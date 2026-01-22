Anern anuncia disponibilidade do inversor solar híbrido de fase dividida AN-FGI-AS para os mercados da América Latina e do Caribe

GUANGZHOU, China, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Anern anunciou a disponibilidade de seu inversor solar híbrido de fase dividida AN-FGI-AS nos mercados da América Latina e do Caribe. O inversor suporta saída de corrente alternada em 120/240V em fase dividida e operação por onda senoidal pura, segundo a empresa. Ela expande o portfólio de inversores híbridos da Anern para aplicações de engenharia, infraestrutura e projetos de energia solar na região.

Inversor Solar Híbrido de Fase Dividida AN-FGI-AS (PRNewsfoto/Anern)

A série AN-FGI-AS foi projetada para suportar sistemas de energia de fase dividida usados em partes da América Latina e do Caribe. O inversor integra geração de energia fotovoltaica, interação com a rede e gerenciamento de baterias de armazenamento de energia em uma única plataforma híbrida, suportando tanto a operação na rede quanto fora da rede.

Segundo a Anern, a linha de produtos AN-FGI-AS inclui três modelos, com potência máxima fotovoltaica de entrada de até 12.000 Watts e corrente máxima de carregamento solar de 220 Amperes. O inversor fornece saída CA pura de onda senoidal e é projetado para fornecer qualidade de potência estável sob condições de carga variáveis típicas de sistemas de energia baseados em projetos.

Modelo AN-FGI-AS7200P AN-FGI-AS10000P AN-FGI-AS12000P Fase 1 fase de entrada/1 fase de saída Potência máxima de entrada fotovoltaica 9000W 12000W 12000W Potência de saída nominal Fase dividida: 7200 Fase dividida: 10000W Fase dividida: 12000 Monofásico: 6000W Monofásico: 7200W Monofásico: 7200W Faixa de tensão MPPT 90-450Vcc Número de rastreadores MPPT/Corrente máxima de

entrada 2/16A 2/22A 2/22A Tensão de saída nominal 120Vca (L1/N, L2/N)/240Vca(L1/L2) Tensão de Entrada Nominal 120Vca(L1/N, L2/N)/240Vca(L1/L2) Faixa de frequência 50 Hz/60 Hz(Sensor automático) Tensão CC Nominal 48Vcc Corrente máxima de carga solar 150A 220A 220A Corrente máxima de carregamento CA 120A 150A 160A Número paralelo permitido 1--6 DimensãoLxPxA(mm) 580*359*127 620*450*132 620*450*132 Peso líquido (kg) 15,9 kg 23,5 kg 23,8 kg

O sistema suporta comutação de transferência em nível de nobreak para ajudar a manter a continuidade de energia durante interrupções na rede e permite uma capacidade de saída de pico de curta duração de até 125%. A funcionalidade de monitoramento remoto opcional, incluindo acesso baseado em WiFi, permite que usuários e integradores de sistemas monitorem o status operacional do sistema e os dados de desempenho.

A disponibilidade do inversor solar híbrido da fase dividida AN-FGI-AS reflete o envolvimento da Anern em projetos energéticos na América Latina e no Caribe. A empresa trabalha com distribuidores, empresas de engenharia e integradores de sistemas para apoiar a implantação localizada em diversos ambientes regulatórios e de rede.

Sobre a Anern

A Anern é fabricante de sistemas de iluminação e energia solar para projetos residenciais, comerciais e de infraestrutura desde 2009. Suas ofertas incluem inversores solares, baterias de lítio e soluções de iluminação solar para uso on/off-grid, com foco em compatibilidade, estabilidade e confiabilidade globalmente.

Site oficial: www.anern.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866308/image1.jpg

FONTE Anern