Amp 完成哈迪角先進燃料區商業協議

澳洲阿德萊德2024年5月21日 /美通社/ -- Amp Energy（簡稱「Amp」或「公司」）今天宣佈，已完成發展「哈迪角先進燃料區」(Cape Hardy Advanced Fuels Precinct) 全部所需商業協議。這是澳洲領先綠色氫、綠氨和先進燃料項目之一。Amp Energy 與 Iron Road Ltd 簽訂的協議，包括購買哈迪角 630 公頃土地，以及最終土地開採結構和共同用戶基礎設施協議。Amp 自 2023 年 4 月宣佈與 Iron Road Ltd 簽訂「策略框架協議」(Strategic Framework Agreement) 後，將繼續以開發進度為基礎，為哈迪角帶來先進燃料生產能力。

「哈迪角先進燃料區」將提供大規模生產，計劃電解器容量高達 10 GW。這開發項目以結構設計，最初生產 1 GW ，然後分階段增產至 10 GW 總容量。 該項目將滿足澳洲當地市場，支援澳洲政府的淨零目標，同時還具備全球出口能力。 為方便配送，哈迪角將配備澳洲首個專門建造的先進燃料出口碼頭。

過去兩年，Amp 一直與 Iron Road Ltd 和南澳政府討論「哈迪角先進燃料區」合作開發。在此期間，Amp 取得顯著開發進展。 因為 Amp 目標在未來 9 個月內，完成首個 1 GW 電解階段的預先進料研究，所以該項目的概念、設計和預前端工程設計 (FEED) 階段，已經由兩家全球領先工程公司 Arup 和 Technip Technologies 研究和審查。2024 年底或 2025 年初批出 FEED 合約前，目前正在進行 FEED 仔細觀察和訂立合約。

將從最近宣佈的 Northern Water Supply (NWS) 海水淡化廠，採購淡化水。該廠將位於哈迪角，滿足該項目對電解器供水、冷卻水、過程廠用水和火水的需求。Amp 為 NWS 計劃，共同資助 FID 前支出。

此外，Amp 還與 Barngarla Determination Aboriginal Corporation RNTBC（簡稱「BDAC」）緊密合作。 在 BDAC 的持續支持下，Amp 相信「哈迪角先進燃料區」將對該地區帶來具意義的經濟影響。 Amp 目前估計，僅在第一千兆瓦的電解器容量中，這將包括約 4,000 個直接和 6,000 個間接工作

Amp 總裁兼聯合創始人 Paul Ezekiel 表示：「我們目睹澳洲和國外對先進燃料的需求，與日俱增。先進燃料包括綠色氨、液態氫、甲醇和可持續發展的航空燃料。「哈迪角先進燃料區」將有助大規模生產這些燃料，這些燃料是能源轉型和實現淨零目標的關鍵。我們對該項目的潛在影響，感到非常興奮。我們也感謝 Iron Road Ltd、南澳政府和 BDAC 的合作與持續支持，全力推進我們開發。」。

貿易和投資部長 Joe Szakacs 表示：「因為全球越來越追求氫能項目的質素，所以南澳政府意識到『哈迪角先進燃料區』的策略重要。該區也因為多個國內和出口機會，而吸引投資。」

關於 Amp

Amp Energy 是一個全球能源轉型開發平台，透過 Amp X 平台提供可再生能源、電池儲存、「先進燃料」(Advanced Fuels) 和綠色 AI 資料中心，以及專利 AI 支援電網靈活性。Amp 自成立 15 年以來，於全球開發和建造（或承包） 14 GW 電力。Amp 的主要投資支持，均來自機構資本合作夥伴，包括全球私募基金公司 Carlyle Group，該公司已投資超過 440 億美元。Amp 在北美、英國、澳洲、日本和西班牙，均設有全球營運中心。

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SOURCE Amp Energy