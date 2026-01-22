Anern anuncia la disponibilidad de un inversor solar híbrido de fase partida AN-FGI-AS para los mercados de América Latina y el Caribe
Noticias proporcionadas porAnern
22 ene, 2026, 09:07 GMT
GUANGZHOU, China, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Anern anunció la disponibilidad de su inversor solar híbrido de fase partida AN-FGI-AS en los mercados de América Latina y el Caribe. Según la empresa, el inversor es compatible con una salida de CA de fase partida de 120/240 V y un funcionamiento de onda sinusoidal pura. Esto amplía la variedad de inversores híbridos de Anern para uso en ingeniería, infraestructura y energía solar basadas en proyectos en la región.
La serie AN-FGI-AS está diseñada para funcionar con sistemas de alimentación de fase partida utilizados en algunas partes de América Latina y el Caribe. El inversor integra la generación de energía fotovoltaica, la interacción con la red y la gestión de baterías de almacenamiento de energía en una única plataforma híbrida, que admite el funcionamiento tanto dentro como fuera de la red.
Según Anern, la línea de productos AN-FGI-AS incluye tres modelos, con una potencia fotovoltaica máxima de entrada de hasta 12.000 vatios y una corriente de carga solar máxima de 220 amperios. El inversor proporciona una salida de CA de onda sinusoidal pura y está diseñado para proporcionar una calidad de energía estable en condiciones de carga variable, típicas de los sistemas de energía basados en proyectos.
|
Modelo
|
AN-FGI-AS7200P
|
AN-FGI-AS10000P
|
AN-FGI-AS12000P
|
Fase
|
1 fase de entrada / 1 fase de salida
|
Potencia fotovoltaica máxima de entrada
|
9.000 W
|
12.000 W
|
12.000 W
|
Potencia de salida nominal
|
Fase partida: 7.200
|
Fase partida: 10.000 W
|
Fase partida: 12.000
|
Monofásica: 6.000 W
|
Monofásica: 7.200 W
|
Monofásica: 7.200 W
|
Rango de voltaje MPPT
|
90-450 V CC
|
Cantidad de rastreadores MPPT/Corriente máxima de
|
2/16 A
|
2/22 A
|
2/22 A
|
Voltaje de salida nominal
|
120 V CA (L1/N, L2/N)/240 V CA (L1/L2)
|
Voltaje de entrada nominal
|
120 V CA (L1/N, L2/N)/240 V CA (L1/L2)
|
Rango de frecuencia
|
50 Hz/60 Hz (detección automática)
|
Voltaje de CC nominal
|
48 V CC
|
Corriente máxima de carga solar
|
150 A
|
220 A
|
220 A
|
Corriente máxima de carga de CA
|
120 A
|
150 A
|
160 A
|
Cantidad paralela permitida
|
1--6
|
Dimensiones Prof. × Anch. × Alt. (mm)
|
580*359*127
|
620*450*132
|
620*450*132
|
Peso neto (kg)
|
15,9 kg
|
23,5 kg
|
23,8 kg
El sistema es compatible con la conmutación de transferencia a nivel de UPS para ayudar a mantener la continuidad del suministro eléctrico durante las interrupciones de la red y permite una capacidad de salida máxima de corta duración de hasta el 125 %. La funcionalidad opcional de monitoreo remoto, que incluye acceso por wifi, permite a los usuarios y a los integradores de sistemas monitorear el estado operativo del sistema y los datos de rendimiento.
La disponibilidad del inversor solar híbrido de fase partida AN-FGI-AS refleja la participación de Anern en proyectos de energía en toda América Latina y el Caribe. La empresa trabaja con distribuidores, empresas de ingeniería e integradores de sistemas para respaldar la implementación localizada en diversos entornos normativos y de red.
Acerca de Anern
Anern es un fabricante de sistemas de iluminación y energía solar para proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura desde 2009. Su oferta incluye inversores solares, baterías de litio y soluciones de iluminación solar para uso dentro y fuera de la red, y se centra en la compatibilidad, la estabilidad y la confiabilidad a nivel mundial.
Sitio web oficial: www.anern.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866309/image1.jpg
FUENTE Anern
Compartir este artículo