Campanha "HAP: Cada Respiração Importa", da MSD, visa ampliar o conhecimento a respeito da doença

SÃO PAULO, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A MSD no Brasil lança a campanha "HAP: Cada Respiração Importa" que visa aumentar a conscientização sobre a Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), uma doença rara, crônica, progressiva e potencialmente fatal. A atriz Dira Paes é quem vai dar voz a esta iniciativa.

Dira Paes é anunciada como embaixadora de campanha sobre a Hipertensão Arterial Pulmonar

A escolha de Dira Paes é estratégica, dado que a atriz, além de engajada em causas importantes, interpretou recentemente uma personagem que sofria com as complicações da HAP. Ela usará sua voz e influência para destacar a importância de ampliar a divulgação de informação qualificada, reconhecer os sinais da doença e o diagnóstico adequado.

"Fico muito feliz como atriz e cidadã por dar visibilidade à causa dos pacientes que sofrem de HAP, vislumbrando um futuro melhor com o tratamento adequado", comenta Dira.

A estréia da atriz na campanha acontece no dia 5 de Maio - o Dia Mundial da Hipertensão Arterial Pulmonar, e contará com ações nas redes sociais dela e da MSD ao longo do ano.

"A escolha da Dira para ser a voz dessa campanha foi muito natural, após o excelente trabalho dela interpretando uma paciente diagnosticada com HAP. Ela é uma pessoa cativante e que tem o carinho do público, e ficamos felizes em saber que ela está nessa causa com a gente", avalia Francisco Gaia, diretor da área de medicina geral da MSD Brasil.

Sobre a Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP)

A HAP é uma condição rara, progressiva e potencialmente fatal, caracterizada pelo aumento da pressão nas artérias pulmonares e que afeta de 40 a 55 pessoas a cada milhão de adultos. Essa doença se caracteriza pelo espessamento e estreitamento dos vasos sanguíneos nos pulmões, provocando uma pressão excessiva sobre o lado direito do coração. Como resultado, os pacientes enfrentam limitações nas atividades físicas, insuficiência cardíaca e redução da expectativa de vida.

A HAP afeta significativamente mais as mulheres que os homens, com uma ocorrência 2 a 4 vezes maior entre mulheres, especificamente naquelas em idade fértil. A depressão e o impacto na qualidade de vida são apontados como uns dos principais fardos enfrentados no tratamento da HAP.

Sobre a MSD

Por mais de 130 anos, a MSD cria invenções para a vida, trazendo ao mercado medicamentos inovadores para combater as doenças mais desafiadoras. MSD é o nome pelo qual é conhecida a Merck & Co. Inc. fora dos Estados Unidos e do Canadá, cuja sede fica em Rahway (New Jersey, EUA). Demonstramos nosso compromisso com os pacientes e com a saúde da população, aumentando o acesso aos serviços de saúde por meio de políticas, programas e parcerias de longo alcance. Hoje, a MSD continua na vanguarda da pesquisa para prevenir e tratar doenças que ameaçam pessoas e animais - incluindo câncer, doenças raras, doenças infecciosas, como HIV e Ebola, doenças raras e doenças animais emergentes -, pois aspiramos ser a principal empresa biofarmacêutica intensiva em pesquisa no mundo.

Sobre a MSD no Brasil

A MSD conta com mais de 1,3 mil funcionários no país, nas divisões de Saúde Humana, Saúde Animal e Pesquisa Clínica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973202/DiraPaes_MSD.jpg

FONTE MSD Brasil