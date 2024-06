As soluções de Segurança de Rodas da NIRA Dynamics evitariam anualmente centenas de acidentes causados por desprendimento de rodas

A urgência por soluções de segurança inovadoras nunca foi tão crítica, pois o relatório do conselho lança luz sobre as 30.000 rodas que se desprendem anualmente na Suécia, contribuindo para cerca de 900 acidentes de trânsito. Aproveitando a ampla adoção e o sucesso da tecnologia LWI, a NIRA Dynamics é pioneira no enfrentamento desse problema por meio de análises avançadas de sensores e alertas em tempo real para os motoristas.

Ao utilizar os sensores de velocidade da roda existentes no veículo, o software LWI detecta os primeiros sinais de afrouxamento da roda. Essa integração perfeita e o sistema de monitoramento contínuo transformaram a tecnologia LWI em um recurso de segurança econômico e de fácil instalação para fabricantes como Audi e Zeekr, demonstrando reduções significativas na incidência de desprendimento de rodas.

Já no mercado, evitando acidentes

Com a presença estabelecida da tecnologia LWI desde 2017, a sua contribuição para a segurança rodoviária é palpável. Para os motoristas, a tecnologia LWI traz confiança e segurança inigualáveis, reduzindo drasticamente o risco de acidentes por desprendimento de rodas. Para a sociedade, uma ampla aplicação da tecnologia LWI seria um primeiro passo para ter estradas mais seguras e destacaria o compromisso da NIRA Dynamics com o pioneirismo em soluções de segurança sustentáveis.

"Desde sua introdução, a tecnologia LWI tem sido fundamental para proteger mais de um milhão de motoristas, uma prova de nossa visão de um futuro automotivo mais seguro", afirma Jörg Sturmhoebel, Gerente de Produtos de Segurança de Rodas da NIRA Dynamics. "O Conselho Sueco de Segurança de Pneus está fazendo um ótimo trabalho ao conscientizar o público sobre a segurança dos pneus; no entanto, existem tecnologias econômicas que podem minimizar ainda mais o número de rodas perdidas."

Perspectivas futuras e chamado à ação

Incentivada pelas conclusões do Conselho Sueco de Segurança de Pneus, a NIRA Dynamics continua a inovar no campo da segurança veicular. A empresa convida as montadoras e os envolvidos no setor a explorar os benefícios da integração da tecnologia LWI, aproximando-se da segurança rodoviária universal por meio da excelência tecnológica. "Acreditamos realmente que mais montadoras de automóveis poderiam e deveriam se beneficiar da colaboração em ocorrências relacionadas a pneus. Os pneus e suas características são fatores extremamente importantes para a segurança no trânsito", afirma Lisa Åbom, CEO da NIRA Dynamics.

Sobre a NIRA Dynamics: A NIRA Dynamics, fundada em 2001 e com sede em Linköping/Suécia, é especializada em fusão de sensores e serviços de dados veiculares em nuvem. A NIRA desenvolve soluções de segurança e navegação econômicas para a indústria automotiva mundial, bem como serviços de big data para a indústria de manutenção de estradas. Entre os clientes estão Audi, Volkswagen, Honda, Volvo, Stellantis, Renault, BYD, SGMW e Geely.

