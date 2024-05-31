2024 年全球能源獎入圍名單公佈

烏拉圭蒙特維多2024年5月31日 /美通社/ -- 2024 年全球能源獎 (Global Energy Prize) 入圍名單包括 15 位科學家，他們分別來自十二個國家和地區：白俄羅斯、中國、香港（中國）、日本、塞浦路斯共和國、俄羅斯、沙特阿拉伯、新加坡、瑞士、英國和美國。

「入圍名單來自廣泛地區，突顯獎項的國際地位，這是能源領域的研究和發展之公認基準。由於主題的多元化而深入，國際委員會將有機會選出最優秀的候選人」諾貝爾獎得主及全球能源獎國際委員會主席 Rae Kwon Chung 表示。

2024 年全球能源獎得主將於 7 月舉行的國際獎項委員會閉門會議上選出。

2024 年全球能源獎入圍名單包括：

傳統能源

1. 諸自強，英國

錫菲大學電機與驅動器研究組主管

2. Fei Duan，新加坡

南洋理工大學機械及航空航天工程學院副教授

3. Leonard Vasiliev，白俄羅斯

白俄羅斯國家科學院A.V. Lykov 熱質量轉移研究所多孔介質實驗室主任

4. Abdulaziz Al-Qasim，沙特阿拉伯

沙地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco) 上游氫技術及可持續發展主管

5. Alexander Mikhalevich，白俄羅斯

白俄羅斯國家科學院能源問題研究所所長

非傳統能源

1. Héctor D. Abruña，美國

康奈爾大學 Emile Chamot 化學教授

2. Issa Batarseh，美國

中佛羅里達大學佛羅里達電力電子中心主任及飛馬教授 (Pegasus Professor)

3. Soteris Kalogirou，塞浦路斯共和國

塞浦路斯科技大學教授

4. 嚴晉躍，香港 (中國)

香港理工大學能源與建築講座教授

5. 楊洪興，香港（中國）

香港理工大學教授

能源應用的新方式

1. Amit Goyal，美國

紐約州立大學水牛城分校 RENEW 研究所創始所長

2. Mohammad Nazeeruddin，瑞士

洛桑聯邦理工學院名譽教授

3. 歐陽明高，中國內地

清華大學教授

4. Garri Popov，俄羅斯

莫斯科航空學院應用力學及電動力學研究所所長及教授

5. Kouki Matsuse，日本

明治大學名譽教授

SOURCE Global Energy Prize 2024