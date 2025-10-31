Amazon Brasil amplia portfólio internacional com itens a partir de R$5

"Achadinhos" chegam com frete grátis e sem valor mínimo para assinantes Amazon Prime

Catálogo de produtos da empresa cresce para mais de 180 milhões de itens, reforçando compromisso com variedade e preços acessíveis no Brasil

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Amazon Brasil anunciou hoje uma expansão significativa de seu catálogo de produtos, aumentando sua seleção em mais de 20% desde o início de 2025. O portfólio da empresa agora apresenta mais de 180 milhões de produtos em 50 categorias. Esta expansão inclui a adição de produtos internacionais a preços ainda mais competitivos, fortalecendo a posição da Amazon no cenário de e-commerce brasileiro.

"Estamos comprometidos em expandir continuamente nossa seleção, garantindo que os brasileiros tenham acesso a produtos de qualidade a preços acessíveis", disse Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil. "Ao aumentar nosso catálogo para mais de 180 milhões de produtos e adicionar ainda mais itens internacionais, estamos cumprindo nossa promessa de ser a loja onde os clientes brasileiros podem encontrar tudo o que precisam."

Mais produtos, mais economia

Os produtos internacionais recém-adicionados abrangem categorias populares, incluindo beleza, vestuário, itens domésticos, brinquedos e muito mais, a partir de R$5. Esses itens vêm de vendedores internacionais confiáveis e da rede global da Amazon, trazendo produtos de classe mundial diretamente aos consumidores brasileiros.

Os clientes podem descobrir facilmente os mais de 800 mil itens internacionais acessíveis através da seção dedicada "Achadinhos" dentro da Loja de Compras Internacionais da Amazon e pesquisar por faixa de preço. Para economizar ainda mais, os clientes poderão aproveitar promoções especiais como "compre 8 e obtenha 80% de desconto" em itens selecionados, tornando as compras internacionais ainda mais atrativas.

Conveniência a um clique de distância

Desafios tradicionais das compras internacionais, como preocupações com conversão de moeda e longos prazos de entrega, são minimizados através da integração com a Loja de Compras Internacionais da Amazon Brasil. Todos os preços são exibidos em reais, com informações transparentes sobre prazos de entrega, e compras elegíveis podem ser devolvidas gratuitamente dentro de 15 dias após o recebimento.

"Os consumidores brasileiros têm uma mentalidade global em suas preferências de compra", disse Juliana. "Nossa seleção ampliada atende a essa demanda trazendo tendências e produtos internacionais diretamente às suas portas com a mesma conveniência que esperam ao comprar localmente na Amazon." Os membros Amazon Prime podem desfrutar de frete grátis nestes produtos internacionais sem requisito de compra mínima. Outros clientes podem acessar a mesma seleção com frete a uma tarifa fixa de apenas R$8,99 por pedido, também sem limites mínimos de compra. Os prazos de entrega são tipicamente de até duas semanas.

Tranquilidade com a Garantia A a Z

Itens comprados através da Loja de Compras Internacionais são cobertos pela Garantia A a Z, proporcionando aos clientes o mesmo nível de proteção de compra que recebem ao comprar de vendedores locais. Se um produto chegar danificado, estiver com defeito ou não corresponder à descrição do anúncio, a equipe de atendimento ao cliente da Amazon ajudará a resolver o problema com reembolso ou substituição.

Experiência do cliente no centro

Esta expansão de seleção reforça a abordagem centrada no cliente da Amazon, focando nos fatores-chave que os consumidores brasileiros mais valorizam: ampla seleção, preço e conveniência. "Tudo o que fazemos começa com nossos clientes", disse Juliana. "Esta expansão é uma resposta direta ao que os brasileiros têm pedido: opções mais acessíveis e com a conveniência e confiabilidade que esperam da Amazon."

O anúncio de hoje representa o mais recente passo no plano de aceleração da Amazon Brasil. A empresa tem expandido consistentemente suas operações no Brasil desde seu lançamento em 2017, adicionando novas categorias de produtos e aumentando sua infraestrutura logística para melhor atender aos clientes brasileiros.

Para saber mais, acesse: https://www.amazon.com.br/b?node=213428067011

