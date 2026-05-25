ANBC debate uso responsável da IA e crédito em conferência internacional no Chile

Associação amplia participação brasileira nos debates internacionais sobre IA, compliance, curadoria e governança no mercado de crédito

SANTIAGO, Chile, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) participará, no dia 27 de maio, do Más que Compliance, conferência internacional, em Santiago, no Chile, que reunirá especialistas, executivos, reguladores e profissionais do setor privado e público para discutir os desafios relacionados ao uso responsável de inteligência artificial. O presidente executivo da entidade, Elias Sfeir, será entrevistado no painel "Gobernar lo que No Podemos Controlar: IA, Datos y el Nuevo Rol del Compliance".

O evento é promovido pela Women in Compliance Chile, em parceria com o EstadoDiario. Os debates são focados no futuro do compliance, nos reflexos da Inteligência Artificial, em transformações culturais corporativas, proteção de dados, segurança cibernética, gestão de riscos digitais e na evolução regulatória da América Latina. A contribuição da ANBC será focada nos impactos da IA nos processos decisórios do mercado de crédito, nos desafios do uso responsável do uso de modelos automatizados e na responsabilidade das empresas prestadoras de sistemas que recomendam e direcionam escolhas em tempo real.

Durante o encontro, Sfeir discutirá temas como uso estratégico, a participação humana em sistemas automatizados, responsabilidade no uso de dados e os riscos relacionados à adoção de modelos regulatórios internacionais sem adaptação às características econômicas e sociais da América Latina. Segundo Sfeir, o avanço da IA exige uma discussão mais ampla sobre o uso responsável e seus desdobramentos nas organizações. "A Inteligência Artificial expande a capacidade operacional das companhias, agiliza processos e modifica modelos de negócios. Paralelamente, exige o uso responsável através do compliance, curadoria e governança capazes de garantir a confiança ao mercado. O desafio deixa de ser puramente tecnológico, engloba transformação institucional e cultural", afirma.

A atuação da ANBC em debates sobre governança, curadoria, compliance, inovação, tecnologia e uso responsável de dados e seus produtos integra a agenda internacional da entidade em fóruns voltados ao setor financeiro e ao ecossistema de crédito. Em março, a Associação participou, em Miami, da FIBA AML Conference, evento dedicado à prevenção à lavagem de dinheiro, compliance e governança no sistema financeiro. Neste mês de maio, foi a vez da Conferência Anual da ACCIS, realizada em Viena, na Áustria, com debates sobre aplicações de Inteligência Artificial e o uso responsável da inovação no setor global de informações de crédito.

FONTE ANBC