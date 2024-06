AMI lança solução de gerenciamento de ponta baseada em OpenBMC para processador de gerenciamento de servidor ASPEED 2700

TAIPEI, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A AMI, líder global em Firmware Dinâmico para computação em escala mundial, tem o orgulho de anunciar o lançamento do MegaRAC OneTree™ para plataformas de Processador de Gerenciamento de Servidor ASPEED 2700. Esta solução inovadora baseada em OpenBMC™ traz recursos de gerenciamento aprimorados, recursos de segurança robustos e desempenho aprimorado para atender às demandas de data centers e ambientes corporativos modernos.

Este último lançamento do MegaRAC OneTree aproveita o poder do ASPEED 2700 para fornecer gerenciamento abrangente de hardware de servidor, incluindo monitoramento remoto, gerenciamento térmico e manutenção. Oferece uma solução escalável e flexível para quem busca soluções OpenBMC. Os principais recursos incluem gerenciamento abrangente de silício nas arquiteturas X86 e Arm®, gerenciamento de energia, telemetria em tempo real e protocolos de segurança aprimorados para proteção contra ameaças cibernéticas em evolução.

MegaRAC OneTree também deve oferecer suporte ao gerenciamento de acelerador/GPGPU, gerenciamento de malha (CXL) para expansões/pooling de memória e gerenciamento avançado de resfriamento líquido, para atender às necessidades agressivas de infraestrutura de IA computacional e dinamicamente composta.

"A AMI está comprometida em fornecer soluções de última geração que atendam às necessidades cada vez mais sofisticadas de gerenciamento de servidores de nossos clientes. Nossa solução MegaRAC OneTree OpenBMC para ASPEED 2700 representa um avanço significativo na tecnologia de gerenciamento de servidores, oferecendo controle e eficiência incomparáveis ", disse Sanjoy Maity, CEO da AMI.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a AMI na solução MegaRAC OneTree OpenBMC. Nossa plataforma ASPEED 2700 foi projetada para oferecer suporte a recursos avançados de gerenciamento e segurança, e essa parceria demonstra nosso compromisso em fornecer soluções de primeira linha que atendam às necessidades dinâmicas do setor ", disse Chris Lin, CEO da ASPEED Technology Inc.

