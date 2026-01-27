Archipelago e Tonino Lamborghini anunciam parceria de hotéis e residências de marca na FITUR 2026

O grupo internacional de gestão hoteleira Archipelago e a renomada marca italiana de estilo de vida de luxo Tonino Lamborghini anunciam uma parceria operacional para a marca Hotels & Residences na República Dominicana, México, Indonésia e Filipinas. O primeiro projeto anunciado no âmbito desta parceria estratégica será em Cap Cana, República Dominicana.

MADRI, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em um movimento estratégico inovador para ambas as empresas, o Archipelago e sua marca de hotéis de estilo de vida de luxo Huxley fizeram uma parceria com a renomada marca italiana de luxo Tonino Lamborghini para a operação de hotéis e residências de luxo. Sob essa parceria, a Archipelago foi nomeada como parceira operacional exclusiva dos hotéis e residências de luxo Tonino Lamborghini na República Dominicana, com uma expansão adicional planejada para outras regiões: México, Indonésia e Filipinas. Os hotéis de luxo Tonino Lamborghini desenvolvidos sob esta colaboração serão operados sob um novo conceito de marca de hotel Tonino Lamborghini Hotels by Huxley, com operações estendidas para Tonino Lamborghini Residences em todos os projetos de marca relacionados da parceria.

Isso marca um passo significativo na expansão global do portfólio de hospitalidade da Tonino Lamborghini, juntamente com uma das operadoras de hospitalidade mais estabelecidas e respeitadas da região. A parceria reflete uma visão compartilhada e o compromisso com a excelência para oferecer experiências de luxo refinadas, inspiradas no estilo de vida italiano.

"Esta é uma aliança verdadeiramente inovadora que combina as capacidades operacionais e tecnológicas da Archipelago, por meio de sua marca de luxo Huxley, e o estilo inconfundível, o espírito intransigente e as capacidades de design exclusivas da marca de estilo de vida de luxo Tonino Lamborghini. Recebemos uma resposta fantástica de nossos parceiros de desenvolvimento para este conceito, com o número de projetos no pipeline excedendo nossas expectativas iniciais " comentou Gerard Byrne, Diretor Administrativo, Arquipélago.

A parceria assinou quatro projetos até o momento na República Dominicana e no México, o primeiro dos quais, Tonino Lamborghini Residences Cap Cana e Tonino Lamborghini Hotels by Huxley Cap Cana, foi anunciado hoje na feira internacional de turismo, FITUR, em Madri, Espanha . O projeto está sendo desenvolvido pelo Duna Development Group, com sede na República Dominicana.

"Esta parceria representa um marco importante no crescimento internacional da minha marca, refletindo nosso compromisso com a excelência e a colaboração com parceiros que compartilham nossos mesmos valores e uma visão de longo prazo. Juntos, essa colaboração impulsionará um projeto residencial e de hospitalidade inovador, fortalecendo a presença da minha marca nos principais mercados internacionais, como República Dominicana, México, Indonésia e Filipinas" comentou Dr. Tonino Lamborghini, fundador da Tonino Lamborghini S.p.a.

Sobre a Archipelago

Archipelago é o maior grupo de gestão hoteleira privado do Sudeste Asiático, supervisionando mais de 45.000 quartos em mais de 300 propriedades no Sudeste Asiático, América Latina, Caribe, Oriente Médio e Oceania. Com um portfólio de 13 marcas premiadas, incluindo Aston, Alana, Huxley e Harper, a Archipelago oferece estruturas de hospitalidade de alto desempenho projetadas para rápida escalabilidade e excelência operacional. Ao aproveitar a tecnologia proprietária e um modelo de negócios ágil e independente, a Archipelago oferece soluções de gerenciamento eficientes e de classe mundial, adaptadas ao crescimento global e às ambições regionais de hospitalidade.

Sobre o Grupo Tonino Lamborghini

Desde 1981, a marca Tonino Lamborghini se destaca pelo design inovador e luxo exclusivo. Com uma gama de produtos que abrange relógios, óculos, acessórios de moda, hospitalidade, imóveis, vida total, bebidas de luxo e carrinhos de golfe elétricos, a marca incorpora elegância e sofisticação italianas.

