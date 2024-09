Antaisolar brilha na Intersolar S.A.: Destaques de inovações e crescimento

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- De 27 a 29 de agosto, a Antaisolar apresentou suas inovações na feira Intersolar S.A. em São Paulo. Durante a exposição, a Antaisolar revelou suas soluções solares de ponta, incluindo o sistema de rastreamento solar TAI-Simple e sistemas avançados de fixação para telhados. Essas inovações atraíram grande interesse de participantes de todo o mundo.

Foco no Rastreador Inteligente TAI-Simple

Um destaque do estande da Antaisolar foi o sistema de rastreamento solar TAI-Simple, demonstrando o compromisso da empresa em desenvolver produtos que otimizam o Custo Nivelado de Energia (LCOE) para projetos solares de grande porte. Este sistema possui um design multiamortecedor que garante estabilidade e durabilidade. Equipado com um motor de acionamento único patenteado e um algoritmo de rastreamento inteligente, o sistema TAI-Simple ajusta com precisão os ângulos dos painéis com uma faixa de rastreamento de ±60°. Sua compatibilidade com módulos de grande formato aumenta ainda mais a geração de energia, tornando-o uma solução ideal para projetos solares de grande escala em toda a América do Sul.

Sistemas de Fixação para Telhados de Alto Nível

Na exposição, a Antaisolar também destacou seus sistemas avançados de fixação para telhados, projetados para melhorar a eficiência da instalação e garantir a integridade estrutural e a longevidade dos telhados solares. Com a capacidade de energia solar em telhados do Brasil devendo ultrapassar 15 GW até 2027 e uma taxa de crescimento anual superior a 20%, essas soluções de fixação refletem o compromisso da Antaisolar em fornecer tecnologia de ponta e alta qualidade, adaptada ao mercado sul-americano.

Compromisso com o Suporte Local

A Antaisolar opera seis fábricas e oito centros de serviço de entrega globalmente, garantindo entregas pontuais e resposta rápida a necessidades urgentes. No Brasil, a Antaisolar estabeleceu uma infraestrutura de suporte abrangente, incluindo escritório, base de produção e centro de distribuição, para aprimorar a implementação de projetos em toda a região da LATAM. Além disso, a empresa abriu escritórios regionais na Argentina e no Chile e continua expandindo sua presença no mercado.

De acordo com o Relatório de Mercado de Rastreadores Solares 2024 publicado pela S&P Global, a Antaisolar ocupa a 8ª posição em embarques de sistemas de rastreamento no mercado sul-americano e a 12ª posição no mercado global para 2023. Como líder em soluções de sistemas de fixação PV digital inteligente, a Antaisolar atingiu impressionantes 33,2 GW em remessas globais. Mantendo-se fiel à sua missão de "Construir um Mundo Verde", a Antaisolar oferece produtos de primeira linha e serviços completos para o avanço da indústria solar global. A feira Intersolar S.A. destacou o papel fundamental da Antaisolar no setor de sistemas de fixação solar, apresentando suas soluções inovadoras e reafirmando seu compromisso com o avanço da tecnologia solar em toda a América do Sul e além.

Para mais informações, acesse: Antaisolar

Entre em contato: [email protected]

FONTE Antaisolar