Les solutions de sécurité des roues de NIRA Dynamics préviendraient chaque année des centaines d'accidents causés par des détachements de roues

L'urgence de trouver des solutions de sécurité innovantes n'a jamais été aussi critique, car le rapport du conseil met en lumière les 30 000 roues qui se détachent chaque année en Suède, à l'origine d'environ 900 accidents de la circulation. En tirant parti de l'adoption généralisée et du succès de la technologie LWI, NIRA Dynamics est à l'avant-garde de la résolution de ce problème grâce à des analyses avancées des capteurs et des alertes en temps réel des conducteurs.

En utilisant les capteurs de vitesse des roues du véhicule, la technologie LWI détecte les premiers signes de desserrage des roues. Cette intégration transparente et ce système de surveillance continue ont fait de la technologie LWI un dispositif de sécurité rentable et facilement déployable pour les fabricants tels qu'Audi et Zeekr, qui ont démontré une réduction significative de l'incidence du détachement des roues.

Déjà sur le marché pour prévenir les accidents

Avec la présence établie de la technologie LWI depuis 2017, sa contribution à la sécurité routière est tangible. Pour les conducteurs, la technologie LWI offre une confiance et une sécurité inégalées, en réduisant considérablement le risque d'accidents dus à un détachement de roue. Pour la société, une large application de la technologie LWI ouvrirait la voie à des routes plus sûres et mettrait en évidence l'engagement de NIRA Dynamics en faveur de solutions de sécurité durables pionnières.

« Depuis son lancement, la technologie LWI a joué un rôle déterminant pour protéger plus d'un million de conducteurs, ce qui témoigne de notre vision d'un avenir automobile plus sûr, a affirmé Jörg Sturmhoebel, responsable produit de la sécurité des roues chez NIRA Dynamics. Le Conseil suédois pour la sécurité des pneus fait un excellent travail d'éducation du public sur la sécurité des pneus, mais il existe des technologies rentables qui peuvent réduire davantage le nombre de roues perdues. »

Perspectives d'avenir et appel à l'action

Encouragé par les conclusions du Conseil suédois pour la sécurité des pneus, NIRA Dynamics continue d'innover dans le domaine de la sécurité des véhicules. L'entreprise invite les constructeurs automobiles et les acteurs de l'industrie à explorer les avantages de l'intégration de la technologie LWI, en se rapprochant de la sécurité routière universelle grâce à l'excellence technologique. « Nous sommes convaincus qu'un plus grand nombre de constructeurs automobiles pourraient et devraient bénéficier d'une collaboration sur les événements liés aux pneus. Les pneus et leurs caractéristiques sont des facteurs extrêmement importants en matière de sécurité routière », a déclaré Lisa Åbom, directrice générale de NIRA Dynamics.

Pour en savoir plus sur la technologie LWI, rendez-vous sur : https://www.niradynamics.com/products/loose-wheel-indicator

À propos de NIRA Dynamics : NIRA Dynamics, fondée en 2001 et dont le siège principal se trouve à Linköping, en Suède, est spécialisée dans la fusion de capteurs et les services de cloud de données pour véhicules. NIRA développe des solutions de sécurité et de navigation rentables pour l'industrie automobile mondiale, ainsi que des services de big data pour l'industrie de l'entretien routier. Parmi ses clients figurent Audi, Volkswagen, Honda, Volvo, Stellantis, Renault, BYD, SGMW et Geely.

