Amp finaliza acordos comerciais para a área de combustíveis avançados de Cape Hardy

ADELAIDE, Austrália, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Amp Energy ("Amp" ou a "Empresa") anunciou hoje que finalizou todos os acordos comerciais necessários para o desenvolvimento do Cape Hardy Advanced Fuels Precinct – um dos principais projetos de hidrogênio verde, amônia verde e combustível avançado na Austrália. Os acordos, que foram firmados com a Iron Road Ltd, incluem a compra de uma parcela de 630 hectares de terra em Cape Hardy, bem como a estrutura de royalties finalizada e o acordo de infraestrutura para usuários comuns. A Amp continuará a se basear no progresso de desenvolvimento feito desde o anúncio do Acordo de Estrutura Estratégica com a Iron Road Ltd em abril de 2023 para trazer a capacidade de produção de combustível avançado para Cape Hardy.

O Cape Hardy Advanced Fuels Precinct fornecerá produção em escala com até 10 GW de capacidade planejada de eletrolisador. O desenvolvimento será estruturado para colocar inicialmente 1 GW on-line com estágios incrementais para atingir 10 GW de capacidade total. O projeto atenderá ao mercado doméstico australiano, apoiando as metas de zero líquido do governo australiano, e também apresentará recursos de exportação global. Para facilitar a distribuição, Cape Hardy será equipado com o primeiro terminal de exportação de combustíveis avançados da Austrália.

A Amp vem discutindo o desenvolvimento da área de combustíveis avançados de Cape Hardy, em colaboração com a Iron Road Ltd e o governo da Austrália do Sul, nos últimos dois anos. Durante esse tempo, a Amp fez progressos significativos no desenvolvimento. O conceito, o design e a fase pré-Front End Engineering Design (FEED) do projeto foram estudados e revisados por duas importantes empresas globais de engenharia, a Arup e a Technip Technologies, e a Amp pretende concluir os estudos pré-FEED para a primeira fase do eletrolisador de 1 GW nos próximos nove meses. O escopo e a contratação do FEED estão em andamento antes da concessão do contrato FEED no final de 2024 ou início de 2025.

A água dessalinizada será proveniente da recém-anunciada usina de dessalinização de água do mar da Northern Water Supply (NWS), localizada em Cape Hardy, para atender à demanda do projeto por água de alimentação do eletrolisador, água de resfriamento, água da planta de processo e água de incêndio. A Amp está cofinanciando as despesas pré-FID do projeto NWS.

Além disso, a Amp está trabalhando em estreita colaboração com a Barngarla Determination Aboriginal Corporation RNTBC ("BDAC"). Com o apoio contínuo da BDAC, a Amp está confiante de que a Delegacia de Combustíveis Avançados de Cape Hardy terá um impacto econômico significativo na região. A Amp atualmente estima que isso incluirá aproximadamente 4.000 empregos diretos e 6.000 empregos indiretos para a primeira capacidade de gigawatt de eletrólise apenas.

"Estamos vendo uma demanda crescente por Combustíveis Avançados tanto na Austrália quanto no exterior. Isso inclui amônia verde, hidrogênio líquido, metanol e combustível de aviação sustentável. O Complexo de Combustíveis Avançados de Cape Hardy permitirá a produção em larga escala desses combustíveis, que serão essenciais para a transição energética e para alcançar as metas de zero emissões líquidas. Não poderíamos estar mais entusiasmados com o impacto potencial do projeto, e somos gratos pela parceria e apoio contínuo da Iron Road Ltd, do Governo da Austrália do Sul e do BDAC enquanto avançamos a todo vapor no desenvolvimento", disse Paul Ezekiel, presidente e cofundador da Amp.

O ministro do Comércio e Investimento, Joe Szakacs, disse "O governo do estado reconhece a importância estratégica da Delegacia de Combustíveis Avançados de Cape Hardy, atraindo investimentos para o estado para oportunidades domésticas e de exportação, já que há uma busca crescente pela qualidade para projetos de hidrogênio em todo o mundo ."

