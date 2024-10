AMI faz parceria com a Samsung para trazer segurança de firmware para PCs

ATLANTA, 8 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A AMI®, líder global em firmware dinâmico para computação em todo o mundo, fez uma parceria com a Samsung Electronics, líder global em tecnologia de consumo, para criar uma solução de segurança conjunta aprimorada e disponibilizada nos Galaxy Book PCs da Samsung. Juntamente com a plataforma de segurança multicamadas Samsung Knox da Samsung, o Tektagon™ da AMI - a solução de segurança de firmware Platform Root of Trust líder do setor - está agora integrado nos PCs Samsung, incluindo o Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 Ultra.

Por meio dessa parceria colaborativa, o Tektagon da AMI se integra perfeitamente ao Samsung Knox para garantir que dados confidenciais e sensíveis permaneçam seguros em todas as camadas do dispositivo por meio da detecção de ameaças em tempo real e da proteção colaborativa, ao mesmo tempo em que fornece o mais alto nível de segurança contra malware com injeção de firmware para ajudar a prevenir ataques de ransomware e negação de serviço.

"Como fornecedora líder de tecnologia de endpoint para os setores governamental e comercial globais, a Samsung está comprometida em proteger suas plataformas em todos os níveis", disse o Dr. Hark-Sang Kim, vice-presidente executivo e chefe da equipe de P&D de Nova Computação, Mobile eXperience Business da Samsung Electronics. "A integração da solução Tektagon da AMI nos nossos mais recentes Galaxy Books oferece uma proteção poderosa e abrangente como base da plataforma."

A plataforma Samsung Knox aproveita o processador incorporado à placa-mãe para fornecer uma plataforma segura suportada por hardware, que inclui a tecnologia de segurança Tektagon da AMI. Graças aos recursos líderes da AMI como fornecedora de firmware, a necessidade de componentes adicionais é reduzida, enquanto a segurança baseada em hardware ainda é fornecida sem problemas.

"A AMI está extremamente orgulhosa do nosso trabalho de integração da nossa solução Tektagon Platform Root of Trust nos notebooks da série Samsung Galaxy Book", disse Stefano Righi, vice-presidente sênior da AMI Global Software and Security Group. "Juntas, a Samsung e a AMI estão ajudando a reduzir o cenário de ameaças cibernéticas, protegendo endpoints de negócios em todo o mundo contra ataques maliciosos."

Os Samsung Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 Ultra com AMI Tektagon Platform Root of Trust estão disponíveis hoje e podem ser encomendados diretamente à Samsung.

AMI® e Tektagon™ são marcas registradas/marcas comerciais da AMI nos EUA e/ou em outros lugares. Galaxy Book e Knox são marcas comerciais da Samsung Electronics Co. Ltd. nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

Sobre a AMI

A AMI é um firmware reinventado para a computação moderna. Como líder global em firmware dinâmico para soluções de segurança, orquestração e capacidade de gerenciamento, a AMI permite que as plataformas de computação do mundo, desde o local até a nuvem e a borda. A tecnologia fundamental líder do setor da AMI e o suporte inabalável ao cliente geraram parcerias duradouras e estimularam a inovação para algumas das marcas mais proeminentes do setor de alta tecnologia.

