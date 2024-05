Bekanntgabe der Preisträger des Shaw-Preises 2024

HONGKONG, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ --

Der Shaw-Preis in Astronomie wird verliehen an

2024 Shaw Laureates (Left to Right): Shrinivas R Kulkarni (Astronomy), Swee Lay Thein (Life Science and Medicine), Stuart Orkin (Life Science and Medicine), Peter Sarnak (Mathematical Sciences)

Shrinivas R Kulkarni

George Ellery Hale, Professor für Astronomie und Planetenforschung, Abteilung für Physik, Mathematik und Astronomie am California Institute of Technology, USA

für seine bahnbrechenden Entdeckungen über Millisekunden-Pulsare, Gammastrahlenausbrüche, Supernovae und andere veränderliche oder vorübergehende astronomische Objekte. Seine Beiträge zur Zeitbereichsastronomie gipfelten in der Konzeption, dem Bau und der Leitung der Palomar Transient Factory und ihrer Nachfolgerin, der Zwicky Transient Facility, die unser Verständnis des zeitvariablen optischen Himmels revolutioniert haben.

Der Shaw-Preis in Life Sciences und Medizin wird zu gleichen Teilen verliehen an

Swee Lay Thein

Leitende Forscherin und Leiterin der Sichelzellenabteilung des National Heart, Lung, and Blood Institute an den National Institutes of Health, USA und

Stuart Orkin

David G. Nathan, Außerordentlicher Professor für Pädiatrie, Harvard Medical School, USA,

für ihre Entdeckung der genetischen und molekularen Mechanismen, die dem Wechsel von fötalem zu erwachsenem Hämoglobin zugrunde liegen und die eine revolutionäre und hochwirksame Genom-Editing-Therapie für Sichelzellenanämie und B-Thalassämie ermöglichen, verheerende Blutkrankheiten, von denen Millionen von Menschen weltweit betroffen sind.

Der Shaw-Preis für mathematische Wissenschaften wird verliehen an

Peter Sarnak

Gopal Prasad, Professor für Mathematik am Institute for Advanced Study in Princeton, und Eugene Higgins, Professor für Mathematik an der Universität Princeton, USA

für die Entwicklung der arithmetischen Theorie der dünnen Gruppen und des affinen Siebes, durch Zusammenfügen von Zahlentheorie, Analysis, Kombinatorik, Dynamik, Geometrie und Spektraltheorie.

Dienstag, 21. Mai 2024 . Auf der heutigen Pressekonferenz in Hongkong gab die Shaw-Preis-Stiftung die Shaw-Preisträger für 2024 bekannt. Die Informationen wurden auf der Website www.shawprize.org um 15:30 Uhr Hongkong-Zeit (GMT 07:30) veröffentlicht.

Der Shaw-Preis besteht aus drei jährlichen Preisen: Astronomie, Life Sciences und Medizin sowie mathematische Wissenschaften, die jeweils mit 1,2 Millionen US-Dollar dotiert sind. Der Preis wird in diesem Jahr zum 21. Mal verliehen. Die Preisverleihung ist für Dienstag, den 12. November 2024 in Hongkong geplant.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2418069/SP24_Digital_Banners_240513_Laureates_Photos_ENG_1280_News.jpg