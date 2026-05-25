ANBC debate el uso responsable de la IA y el crédito en una conferencia internacional en Chile

La asociación amplía la participación brasileña en debates internacionales sobre IA, cumplimiento normativo, gestión de datos y gobernanza en el mercado crediticio

SANTIAGO, Chile, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Asociación Nacional de Bureaus de Crédito (ANBC) participará el próximo 27 de mayo en "Más que Compliance", conferencia que se celebrará en Santiago de Chile y reunirá a especialistas, ejecutivos, reguladores y profesionales de los sectores público y privado para debatir los desafíos relacionados con el uso responsable de la inteligencia artificial. El presidente ejecutivo de la entidad, Elias Sfeir, participará en el panel "Gobernar lo que no podemos controlar: IA, datos y el nuevo rol del compliance".

El evento es organizado por Women in Compliance Chile, en colaboración con Estado Diario. Los debates abordarán el futuro del compliance, los impactos de la inteligencia artificial, las transformaciones culturales corporativas, la protección de datos, la gestión de riesgos digitales y la evolución regulatoria en América Latina.

La contribución de la ANBC se centrará en el impacto de la IA en los procesos de toma de decisiones dentro del mercado crediticio, los desafíos asociados al uso responsable de modelos automatizados y la responsabilidad de las empresas proveedoras de sistemas que recomiendan y orientan decisiones en tiempo real.

Durante el encuentro, Sfeir abordará temas como el uso estratégico de la IA, la participación humana en sistemas automatizados, la responsabilidad en el uso de datos y los riesgos relacionados con la adopción de modelos regulatorios internacionales sin adaptación a las características económicas y sociales de América Latina.

"La Inteligencia Artificial amplía la capacidad operativa de las empresas, agiliza procesos y transforma los modelos de negocio. Al mismo tiempo, exige un uso responsable basado en prácticas de compliance, gestión y gobernanza capaces de garantizar la confianza del mercado", afirma.

La participación de la ANBC en debates sobre gobernanza, supervisión, compliance, innovación, tecnología y uso responsable de datos y productos forma parte de la agenda internacional de la entidad en foros dedicados al sector financiero y al ecosistema crediticio. En marzo, la Asociación participó en Miami de la Conferencia FIBA AML, evento enfocado en la prevención del lavado de dinero, compliance y gobernanza en el sistema financiero. En mayo, fue el turno de la Conferencia Anual de ACCIS, realizada en Viena.

FUENTE ANBC