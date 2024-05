Anunciada a lista do Prêmio Global de Energia 2024

MONTEVIDÉU, Uruguai, 31 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A lista do Prêmio Global de Energia 2024 inclui 15 cientistas de doze países e territórios: Bielorrússia, China, Hong Kong (China), Japão, República do Chipre, Rússia, Arábia Saudita, Singapura, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

"A amplitude geográfica dos inscrições pré-selecionadas destaca o prestígio internacional do Prêmio, que é uma referência reconhecida de pesquisa e desenvolvimento na área da energia. Devido à grande variedade e profundidade dos tópicos apresentados, o Comitê Internacional terá a oportunidade de selecionar os melhores dentre os melhores, " disse Rae Kwon Chung, Prêmio Nobel, Presidente do Comitê Internacional do Prêmio Global de Energia.

Os laureados do Global Energy Prize 2024 serão escolhidos durante uma reunião fechada do International Award Committee, a ser realizada em julho.

A lista do Prêmio Global de Energia 2024 inclui:

Energia Convencional

1. Zi-Qiang Zhu, Reino Unido

Chefe do Grupo de Pesquisa de Máquinas Elétricas e Acionamentos, Universidade de Sheffield

2. Fei Duan, Singapura

Professor Associado, Escola de Engenharia Mecânica e Aeroespacial, Universidade Tecnológica de Nanyang

3. Leonard Vasiliev, Bielorrússia

Chefe do Laboratório de Meios Porosos, Instituto de Transferência de Calor e Massa A.V. Lykov da Academia Nacional de Ciências da Bielorrússia

4. Abdulaziz Al-Qasim, Arábia Saudita

Chefe de Tecnologia e Sustentabilidade de Hidrogênio Upstream, Saudi Aramco

5. Alexander Mikhalevich, Bielorrússia

Diretor, Instituto de Problemas Energéticos da Academia Nacional de Ciências da Bielorrússia

Energia Não Convencional

1. Héctor D. Abruña, EUA

Emile Chamot Professor de Química, Universidade Cornell

2. Issa Batarseh, EUA

Professor Pegasus, Diretor do Centro de Eletrônica de Potência da Flórida, Universidade da Flórida Central

3. Soteris Kalogirou, República de Chipre

Professor, Universidade de Tecnologia de Chipre

4. Jinyue Jerry Yan, Hong Kong (China)

Professor Catedrático de Energia e Edificações, Universidade Politécnica de Hong Kong

5. Hongxing Yang, Hong Kong (China)

Professor, Universidade Politécnica de Hong Kong

Novas formas de aplicação de energia

1. Amit Goyal, EUA

Diretor Fundador, RENEW Institute, Universidade Estadual de Nova York em Buffalo

2. Mohammad Nazeeruddin, Suíça

Professor Emérito, Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne

3. Minggao Ouyang, China

Professor, Universidade de Tsinghua

4. Garri Popov, Rússia

Professor, Diretor do Instituto de Pesquisa de Mecânica Aplicada e Eletrodinâmica, Instituto de Aviação de Moscou

5. Kouki Matsuse, Japão

Professor Emérito, Universidade Meiji

FONTE Global Energy Prize 2024