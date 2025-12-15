Ano de 2026 marca recorde de feriados e abre caminho para viagens com pontos Livelo

Com alta procura por viagens e calendário repleto de dias de descanso, programa revela como o consumo habitual pode gerar benefícios para viajantes

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com a chegada do fim de ano, muitos brasileiros começam a planejar as férias e a viagem dos sonhos para 2026, ano que promete movimentar o turismo nacional e internacional. O calendário terá o maior número de feriados prolongados da última década, o que deve impulsionar ainda mais o turismo, especialmente com a expectativa para a Copa do Mundo de 2026.

Além disso, relatório anual da NowNext'25", que traz dados sobre tendências no turismo mundial, realizado pela Omio mostra que 34% dos brasileiros querem viajar com mais frequência, buscando experiências que reflitam seu estilo de vida e interesses pessoais. Para quem já pensa no próximo destino, a Livelo, maior empresa de recompensas do país, reforça que as compras feitas neste fim de ano podem ser uma oportunidade de juntar pontos e transformá-los em viagens ao longo do próximo ano.

Para o CMO da Livelo, Henrique Duda, o momento é de transformar esse desejo de viajar em estratégia. "Estamos vendo um perfil do brasileiro que deseja viajar mais, aproveitar melhor o tempo livre e buscar experiências que façam sentido para sua rotina e seus interesses. Em um ano com tantos feriados, além da Copa do Mundo, a organização antecipada ganha ainda mais importância. Nosso papel é mostrar que esse planejamento pode começar nas compras rotineiras: quando o consumidor entende que qualquer gasto recorrente pode gerar pontos, e que esses pontos podem ser usados para viabilizar a próxima viagem, ele percebe que transformar os planos em realidade está mais perto do que imagina", afirma o executivo.

Um novo hábito: compras do dia a dia viram o próximo destino

Para quem ainda não aproveita os benefícios dos programas de fidelidade, a virada do ano é o momento ideal para incorporar um novo hábito financeiro. Mais do que aproveitar datas sazonais, a maneira mais eficaz de juntar pontos é concentrando as despesas fixas do orçamento em parceiros da Livelo, transformando os custos programados em saldo para viagens futuras.

A lógica é simples: ao aliar as compras recorrentes, como supermercado, produtos de higiene, vestuário e eletrônicos, em parceiros do ecossistema do programa de recompensas ou no Shopping Livelo, os gastos que já sairiam da conta bancária passam a gerar um retorno mensurável em pontos.

Em um cenário prático, a mudança de hábito de compra gera resultados expressivos a médio prazo: se uma família tem um gasto mensal de R$1.500,00 em compras de mercado e direciona esse consumo para um varejista parceiro durante uma campanha que oferece a possibilidade de juntar 5 pontos por real gasto, por exemplo, é possível acumular 7.500 pontos em apenas um mês. Mantendo essa disciplina ao longo do ano, esse único hábito de consumo seria capaz de gerar 90.000 pontos, montante suficiente para trocar os pontos por 3 passagens aéreas para Porto Seguro saindo do Rio de Janeiro e Campinas*.

Essa abordagem converte o consumo passivo em uma gestão ativa de benefícios, permitindo que as contas do dia a dia financiem, total ou parcialmente, os planos de férias de 2026.

Para quem já junta pontos, 2026 é o ano perfeito para viver novas experiências com a Livelo

Com um calendário tão favorável, clientes que já juntam pontos têm em 2026 uma excelente oportunidade para planejar viagens com maior previsibilidade. No catálogo do programa, é possível trocar pontos por passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros e outros serviços, ampliando as possibilidades de acordo com o perfil e os interesses de cada viajante.

A jornada também fica mais simples com o Expert Livelo, assistente virtual que funciona como um concierge baseado a partir de inteligência artificial generativa. O recurso oferece uma experiência personalizada ao ajudar o cliente a identificar quais destinos são viáveis com a quantidade de pontos disponíveis, sugerir as opções de resgate mais vantajosas e apresentar alternativas de datas para maximizar o aproveitamento. Além disso, orienta estratégias para juntar mais pontos para viabilizar a viagem desejada. Com isso, o planejamento se torna mais claro, intuitivo e acessível.

Seja para quem está começando agora ou para quem já é experiente, a Livelo é uma aliada para transformar o consumo diário em um hábito estratégico, oferecendo um caminho mais curto para tirar os sonhos do papel em 2026.

Para saber mais sobre como juntar e usar pontos para viajar, acesse o site ou aplicativo da Livelo.

* A pesquisa dos valores das passagens aéreas para Porto Seguro foi feita em 10/12/2025 e considerou o embarque dia 20/05/2026 e retorno para o dia 27/05/2026.

