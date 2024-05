Archipelago International Abrirá Cuatro Hoteles y Condoteles en República Dominicana en los Próximos Meses, Como Parte de su Estrategia de Expansión en el Caribe y América Latina

Las propiedades estarán en Santo Domingo y Punta Cana, e incorporarán en doce meses más de 600 nuevas habitaciones hoteleras a la oferta turística del país.

PUNTA CANA, República Dominicana, 17 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Archipelago International, el mayor grupo de gestión hotelera de propiedad privada del Sudeste Asiático, con sede en Indonesia, anunció, en el marco de la apertura de su nueva oficina corporativa en el país, ubicada en The Village, Punta Cana, que en los próximos doce meses abrirá en República Dominicana cuatro nuevas propiedades, entre hoteles y condoteles, incorporando a la oferta turística de la República Dominicana más de 600 habitaciones hoteleras.

Opening New Office at Punta Cana and New Signings

Gerard Byrne, director General de Archipelago International, afirmó que desde la formación del grupo hace 27 años en Yakarta, Indonesia, hasta su gestión actual, se suman más de 270 hoteles en funcionamiento (45.000 habitaciones) y una cartera de desarrollo de más de 80 hoteles (16.000 habitaciones) en 5 continentes y 15 países, entre ellos, República Dominicana.

"El gobierno de República Dominicana ha demostrado una dedicación encomiable para fomentar un clima económico y empresarial favorable que fomente el crecimiento en el sector de viajes y turismo. Este compromiso influyó enormemente en nuestra decisión de establecer nuestra segunda oficina corporativa regional en Punta Cana. Además, para mejorar nuestras capacidades operativas, estamos planeando nuevas oficinas corporativas en Santo Domingo y Playa Del Carmen, México", enfatizó Byrne.

José Luis Leonardo, vicepresidente de Las Américas del grupo hotelero, explicó que, desde la apertura del primer resort en la región en 2019, Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa, ubicado en Cuba, la empresa ha crecido exponencialmente hasta tener cinco hoteles y 3,242 habitaciones en operación en 2024. En ese sentido, y en base a sus excelentes resultados, van a ampliar su proyección en la región Caribe.

"En los próximos doce meses abriremos cuatro hoteles y condoteles en República Dominicana. Estos son Reserva Real by Harper, Punta Cana (187 habitaciones), Aston Rubí City Suites, Santo Domingo (179 habitaciones), Grand Aston Punta Cana Beach Resort & Spa (170 habitaciones) y Aston Bocettos City Suites, Santo Domingo (126 habitaciones). A estas aperturas se sumará un hotel en La Habana, Cuba el Aston Panorama Hotel (320 habitaciones), y dos en México, el Aston Puebla Hotel, Puebla (105 habitaciones) y IIk Tulum by Aston, Tulum (104 habitaciones)".

En términos de nuevas firmas importantes para República Dominicana, el vicepresidente de Las Américas, José Luis Leonardo anunció al Grand Aston Larimar City Golf Hotel & Residences, Punta Cana (228 habitaciones), Grand Aston Cáicu Coral Golf Hotel & Residences, Punta Cana (669 habitaciones), Poseidonia by Aston, Cana Bay (1,319 habitaciones), Riviera Bay by Aston, Cana Bay ( 110 habitaciones), Harbour Bay by Aston, Cap Cana (186 habitaciones), Juanillo Hills by Aston, Cap Cana (60 habitaciones), Aston Piantini Boutique Hotel, Santo Domingo (144 habitaciones), Aston Towers Larimar City, Punta Cana (432 habitaciones ), Paradise Tower by Harper, Punta Cana (144 habitaciones), Harper Paradise Punta Cana (135 habitaciones), Aston Arts Hotel & Residences, Punta Cana (368 habitaciones), y The Alana Experience Punta Cana (530 habitaciones).

Los nuevos proyectos en México incluyen Grand Aston Tulum (153 habitaciones), Aston Naomi Boutique Hotel & Residences, Playa Del Carmen (246 habitaciones), Zonna Beach Resort & Residences, Playa Del Carmen (257 habitaciones), The Alana Hotel & Residences, Playa Del Carmen (376 habitaciones), Itch by Aston, Tulum y Bao Riviera Maya by Aston.

"Estamos brindando a propietarios, desarrolladores e inversores soluciones operativas y de marcas alternativas comprobadas para sus activos hoteleros con estructuras de honorarios que está muy por debajo de otras marcas globales. Hemos desarrollado soluciones tecnológicas exitosas, hechas por hoteleros para hoteleros. Nuestros reconocidos estándares de servicio asiático del más alto nivel, soluciones tecnológicas de vanguardia y flexibilidad como empresa independiente, nos da una ventaja competitiva frente al mercado. Además, hemos cambiado el paradigma en lo que respecta a la relación entre propietario y operador, mediante la creación de nuevos modelos operativos de asociación que recompensan al propietario de una manera más equitativa que las tradicionales estructuras de honorarios de dos dígitos del pasado", puntualizó Leonardo.

A la ceremonia de apertura asistieron su excelencia Nana Yuliana, Embajador de Indonesia en el país; su excelencia Flavio Rondón, Embajador de la República Dominicana en Cuba; el viceministro de Turismo, Señor Carlos Peguero, así como destacados inversores y promotores del sector turístico.

Sobre Archipelago International

Archipelago International es el grupo de gestión hotelera de propiedad privada más grande del Sudeste Asiático, con más de 45.000 habitaciones en más de 200 ubicaciones en el Sudeste Asiático, Oceanía, Medio Oriente, África, el Caribe y América Latina. En la región del Caribe ha tenido una rápida expansión con cinco hoteles y complejos turísticos en funcionamiento (3.242 habitaciones) y una cartera de desarrollo de más de 9.500 habitaciones en más de 30 proyectos próximos.

La compañía ofrece hostelería y soluciones de tecnología avanzada para hoteles, complejos turísticos y residencias de marca a través de sus 12 marcas galardonadas, Aston, Aston Collection, Huxley, Alana, Avanika, Favehotel, Harper, Quest, Neo, Kamuela, Nordic y Powered by Archipelago. Estas marcas están posicionadas en diferentes segmentos del mercado, desde hoteles económicos hasta hoteles de lujo, complejos turísticos y residencias de marca. Su constante enfoque en tecnología y sistemas, su flexibilidad y agilidad como empresa independiente y su variedad de marcas hoteleras han sido factores claves en su exitoso posicionamiento y expansión en la industria hotelera.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2415744/Dominican_Republic_Office.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310078/4712548/ARCHIPELAGO_Logo.jpg

FUENTE Archipelago International