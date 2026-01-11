ASMAX traz conectividade inteligente centrada no motociclista para a AIMExpo 2026

ANAHEIM, Califórnia, 11 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ASMAX, inovadora global em soluções de comunicação inteligente para esportes motorizados, apresentou seu mais recente Ecossistema IoT para Pilotagem Inteligente na AIMExpo 2026, onde os principais fabricantes, revendedores e profissionais do setor se reúnem para definir o futuro do mercado de esportes motorizados. Projetada com base nas necessidades reais dos motociclistas, a linha da ASMAX destaca como a conectividade inteligente pode melhorar os passeios diários, as viagens de longa distância e as aventuras em grupo.

Tecnologia inteligente, criada para estradas reais

Na feira, a ASMAX apresentou seus principais produtos, incluindo F1 Pro, F1 Pro Max, Future 1, Future 1 EVA R e S2 , formando um ecossistema focado no motociclista que conecta comunicação, áudio e controle inteligente em uma experiência integrada. Ao contrário das apresentações conceituais, o ecossistema da ASMAX foi projetado para uso prático em diversos cenários de condução.

Em longas estradas ou passeios em grupo em alta velocidade, os motociclistas precisam de uma comunicação que funcione sem configurações ou atenção constantes. A ASMAX está prevendo sua tecnologia Smart Mesh Control (SMC) de última geração, com lançamento previsto para 2026, que gerencia dinamicamente as conexões em grupo em tempo real para manter as conversas estáveis à medida que os passageiros entram, saem ou mudam de posição na estrada.

Em alta velocidade, onde o vento e o ruído do motor normalmente sobrepujam os sistemas de intercomunicação, a tecnologia ENC da ASMAX prioriza a voz do motociclista, proporcionando uma comunicação clara e consistente tanto no trânsito urbano quanto em rodovias abertas. Para música e navegação, o desempenho de áudio continua sendo igualmente importante. O som ajustado profissionalmente, desenvolvido com laboratório acústico de classe mundial, oferece uma saída equilibrada que permanece clara mesmo em velocidades de cruzeiro.

A configuração e o controle são projetados para permanecerem simples antes e durante o passeio. Com comandos de voz por IA e o aplicativo ASMAX WORLD, os motociclistas podem ajustar as configurações e gerenciar os modos de intercomunicação sem tirar o foco da estrada.

Projetado para motociclistas, pronto para o que vem a seguir

Na AIMExpo 2026, a ASMAX demonstra como a tecnologia de condução inteligente pode se traduzir em valor real para motociclistas, revendedores e o mercado de esportes motorizados em evolução. Com foco na usabilidade, escalabilidade e conforto do motociclista, o ecossistema IoT de condução inteligente da ASMAX reflete uma abordagem prática à condução conectada, moldada pela forma como os motociclistas realmente conduzem.

Sobre a ASMAX

A ASMAX, uma marca da Shenzhen Asmax Infinite Technology Co., Ltd., aproveita mais de 20 anos de experiência em IoT, dispositivos inteligentes e sistemas de comunicação ao ar livre. Dedicada a construir um ecossistema IoT global para esportes ao ar livre, a ASMAX oferece soluções inovadoras que aumentam a segurança, a conectividade e a alegria de andar de bicicleta.

