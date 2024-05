2024年度「邵逸夫獎」得獎者名單公佈

史裡尼瓦斯•庫爾卡尼 (Shrinivas R Kulkarni)

美國加州理工學院物理、數學和天文學部天文學及行星科學喬治•埃勒裡•黑爾講座教授

以表彰他對毫秒脈衝星、伽馬射線暴、超新星,以及其他可變或瞬變天體的開創性發現。他對時域天文學的貢獻甚多,並在帕洛馬瞬變工廠及其後繼者史維基瞬變探測器的構思、建造和領導上成就卓越,這些設施徹底改變了我們對時變光學天空的理解。

生命科學與醫學獎 平均頒予

鄧瑞麗 (Swee Lay Thein)

美國國家衛生研究院國家心、肺及血液研究所鐮狀細胞部資深研究員及主管

斯圖爾特•奧金 (Stuart Orkin)

美國哈佛大學醫學院大衛•內森傑出兒科講座教授

以表彰他們發現從胎兒到成人血紅蛋白轉換的基因和分子機制,為治療兩種影響著全世界數百萬人及極其嚴重的血液疾病,鐮狀紅血球貧血症和乙型地中海貧血症,開創了一種革命性且高效的基因組編輯療法。

數學科學獎 頒予

彼得•薩納克 (Peter Sarnak)

美國普林斯頓高等研究院數學戈帕•普拉薩德講座教授及美國普林斯頓大學數學尤金•希金斯講座教授

以表彰他將數論、分析學、組合學、動力學、幾何學和譜理論結合起來,發展出薄群的算術理論和仿射篩法。

邵逸夫獎基金會於今天5月21日(星期二)在香港舉行新聞發佈會,公佈以上四位科學家獲頒獎項。所有資料於香港時間15:30 (GMT 07:30) 在www.shawprize.org網站上載。

「邵逸夫獎」設有三個獎項,分別為天文學、生命科學與醫學、數學科學。每年頒獎一次,每項獎金一百二十萬美元。今年為第二十一屆頒發,頒獎典禮定於本年11月12日(星期二)於香港舉行。

For professional accuracy, kindly refer to the English version.

SOURCE 邵逸夫獎