com ofertas especiais e receber itens do dia a dia — como alimentos, bebidas e produtos de limpeza — com entrega ultra-rápida a partir de 15 minutos, diretamente no app da Amazon. Desde o lançamento, a seleção de produtos cresceu mais de 15% no país, e em São Paulo o crescimento foi o dobro.

Para conferir as ofertas do Prime Day, acesse https://www.amazon.com.br/primeday

Sobre o Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br diariamente. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncio no Amazon Music Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais, e jogos gratuitos no Amazon Luna. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 19,90 ao mês, ou R$ 166,80 ao ano (em até 12x de R$ 13,90 ao mês no cartão de crédito),podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: Amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou fale com a JeffreyGroup - [email protected] .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003428/1920x1080_jpg.jpg

FONTE Amazon Brasil