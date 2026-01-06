Após reorganização, BBM Logística aposta em novo posicionamento e marca para crescer em 2026

Com foco no cliente, operadora logística de cargas rodoviárias se reposiciona no mercado, apostando em eficiência, inovação e logística integrada para ganhar escala

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Brasil, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Após uma longa reestruturação operacional e de gestão que começou no final de 2004 e se estendeu em 2025, a BBM Logística, operadora de transporte rodoviário de cargas, se reposiciona no mercado com uma prioridade clara: foco no cliente. Para isso, a empresa fez uma série de mudanças internas buscando se tornar mais eficiente, tecnológica e competitiva.

O novo posicionamento tem o objetivo de fazer a empresa ser percebida como uma operadora logística de soluções integradas, tendo o cliente no centro das decisões.

A nova estratégia, que foi adotada como uma espécie de mantra interno pela atual gestão, liderada por Agapito Sobrinho, que assumiu a presidência da companhia no final de 2024, é apoiada em três pilares: excelência no atendimento ao cliente, performance operacional com eficiência de custos e a busca constante por mais rentabilidade. Juntos, esses fatores passaram a balizar decisões de investimentos, prioridades e a revisão do portfólio da BBM.

Para comunicar ao mercado esse reposicionamento, a BBM prepara um rebranding que representa "uma nova marca para uma nova BBM", com o propósito de materializar a transformação do ciclo de reestruturação interna e alinhar a percepção externa a pilares como inovação e soluções logísticas integradas.

Em se tratando de portfólio, a nova estratégia de negócio reforça a aposta em serviços de armazenagem, movimentação, operações dedicadas e soluções customizadas para o transporte de mercadorias via modal rodoviário. "Mais do que isso, a 'nova BBM' traduz ao mercado uma operadora mais simples e ágil, orientada à tecnologia ainda mais próxima dos clientes", diz o CEO da companhia, Agapito Sobrinho.

O CEO ressalta ainda que a BBM quer se tornar a operadora logística rodoviária com o maior nível de serviço ao cliente no setor, usando inovação como alavanca para elevar eficiência e confiabilidade operacional.

Já na narrativa de marca, a experiência do cliente passa a ser o eixo central da transformação. "A BBM Logística quer ser percebida como uma parceira logística que gera satisfação por meio de previsibilidade, qualidade de serviço e soluções integradas, e não apenas pela capacidade de transporte", afirma Juliana Blumenthal, gerente geral de Marketing.

Segundo a executiva, a nova identidade visual traduz essa evolução ao apresentar um logotipo modernizado, cores mais vivas e uma presença clara das verticais de negócio, fortalecendo a arquitetura da marca. A nova marca passa a ser aplicada na frota, nas instalações e nos canais de comunicação da companhia a partir de janeiro de 2026.

O que está por trás do reposicionamento e a nova marca

Após um período de aquisições das empresas Transeich, Translovato, Lag Express e Diálogo, realizadas entre 2018 e 2020, a BBM viu seu portfólio aumentar, o que, ao mesmo tempo, também adicionou complexidade à operação.

Soma-se a isso, o contexto setorial no período em que se viu uma disparada do diesel em 2022 (alta de cerca de 70% em seis meses) e a escalada dos juros, que encareceu dívidas contraídas no ciclo das aquisições.

Diante desse cenário, a BBM vinha de um 2024 descrito como "extremamente desafiador", sob forte pressão de caixa. Foi neste período que o atual CEO assumiu a companhia.

A nova equipe de gestão liderada por Sobrinho transformou 2025 em um ciclo de reorganização. "Entramos em 2025 com um diagnóstico interno claro: era preciso simplificar a companhia e recuperar previsibilidade antes de retomar o crescimento", lembra.

Reorganização gera impacto positivo

Ao longo de 2025, a BBM promoveu melhorias de governança e portfólio, com desmobilização de operações fora do core e requalificação da receita, mesmo sem buscar aumento imediato de faturamento.

Houve, segundo a BBM, uma melhora de cerca de 15 pontos percentuais na margem de contribuição, com migração de prejuízo para resultado operacional positivo, ainda que o lucro líquido siga impactado pela atualização da dívida.

No campo da operação, a integração virou o eixo central da gestão de Sobrinho: a BBM passou a compartilhar equipes, veículos, estruturas físicas e avançou para unificar sistemas, como forma de eliminar duplicidades e reduzir desperdícios.

"A sinergia operacional otimizou recursos, trouxe ganhos de produtividade e eficiência operacional, acarretando na redução de custos necessária para uma melhor gestão do capital de giro. Isso é fundamental para um caminho de crescimento", diz Sobrinho, lembrando que o foco na satisfação do cliente exigiu da empresa uma operação mais unificada, da gestão administrativa e financeira até a frente comercial.

Os números dos resultados da integração dão escala ao que está em jogo. De um total de cerca de 200 mil m² de armazenagem, mais de 30% já operam de forma sinérgica entre unidades — alta de quase 80% ante o quarto trimestre de 2024. Um exemplo é o hub de Cachoeirinha (RS), um terminal multimodal que opera com cargas fracionada e completa, contratos dedicados, armazenagem, e-commerce e intermodal. A unidade também é a base operacional para o transporte internacional da companhia, que atua em países como Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru.

Do lado organizacional, a BBM simplificou sua estrutura de liderança. Antes, operava com 16 diretorias, agora, passou a ter duas diretorias estatutárias e cinco diretorias, abrangendo as áreas de negócio, operacional e tecnologia. Essa reorganização ajudou a reduzir a sobreposição de funções, encurtando o caminho das decisões. Funções táticas e operacionais retornaram às unidades de negócio, enquanto inteligência operacional, gestão da operação e compras de insumos estratégicos foram concentradas para ganhar escala e padronização.

Em paralelo, a companhia revisou o portfólio de serviços e contratos, desmobilizando operações que deixaram de ser consideradas core ou que não entregavam rentabilidade adequada, mesmo ao custo de impactos de curto prazo.

"Em 2025, o foco não foi crescer em receita, mas qualificar o faturamento existente, mantendo o nível próximo ao de 2024 e elevando a margem, em linha com a prioridade de recompor a base econômica da operação", explica Sobrinho.

Todo esse contexto de reestruturação ajuda a explicar por que, agora, a empresa quer "mostrar para fora" a mudança realizada por dentro. "O rebranding da BBM não surge como uma iniciativa isolada de marketing. Ele representa uma nova fase da companhia, que é resultado de um trabalho forte de simplificação e integração do negócio", comenta Sobrinho.

A lógica, segundo a companhia, é reduzir distância entre discurso e execução: serviço, previsibilidade e eficiência precisam aparecer tanto nos indicadores quanto na forma como a marca se apresenta ao mercado.

"A BBM existe por causa do cliente, e o reposicionamento tem de deixar claro que queremos ser percebidos pelo nível de serviço e pela satisfação que geramos — uma experiência superior, confiável e diferenciada", conclui Sobrinho.

