ARCHIPELAGO INTERNATIONAL CONTINUA EXPANSÃO NO CARIBE E NA AMÉRICA LATINA COM NOVAS ABERTURAS PLANEJADAS, MÚLTIPLAS CONTRATAÇÕES E NOVOS ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS EM PUNTA CANA

PUNTA CANA, República Dominicana, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, em um evento oficial de lançamento em Punta Cana, com a presença do vice-ministro do Turismo e do embaixador da Indonésia, a Archipelago International abriu seu primeiro escritório corporativo no República Dominicana e anunciou a assinatura de múltiplos acordos de gestão na República Dominicana e no México.

Abertura de novo escritório em Punta Cana e novas contratações (PRNewsfoto/Archipelago International)

Archipelago International, com sede na Indonésia, o maior grupo privado de gestão hoteleira do Sudeste Asiático, anunciou hoje detalhes de sua expansão na região e o lançamento de suas marcas, serviços de gestão e empresa de desenvolvimento de tecnologia hoteleira, Sentinel Tech, na abertura de seu novo escritório corporativo na República Dominicana. Além de representantes seniores dos governos da Indonésia e da República Dominicana, a cerimónia de abertura contou com a presença dos principais investidores e promotores do sector das viagens e turismo.

Falando em nome do Conselho da Archipelago International, o Sr. Gerard Byrne, Diretor Geral, descreveu a história de 27 anos da empresa, desde o início humilde em Jacarta, na Indonésia, até uma posição atual de gerenciamento de mais de 270 hotéis em operação (45.000 quartos) e um pipeline de mais de 80 hotéis (16.000 quartos) em 15 países e 5 continentes. Ele explicou como um forte espírito de grupo para garantir uma experiência perfeita ao cliente, desde a reserva até a avaliação, padrões de serviço asiáticos de alto nível, filosofia Kaizen (melhoria contínua) e investimento de longo prazo em soluções tecnológicas são as principais razões para seu sucesso nacional e internacional. crescimento. Ao explicar a história de sucesso da estratégia de expansão internacional da Archipelago, ele disse: "Estamos fornecendo aos proprietários, desenvolvedores e investidores soluções operacionais e de marca alternativas comprovadas para seus ativos de hospitalidade a um preço bem inferior ao de outras marcas globais. Desenvolvemos soluções tecnológicas feitas por hoteleiros para hoteleiros. Nossos renomados padrões de serviço asiáticos, soluções tecnológicas líderes e flexibilidade como empresa independente nos diferenciam da concorrência. Além disso, mudamos o paradigma no que diz respeito ao relacionamento entre proprietário e operador, construindo novos modelos operacionais de parceria que recompensam o proprietário de uma forma mais equitativa do que as tradicionais estruturas de taxas de dois dígitos do passado".

Falando depois de Byrne, José Luis Leonardo, Vice-Presidente para as Américas, descreveu detalhes de suas operações existentes nas Américas. "Desde que inauguramos nosso primeiro resort na região em 2019, o Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa, Cuba, crescemos e temos cinco hotéis (3.242 quartos) em operação atualmente, todos eles alcançando a posição número 1 em seus respectivos destinos. Nos próximos doze meses abriremos um hotel em Cuba, quatro hotéis e condotéis na República Dominicana e dois no México. Estes são Aston Panorama Hotel, Havana (320 quartos), Reserva Real by Harper, Punta Cana (187 quartos), Aston Rubí City Suites, Santo Domingo ( 179 quartos), Grand Aston Punta Cana Beach Resort & Spa (170 quartos), Aston Bocettos City Suites, Santo Domingo (126 quartos), Aston Puebla Hotel , Puebla (105 quartos) e IIk Tulum by Aston Tulum (104 quartos)".

Em termos de novas contratações importantes para a República Dominicana, o Sr. Leonardo anunciou: Grand Aston Larimar City Golf Hotel & Residences, Punta Cana (228 quartos), Grand Aston Cáicu Coral Golf Hotel & Residences, Punta Cana (669 quartos), Riviera Bay by Aston, Cana Bay (110 quartos), Harbor Bay by Aston, Cap Cana (186 quartos), Juanillo Hills by Aston, Cap Cana (60 quartos), Aston Piantini Boutique Hotel, Santo Domingo (144 quartos), Aston Towers Larimar City, Punta Cana (432 quartos), Paradise Tower by Harper, Punta Cana (144 quartos), Harper Paradise Punta Cana (135 quartos), Aston Arts Hotel & Residences, Punta Cana (368 quartos) e The Alana Experience Punta Cana (530 quartos).

Novas contratações no México incluem Grand Aston Tulum (153 quartos), Aston Naomi Boutique Hotel & Residences, Playa Del Carmen (246 quartos), Zonna Beach Resort & Residences, Playa Del Carmen (257 quartos) e The Alana Hotel & Residences, Playa Del Carmen (376 quartos). Ele ainda comentou: "Os hotéis Aston são há muito tempo chamados de hotéis de 'confiança' por nossos clientes no Sudeste Asiático e estamos muito satisfeitos que os proprietários, investidores e desenvolvedores na América Latina não estejam apenas entusiasmados com a vinda do Aston para a República Dominicana e México, mas também que estamos introduzindo novas marcas, soluções tecnológicas e de modelos de negócios para seus hotéis, resorts, condotéis e residências de marca em todos os segmentos. O governo da República Dominicana demonstrou uma dedicação louvável na promoção de um clima empresarial e económico favorável que incentive o crescimento no sector das viagens e do turismo. Este compromisso influenciou enormemente a nossa decisão de estabelecer o nosso segundo escritório corporativo regional em Punta Cana. Além disso, para aprimorar nossas capacidades operacionais, estamos planejando novos escritórios corporativos em Santo Domingo e Playa Del Carmen".

Sobre Arquipélago Internacional

Archipelago International é o maior grupo privado de gestão hoteleira do Sudeste Asiático, com mais de 45.000 quartos em mais de 200 locais no Sudeste Asiático, Oceania, Oriente Médio, África, Caribe e América Latina. Possui um portfólio em rápida expansão na região das Américas, com 5 hotéis e resorts em operação (3.242 quartos) e um pipeline de desenvolvimento de mais de 9.500 quartos em mais de 30 projetos futuros. A empresa fornece hospitalidade e soluções de tecnologia avançada para hotéis, resorts e residências de marca através de suas 12 marcas premiadas, Aston, Aston Collection, Huxley, Alana, Avanika, favehotel, Harper, Quest, Hotel Neo, Kamuela, Nordic e Powered by Archipelago. Essas marcas estão posicionadas em diferentes segmentos de mercado, desde hotéis econômicos até hotéis de luxo, resorts e residências de marca.

Seu foco consistente em tecnologia e sistemas, flexibilidade e agilidade como empresa independente e variedade de marcas hoteleiras têm sido fatores-chave para seu sucesso e expansão na indústria hoteleira.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415829/Dominican_Republic_Office.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310078/4712713/ARCHIPELAGO_Logo.jpg

FONTE Archipelago International