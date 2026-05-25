Da paixão à compra: Amazon Ads desvenda como grandes eventos esportivos movimentam o consumo no Brasil

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Amazon Brasil

25 mai, 2026, 19:27 GMT

Estudo inédito revela a paixão nacional pelo futebol como poderoso catalisador de consumo, com 9 em cada 10 brasileiros engajados com o mundial e 75% das compras ocorrendo antes mesmo do primeiro jogo

SÃO PAULO, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa realizada pela Crowd.DNA, encomendada por Amazon Ads, revela como a chegada de uma competição mundial de futebol molda o comportamento de consumo dos brasileiros, transformando o evento em uma alavanca de engajamento e planejamento de compras para milhões de pessoas. O levantamento aponta que 9 em cada 10 brasileiros demonstram interesse no torneio global, com quase três quartos (74%) estando extremamente ou muito interessados, e 50% afirmando que o campeonato deve inspirá-los a fazer compras que normalmente não considerariam. Além disso, o lar se consolida como o principal palco da celebração, com 84% dos pesquisados planejando assistir aos jogos em casa, impulsionando a demanda por itens domésticos e de conveniência.

O estudo tem como objetivo compreender o comportamento dos consumidores frente ao evento global e a integração da paixão pelo futebol em suas jornadas de compra e entretenimento. "A pesquisa reflete nosso compromisso de sempre atuar sob a perspectiva dos consumidores. Entendemos que nossa presença precisa ir além do momento da compra, conectando-nos a cada etapa da jornada do cliente, desde o interesse inicial até a celebração final. Por conhecermos profundamente as preferências, hábitos e comportamentos dos brasileiros, conseguimos evoluir continuamente e oferecer as melhores experiências e as maiores oportunidades aos nossos anunciantes", afirma Carolina Piber, diretora-geral de Amazon Ads no Brasil.

Paixão em números e disposição elevada para o consumo

De acordo com a pesquisa, a paixão dos brasileiros pela competição vai além do campo, transformando-se em um catalisador de consumo. O entusiasmo se traduz em um salto na intenção de investimento em entretenimento e consumo: 55% dos brasileiros esperam focar mais em entretenimento, alimentação e socialização durante o torneio. Este é um período em que o evento cria oportunidades para que os consumidores possam investir em produtos e serviços que aprimorem a experiência da celebração.

O estudo também revela um comportamento de compra planejado e estratégico. Cerca de 75% das compras relacionadas ao torneio acontecem antes mesmo do primeiro jogo, seguindo um cronograma de consumo claro. Consumidores investem em vestuário e reservas em restaurantes e bares com até duas semanas de antecedência, enquanto itens como alimentos, bebidas (alcoólicas e não-alcoólicas) e suprimentos domésticos são adquiridos poucos dias antes. Esta previsibilidade oferece uma janela valiosa para as marcas planejarem suas campanhas e atuarem de forma proativa.

O lar como o novo estádio e o crescimento do consumo doméstico

Com 84% dos brasileiros planejando assistir aos jogos em casa via TV/streaming, preferencialmente com amigos e familiares, a demanda por itens domésticos e de conveniência deve disparar. A pesquisa revela um aumento significativo na intenção de compra para cuidados de casa (45% em 2026, contra 12% em 2022) e produtos de beleza (39% em 2026, contra 9% em 2022). Complementar a essa experiência, 81% dos entrevistados afirmam que pedirão delivery de comida durante as partidas, reforçando a centralidade do ambiente doméstico para a celebração do torneio.

Poder do engajamento digital

O público brasileiro é hiperconectado, com 71% dos torcedores engajados passando mais de 5 horas online diariamente e acessando o conteúdo por uma média de cinco dispositivos. Essa presença digital massiva abrange transmissão ao vivo, redes sociais, podcasts e TV/streaming, oferecendo múltiplos pontos de contato para que as marcas engajem com a audiência. O público jovem (18-34 anos) se destaca por seu engajamento online, sendo significativamente mais propenso a seguir conteúdo da competição nas redes sociais (60%) e a assistir a conteúdo de influenciadores ou figuras esportivas (37%).

Impacto positivo da publicidade e oportunidades de compra

Anunciar e oferecer oportunidades de compra durante o torneio tem um efeito direto e positivo na percepção da marca. 60% dos consumidores têm uma opinião mais favorável sobre marcas que anunciam no evento (74% entre fãs ávidos), e a publicidade é significativamente mais propensa a influenciar decisões de compra (58% total, 73% entre fãs ávidos). Este é um período de altíssima receptividade e engajamento para campanhas publicitárias.

"Os insights reforçam que, com Amazon Ads, as marcas têm a inteligência e tecnologia para ir além do alcance. Nossa singularidade está no acesso a trilhões de sinais que revelam o real desejo e comportamento de consumo do cliente brasileiro, permitindo uma conexão no momento certo em todo o nosso playground de soluções. Assim, entregamos resultados de negócios mensuráveis e o crescimento real que as marcas buscam para capitalizar momentos tão estratégicos como eventos esportivos globais", conclui Piber.

Informações sobre a pesquisa da Crowd.DNA

 A pesquisa online foi realizada pela Crowd.DNA, encomendada por Amazon Ads, durante o mês de janeiro de 2026, com 2 mil consumidores brasileiros de idade entre 18 e 74 anos. Para garantir maior representatividade, foram utilizados diversos painéis, e os resultados foram ponderados por gênero, idade e região, de acordo com a distribuição demográfica da população brasileira.

FONTE Amazon Brasil

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