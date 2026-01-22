Anern anuncia disponibilidade do inversor solar híbrido de fase dividida AN-FGI-AS para os mercados da América Latina e do Caribe

Anern

22 jan, 2026

GUANGZHOU, China, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Anern anunciou a disponibilidade de seu inversor solar híbrido de fase dividida AN-FGI-AS nos mercados da América Latina e do Caribe. O inversor suporta saída de corrente alternada em 120/240V em fase dividida e operação por onda senoidal pura, segundo a empresa. Ela expande o portfólio de inversores híbridos da Anern para aplicações de engenharia, infraestrutura e projetos de energia solar na região.

Inversor Solar Híbrido de Fase Dividida AN-FGI-AS (PRNewsfoto/Anern)
A série AN-FGI-AS foi projetada para suportar sistemas de energia de fase dividida usados em partes da América Latina e do Caribe. O inversor integra geração de energia fotovoltaica, interação com a rede e gerenciamento de baterias de armazenamento de energia em uma única plataforma híbrida, suportando tanto a operação na rede quanto fora da rede.

Segundo a Anern, a linha de produtos AN-FGI-AS inclui três modelos, com potência máxima fotovoltaica de entrada de até 12.000 Watts e corrente máxima de carregamento solar de 220 Amperes. O inversor fornece saída CA pura de onda senoidal e é projetado para fornecer qualidade de potência estável sob condições de carga variáveis típicas de sistemas de energia baseados em projetos.

Modelo

AN-FGI-AS7200P

AN-FGI-AS10000P

AN-FGI-AS12000P

Fase

1 fase de entrada/1 fase de saída

Potência máxima de entrada fotovoltaica

9000W

12000W

12000W

Potência de saída nominal

Fase dividida: 7200

Fase dividida: 10000W

Fase dividida: 12000

Monofásico: 6000W

Monofásico: 7200W

Monofásico: 7200W

Faixa de tensão MPPT

90-450Vcc

Número de rastreadores MPPT/Corrente máxima de
entrada

2/16A

2/22A

2/22A

Tensão de saída nominal

120Vca (L1/N, L2/N)/240Vca(L1/L2)

Tensão de Entrada Nominal

120Vca(L1/N, L2/N)/240Vca(L1/L2)

Faixa de frequência

50 Hz/60 Hz(Sensor automático)

Tensão CC Nominal

48Vcc

Corrente máxima de carga solar

150A

220A

220A

Corrente máxima de carregamento CA

120A

150A

160A

Número paralelo permitido

1--6

DimensãoLxPxA(mm)

580*359*127

620*450*132

620*450*132

Peso líquido (kg)

15,9 kg

23,5 kg

23,8 kg

O sistema suporta comutação de transferência em nível de nobreak para ajudar a manter a continuidade de energia durante interrupções na rede e permite uma capacidade de saída de pico de curta duração de até 125%. A funcionalidade de monitoramento remoto opcional, incluindo acesso baseado em WiFi, permite que usuários e integradores de sistemas monitorem o status operacional do sistema e os dados de desempenho.

A disponibilidade do inversor solar híbrido da fase dividida AN-FGI-AS reflete o envolvimento da Anern em projetos energéticos na América Latina e no Caribe. A empresa trabalha com distribuidores, empresas de engenharia e integradores de sistemas para apoiar a implantação localizada em diversos ambientes regulatórios e de rede.

Sobre a Anern

A Anern é fabricante de sistemas de iluminação e energia solar para projetos residenciais, comerciais e de infraestrutura desde 2009. Suas ofertas incluem inversores solares, baterias de lítio e soluções de iluminação solar para uso on/off-grid, com foco em compatibilidade, estabilidade e confiabilidade globalmente.

