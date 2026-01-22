Anern anuncia disponibilidade do inversor solar híbrido de fase dividida AN-FGI-AS para os mercados da América Latina e do Caribe
22 jan, 2026, 09:11 GMT
GUANGZHOU, China, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Anern anunciou a disponibilidade de seu inversor solar híbrido de fase dividida AN-FGI-AS nos mercados da América Latina e do Caribe. O inversor suporta saída de corrente alternada em 120/240V em fase dividida e operação por onda senoidal pura, segundo a empresa. Ela expande o portfólio de inversores híbridos da Anern para aplicações de engenharia, infraestrutura e projetos de energia solar na região.
A série AN-FGI-AS foi projetada para suportar sistemas de energia de fase dividida usados em partes da América Latina e do Caribe. O inversor integra geração de energia fotovoltaica, interação com a rede e gerenciamento de baterias de armazenamento de energia em uma única plataforma híbrida, suportando tanto a operação na rede quanto fora da rede.
Segundo a Anern, a linha de produtos AN-FGI-AS inclui três modelos, com potência máxima fotovoltaica de entrada de até 12.000 Watts e corrente máxima de carregamento solar de 220 Amperes. O inversor fornece saída CA pura de onda senoidal e é projetado para fornecer qualidade de potência estável sob condições de carga variáveis típicas de sistemas de energia baseados em projetos.
|
Modelo
|
AN-FGI-AS7200P
|
AN-FGI-AS10000P
|
AN-FGI-AS12000P
|
Fase
|
1 fase de entrada/1 fase de saída
|
Potência máxima de entrada fotovoltaica
|
9000W
|
12000W
|
12000W
|
Potência de saída nominal
|
Fase dividida: 7200
|
Fase dividida: 10000W
|
Fase dividida: 12000
|
Monofásico: 6000W
|
Monofásico: 7200W
|
Monofásico: 7200W
|
Faixa de tensão MPPT
|
90-450Vcc
|
Número de rastreadores MPPT/Corrente máxima de
|
2/16A
|
2/22A
|
2/22A
|
Tensão de saída nominal
|
120Vca (L1/N, L2/N)/240Vca(L1/L2)
|
Tensão de Entrada Nominal
|
120Vca(L1/N, L2/N)/240Vca(L1/L2)
|
Faixa de frequência
|
50 Hz/60 Hz(Sensor automático)
|
Tensão CC Nominal
|
48Vcc
|
Corrente máxima de carga solar
|
150A
|
220A
|
220A
|
Corrente máxima de carregamento CA
|
120A
|
150A
|
160A
|
Número paralelo permitido
|
1--6
|
DimensãoLxPxA(mm)
|
580*359*127
|
620*450*132
|
620*450*132
|
Peso líquido (kg)
|
15,9 kg
|
23,5 kg
|
23,8 kg
O sistema suporta comutação de transferência em nível de nobreak para ajudar a manter a continuidade de energia durante interrupções na rede e permite uma capacidade de saída de pico de curta duração de até 125%. A funcionalidade de monitoramento remoto opcional, incluindo acesso baseado em WiFi, permite que usuários e integradores de sistemas monitorem o status operacional do sistema e os dados de desempenho.
A disponibilidade do inversor solar híbrido da fase dividida AN-FGI-AS reflete o envolvimento da Anern em projetos energéticos na América Latina e no Caribe. A empresa trabalha com distribuidores, empresas de engenharia e integradores de sistemas para apoiar a implantação localizada em diversos ambientes regulatórios e de rede.
Sobre a Anern
A Anern é fabricante de sistemas de iluminação e energia solar para projetos residenciais, comerciais e de infraestrutura desde 2009. Suas ofertas incluem inversores solares, baterias de lítio e soluções de iluminação solar para uso on/off-grid, com foco em compatibilidade, estabilidade e confiabilidade globalmente.
Site oficial: www.anern.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866308/image1.jpg
