Amazon Lança Serviço de Entrega em 15 minutos no Brasil com Frete Grátis para Membros Prime

Amazon Now marca a estreia da empresa na entrega de alimentos frescos e congelados no país

O lançamento faz parte do investimento da Amazon para aumentar a velocidade de entrega no país, que já levou mais de 50 bilhões de itens no mesmo dia ou no dia seguinte para membros Prime em 2025

SÃO PAULO, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Amazon Brasil lançou hoje o Amazon Now, serviço que entrega em até 15 minutos produtos de mercearia, incluindo pela primeira vez no país alimentos frescos e congelados. Clientes em bairros elegíveis de oito grandes cidades brasileiras—São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte—podem agora pedir desde frutas, verduras, carnes e laticínios até bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza da casa pelo site Amazon.com.br e pelo aplicativo Amazon Shopping. O serviço será disponibilizado gradualmente até 9 de março, com frete grátis para membros Prime.

Os momentos inesperados da vida não seguem uma programação—ficar sem fraldas, perceber que acabaram as bebidas durante uma partida de futebol ou descobrir que falta um ingrediente essencial enquanto cozinha. Para os muitos clientes, essas situações tradicionalmente significavam correr até a loja mais próxima.

"O Amazon Now expande nossas opções de entrega para atender clientes que precisam de itens essenciais com urgência", disse Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil. "Estamos trazendo a confiança e a excelência no atendimento que nossos clientes já conhecem para entregas ultrarrápidas, levando o que precisam em 15 minutos, quando mais precisam."

Como Funciona o Amazon Now

Um selo "Amazon Now" identifica itens disponíveis para entrega em minutos. Ao selecionar um produto Amazon Now, os clientes acessam uma experiência dedicada com carrinho e checkout próprios, permitindo comprar itens urgentes sem misturá-los com pedidos regulares da Amazon. Os meios de pagamento disponíveis para essa modalidade serão cartão de crédito ou PIX.

Membros Prime recebem entrega gratuita, enquanto outros clientes pagam R$5,49. Como promoção de lançamento, todos os pedidos serão isentos de taxa de serviço. Os clientes também podem adicionar gorjeta opcional para o entregador.

Após finalizar o pedido, os clientes recebem um link de rastreamento via WhatsApp que abre uma página com mapa interativo. Nela, é possível acompanhar a entrega em tempo real e se comunicar com segurança com o entregador, sem compartilhar dados pessoais.

Disponibilidade e Expansão

O Amazon Now representa a entrada da companhia no segmento de entregas ultrarrápidas e a estreia de produtos frescos e congelados no Brasil, marcando mais um passo na estratégia de atender clientes com ainda mais rapidez e variedade. Com mais de 250 centros logísticos em todo o país, sendo 100 inaugurados em 2025, a empresa vem estabelecendo novos recordes de velocidade e conveniência. "Já ampliamos significativamente nossas opções de entregas em horas em São Paulo e Rio de Janeiro, permitindo que produtos de mais de 30 categorias fossem recebidos poucas horas após a compra", completa Juliana. "Agora, com o Amazon Now, introduzimos entregas em minutos e, pela primeira vez no país, categorias inteiramente novas—alimentos frescos e congelados—que transformam a forma como os brasileiros podem fazer suas compras urgentes de mercearia. Essa evolução reforça nosso compromisso em estabelecer novos padrões de conveniência para nossos clientes."

Inicialmente, o serviço estará disponível em bairros elegíveis das oito cidades. Os clientes podem verificar se seu endereço está na área de cobertura em www.amazon.com.br/amazonnow. O Amazon Now expandirá gradualmente para novos locais e aumentará sua seleção de produtos com base nas preferências dos consumidores.

Membros Prime Economizam Ainda Mais

Membros Prime que já contavam com entrega rápida e gratuita em milhões de produtos agora têm acesso a entregas ainda mais rápidas: em 15 minutos com o Amazon Now, sem custos adicionais. O lançamento chega para agregar ainda mais valor ao programa Amazon Prime, que oferece uma experiência completa de economia e entretenimento, incluindo ofertas exclusivas, acesso aos títulos e transmissões esportivas pelo Prime Video, 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncios no Amazon Music Prime, jogos gratuitos com Amazon Luna, além de centenas de revistas e e-books.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925135/PHOTO_2026_03_02_18_48_34.jpg

FONTE Amazon Brasil