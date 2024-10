AMI s'associe à Samsung pour sécuriser les microprogrammes des ordinateurs

ATLANTA, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- AMI®, le leader mondial des microprogrammes dynamiques pour l'informatique mondiale, s'est associé à Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie grand public, pour créer une solution de sécurité conjointe améliorée disponible dans les ordinateurs Galaxy Book de Samsung. Parallèlement à la plateforme de sécurité multicouche Samsung Knox de Samsung, Tektagon™ d'AMI - la solution Platform Root of Trust de sécurité de microprogrammes à la pointe du secteur - est désormais intégrée dans les ordinateurs de Samsung, y compris le Galaxy Book5 Pro 360, le Galaxy Book4 Pro, le Galaxy Book4 Pro 360 et le Galaxy Book4 Ultra.

Grâce à ce partenariat, Tektagon d'AMI s'intègre parfaitement à Samsung Knox pour garantir la sécurité des données confidentielles et sensibles à chaque niveau de l'appareil grâce à la détection des menaces en temps réel et à la protection collaborative, tout en offrant le plus haut niveau de sécurité contre les logiciels malveillants injectés dans le microprogramme afin de prévenir les ransomwares et les attaques par déni de service.

« En tant que principal fournisseur de technologies de terminaison pour les administrations et les entreprises du monde entier, Samsung s'engage à sécuriser ses plates-formes à tous les niveaux », a déclaré le Dr Hark-Sang Kim, vice-président exécutif et chef de l'équipe de recherche et développement de la nouvelle informatique, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « L'intégration de la solution Tektagon d'AMI dans nos derniers Galaxy Books offre une protection puissante et complète à la base de la plateforme. »

La plateforme Samsung Knox exploite le processeur intégré existant de la carte mère pour fournir une plateforme sécurisée soutenue par le matériel, qui inclut la technologie de sécurité Tektagon d'AMI. Grâce aux capacités de pointe d'AMI en tant que fournisseur de microprogrammes, le besoin de composants supplémentaires est réduit, tandis que la sécurité ancrée dans le matériel est toujours assurée de manière transparente.

« AMI est extrêmement fière de son travail d'intégration de sa solution Tektagon Platform Root of Trust dans les ordinateurs portables de la série Samsung Galaxy Book », a déclaré Stefano Righi, Senior Vice President du Global Software and Security Group d'AMI. « Ensemble, Samsung et AMI contribuent à réduire le paysage des cybermenaces, en sécurisant les points de terminaison des entreprises dans le monde entier contre les attaques malveillantes. »

Les Samsung Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 et Galaxy Book4 Ultra avec Tektagon Platform Root of Trust d'AMI sont disponibles dès aujourd'hui et peuvent être commandés directement sur Samsung.

AMI® et Tektagon™ sont des marques déposées/marques commerciales d'AMI aux États-Unis et/ou ailleurs. Galaxy Book et Knox sont des marques commerciales de Samsung Electronics Co. Ltd. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos d'AMI

AMI réinvente le firmware pour l'ère de l'informatique moderne. En tant que chef de file mondial des firmwares dynamiques pour les solutions de sécurité, d'orchestration et de gestion, AMI permet aux plateformes informatiques du monde entier de fonctionner sur site, sur cloud et en périphérie. La technologie fondamentale et le support client d'AMI ont généré des partenariats pérennes et stimulé l'innovation pour les plus grandes marques de l'industrie des hautes technologies.

