AMI 發布適用於 ASPEED 2700 伺服器管理處理器的先進 OpenBMC 型管理解決方案

台北2024年6月5日 /美通社/ -- 全球運算動態韌體領域的全球領導者 AMI 很榮幸宣布推出適用於 ASPEED 2700 伺服器管理處理器平台的 MegaRAC OneTree™。這款以 OpenBMC™ 為基礎的創新解決方案帶來增強的管理功能、強大的安全功能和更出色的效能，以滿足現代數據中心和企業環境的需求。

最新推出的 MegaRAC OneTree 利用 ASPEED 2700 的力量來提供全面的伺服器硬件管理，包括遙距監控、散熱管理和維護。它為尋求 OpenBMC 解決方案的用戶提供了一個可擴展且靈活的解決方案。主要功能包括 X86 和 Arm® 的全面晶片管理、電源管理、即時遙測，以及增強的安全協定，以防範不斷演變的網絡安全威脅。

MegaRAC OneTree 亦支援加速器/GPGPU 管理、用於記憶體擴充/池化的 Fabric (CXL) 管理，以及進階液冷管理，以滿足進取的運算和動態組合人工智能基礎設施的需求。

AMI 行政總裁 Sanjoy Maity 表示：「AMI 致力提供最先進的解決方案，以滿足客戶日益複雜的伺服器管理需求。我們適用於 ASPEED 2700 的 MegaRAC OneTree OpenBMC 解決方案代表著伺服器管理技術的重大進步，提供無與倫比的控制和效率。」

ASPEED Technology Inc 行政總裁林鴻明表示：「我們很高興能夠與 AMI 在 MegaRAC OneTree OpenBMC 解決方案上進行合作。我們的 ASPEED 2700 平台專為支援先進的管理和安全功能而設計，這次合作證明我們致力提供頂尖的解決方案，以滿足業界的動態需求。」

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AMI®、MegaRAC® 和 MegaRAC OneTree™ 是 AMI 在美國和/或其他地區的商標及註冊商標。OpenBMC™ 是 LF Projects, LLC 在美國和/或其他地區的的商標。Arm® 是 Arm Limited（或其子公司）在美國和/或其他地區註冊的商標。所有其他商標和註冊商標，均為其各自擁有者的財產。

關於 AMI

AMI 重新定義了現代運算韌體。AMI 作為全球動態韌體解決方案的領導者，在安全、協調管理和可管理性方面提供解決方案，為全球運算平台提供從本地部署到雲端、邊緣運算等全領域支援。AMI 的行業領先基礎技術，以及堅定不移的客戶支援，與多個高科技業中最著名品牌建立持久合作夥伴關係，啟發他們的創新。

SOURCE AMI