Archipelago y Tonino Lamborghini anuncian una alianza para hoteles y residencias de marca en FITUR 2026

El grupo hotelero internacional Archipelago y la reconocida marca italiana de estilo de vida de lujo Tonino Lamborghini anuncian una alianza operativa para hoteles y residencias de marca en República Dominicana, México, Indonesia y Filipinas. El primer proyecto anunciado bajo esta alianza estratégica se ubicará en Cap Cana, República Dominicana

MADRID, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En una estrategia innovadora para ambas compañías, Archipelago y su marca de hoteles de lujo y estilo de vida, Huxley, se han asociado con la reconocida marca italiana de lujo Tonino Lamborghini para la operación de hoteles y residencias de lujo. En virtud de esta alianza, Archipelago ha sido designado socio operador exclusivo de los hoteles y residencias de lujo Tonino Lamborghini en República Dominicana, con una expansión prevista a otras regiones: México, Indonesia y Filipinas. Los hoteles de lujo Tonino Lamborghini, desarrollados bajo esta colaboración, operarán bajo el nuevo concepto de marca hotelera Tonino Lamborghini Hotels by Huxley, y las operaciones se extenderán a Tonino Lamborghini Residences en todos los proyectos de marca relacionados de la alianza.

Signing Agreement Archipelago & Tonino Lamborghini Tonino_Lamborghini

Esto marca un paso significativo en la expansión global de la cartera hotelera de Tonino Lamborghini, en colaboración con uno de los operadores hoteleros más consolidados y respetados de la región. La alianza refleja una visión compartida y un compromiso con la excelencia para ofrecer experiencias de lujo refinadas inspiradas en el estilo de vida italiano.

"Esta es una alianza verdaderamente innovadora que aúna las capacidades operativas y tecnológicas de Archipelago, a través de su marca de lujo Huxley, con el estilo inconfundible, el espíritu inquebrantable y las capacidades de diseño únicas de la marca de estilo de vida de lujo Tonino Lamborghini. Hemos recibido una fantástica respuesta de nuestros socios de desarrollo para este concepto, y el número de proyectos en desarrollo supera nuestras expectativas iniciales", comentó Gerard Byrne, director general de Archipelago.

La alianza ha firmado cuatro proyectos hasta la fecha en República Dominicana y México. El primero de ellos, Tonino Lamborghini Residences Cap Cana y Tonino Lamborghini Hotels by Huxley Cap Cana, se anunció hoy en la feria internacional de turismo FITUR, celebrada en Madrid (España). El proyecto está siendo desarrollado por Duna Development Group, con sede en República Dominicana.

"Esta alianza representa un hito importante en el crecimiento internacional de mi marca, y refleja nuestro compromiso con la excelencia y la colaboración con socios que comparten nuestros mismos valores y una visión a largo plazo. Juntos, esta colaboración impulsará un innovador proyecto hotelero y residencial, que fortalecerá la presencia de mi marca en mercados internacionales clave como República Dominicana, México, Indonesia y Filipinas", explicó el doctor Tonino Lamborghini, fundador de Tonino Lamborghini S.p.a.

Acerca de Archipelago

Archipelago es el grupo de gestión hotelera privada más grande del Sudeste Asiático, con más de 45.000 habitaciones en más de 300 propiedades en el Sudeste Asiático, Latinoamérica, el Caribe, Oriente Medio y Oceanía. Con una cartera de 13 marcas galardonadas, entre ellas Aston, Alana, Huxley y Harper, Archipelago ofrece soluciones hoteleras de alto rendimiento diseñadas para una rápida escalabilidad y excelencia operativa. Al aprovechar tecnología propia y un modelo de negocio ágil e independiente, Archipelago ofrece soluciones de gestión eficientes y de primer nivel, adaptadas al crecimiento global y a las ambiciones regionales del sector hotelero.

Acerca de Tonino Lamborghini Group

Desde 1981, la marca Tonino Lamborghini se ha distinguido por su diseño innovador y lujo exclusivo. Con una gama de productos que abarca relojes, gafas, accesorios de moda, hostelería, bienes inmuebles, vida integral, bebidas de lujo y carritos de golf eléctricos, la marca encarna la elegancia y la sofisticación italianas.

