Anúncio dos Shaw Laureates 2024

HONG KONG, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ --

The Shaw Prize em Astronomia foi concedido a

Shaw Laureates 2024 (da esquerda para a direita): Srinivas R Kulkarni (Astronomia), Swee Lay Thein (Ciências Biológicas e Medicina), Stuart Orkin (Ciências Biológicas e Medicina), Peter Sarnak (Cências Matemáticas) (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Shrinivas R Kulkarni

George Ellery Hale, professor de astronomia e ciência planetária, Divisão de Física, Matemática e Astronomia do Instituto de Tecnologia da Califórnia, EUA

por suas descobertas inovadoras sobre pulsares de milissegundos, explosões de raios gama, supernovas e outros objetos astronômicos variáveis ou transitórios. Suas contribuições para a astronomia no domínio do tempo culminaram na concepção, construção e liderança da Palomar Transient Factory e sua sucessora, a Zwicky Transient Facility, que revolucionaram nossa compreensão sobre o céu ótico variável no tempo.

The Shaw Prize em Ciências Biológicas e Medicina foi concedido em partes iguais a

Swee Lay Thein

Investigador sênior e chefe do Departamento de Células Falciformes do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue dos Institutos Nacionais de Saúde, EUA e

Stuart Orkin

David G Nathan, distinto professor de pediatria da Escola de Medicina de Harvard, EUA

pela descoberta dos mecanismos genéticos e moleculares subjacentes à mudança de hemoglobina fetal para adultos, tornando possível uma terapia revolucionária e altamente eficaz de edição de genoma para anemia falciforme e talassemia b, doenças sanguíneas devastadoras que afetam milhões de pessoas em todo o mundo.

The Shaw Prize em Ciências Matemáticas foi concedido a

Peter Sarnak

Gopal Prasad, professor de matemática no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e Eugene Higgins, professor de matemática na Universidade de Princeton, EUA

por seu desenvolvimento da teoria aritmética de grupos finos e de crivo afim, reunindo teoria dos números, análise, combinatória, dinâmica, geometria e teoria espectral.

Terça-feira, 21 de maio de 2024. Na coletiva de imprensa de hoje em Hong Kong, a Shaw Prize Foundation anunciou os Shaw Laureates para 2024. As informações foram publicadas no site www.shawprize.org às 15h30, horário de Hong Kong (7h30 GMT).

The Shaw Prize consiste em três prêmios anuais: Astronomia, Ciências Biológicas e Medicina, e Ciências Matemáticas, cada um com um prêmio monetário de US$ 1,2 milhão. Esse será o vigésimo primeiro ano de atribuição dos prêmios, e a cerimônia de entrega está marcada para terça-feira, 12 de novembro de 2024, em Hong Kong.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418237/SP24_Digital_Banners_240513_Laureates_Photos_ENG_1280_News.jpg

FONTE Shaw Prize