ANVISA aprova indicação ampliada da vacina nonavalente contra HPV para prevenção de cânceres de orofaringe e de cabeça e pescoço
29 jan, 2026, 19:30 GMT
Aprovação foi embasada em estudos internacionais de vida real que geraram evidências sobre o perfil de efetividade e segurança da vacinação contra o HPV na prevenção a esses tipos de câncer
SÃO PAULO, 29 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A MSD anuncia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou, em 22 de dezembro1, a indicação ampliada da vacina nonavalente contra o HPV para a prevenção de cânceres de orofaringe e outros cânceres de cabeça e pescoço relacionados à infecção pelo vírus. A decisão foi baseada em estudos internacionais de dados de vida real2.
Um desses estudos foi realizado no Brasil e analisou a prevalência do HPV em mais de cinco mil mulheres e homens de 16 a 25 anos de todas as capitais do país2. Entre as mulheres analisadas no estudo, a prevalência da infecção oral pelo HPV foi significativamente menor entre aquelas que foram vacinadas contra a IST (0,43%) em relação às que não receberam a vacina (1,65%)2. Entre os homens, não houve diferenças significativas2.
Segundo dados do INCA, no Brasil os tumores da cavidade oral estão entre os cinco tipos de câncer mais incidentes entre os homens3.
O HPV é conhecido por ser causador de diversas doenças e cânceres entre homens e mulheres4. Um estudo demonstrou que a maioria dos casos de câncer de orofaringe relacionados ao HPV foi causada pelos tipos de vírus cobertos pela vacina nonavalente5. Embora, na maioria das pessoas, o HPV desapareça espontaneamente, em indivíduos que não eliminam o vírus a infecção persistente pode levar, ao longo do tempo, ao câncer de orofaringe relacionado ao HPV6,7.
Com a redução do tabagismo e do consumo de álcool, o HPV vem se consolidando como fator de risco-chave para o câncer de orofaringe, especialmente entre homens6,8. A carga global de câncer de orofaringe relacionado ao HPV está em crescimento entre homens e já é mais elevada neles do que em mulheres8. Homens têm cerca de duas vezes mais probabilidade de apresentar HPV oral de alto risco em comparação com mulheres9 e, globalmente, o risco de câncer de orofaringe é aproximadamente quatro vezes maior entre a população masculina10.
"Como não existem exames de rotina estabelecidos para certos cânceres relacionados ao HPV, com exceção do câncer de colo do útero, a nova indicação da vacinação como prevenção contra cânceres de cabeça e pescoço ganha relevância em nosso país e é motivo de celebração", destaca a Dra. Márcia Datz Abadi, diretora médica da MSD Brasil.
A MSD está conduzindo um estudo clínico internacional que envolve mais de seis mil homens de 20 a 45 anos, em 16 países, incluindo o Brasil, que investiga o perfil de eficácia e segurança da vacina nonavalente contra o HPV na prevenção da infecção oral persistente por HPV em homens, em comparação com placebo11. Este é o primeiro grande ensaio clínico randomizado a avaliar a eficácia contra a infecção oral persistente por HPV nessa população12. O estudo terá conclusão em 2028.
Sobre a MSD
Por mais de 130 anos, a MSD cria invenções para a vida, trazendo ao mercado medicamentos inovadores para combater as doenças mais desafiadoras. MSD é o nome pelo qual é conhecida a Merck & Co. Inc. fora dos Estados Unidos e do Canadá, cuja sede fica em Rahway (New Jersey, EUA). Demonstramos nosso compromisso com os pacientes e com a saúde da população, aumentando o acesso aos serviços de saúde por meio de políticas, programas e parcerias de longo alcance. Hoje, a MSD continua na vanguarda da pesquisa para prevenir e tratar doenças que ameaçam pessoas e animais - incluindo câncer, doenças raras, doenças infecciosas, como HIV e Ebola, doenças raras e doenças animais emergentes -, pois aspiramos ser a principal empresa biofarmacêutica intensiva em pesquisa no mundo.
Sobre a MSD no Brasil
A MSD conta com mais de 1,3 mil funcionários no país, nas divisões de Saúde Humana, Saúde Animal e Pesquisa Clínica.
