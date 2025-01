Aspirador de pó robótico ECOVACS DEEBOT X8 com tecnologia OZMO ROLLER: um salto à frente na robótica na CES 2025

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Na CES 2025, a ECOVACS apresenta a família DEEBOT X8 de aspiradores de pó robóticos, com a tecnologia de autolavagem instantânea OZMO ROLLER. Também foi apresentada uma linha diversificada de serviços robóticos avançados, incluindo os cortadores de grama robóticos da família GOAT A&O e os limpadores de janelas robóticos WINBOT W2 PRO OMNI e WINBOT MINI.

De 7 a 10 de janeiro, o ECOVACS Group, líder global em serviços robóticos e eletrodomésticos inteligentes, demonstra sua experiência líder do setor na CES 2025 em Las Vegas. O evento apresenta a experiência e a inovação inigualáveis da ECOVACS, com destaque para a família DEEBOT X8, que conta com a revolucionária tecnologia de autolavagem instantânea OZMO ROLLER. Esse avanço marca um momento crucial na robótica, preparando o terreno para o lançamento global desse modelo e prometendo redefinir os padrões do setor.

Como a principal marca do mundo em robótica para serviços domésticos, a ECOVACS continua a aprimorar o setor com seu compromisso inabalável com o avanço tecnológico. David Cheng Qian, vice-presidente do ECOVACS Group e CEO da ECOVACS ROBOTICS, enfatizou a estratégia da empresa: "Nossas mais recentes inovações não apenas destacam a liderança da ECOVACS, mas também refletem nossa dedicação a soluções pioneiras de robótica que preveem e atendem às necessidades crescentes dos consumidores. Continuamos firmes em nossa missão de avançar a robótica, refinando constantemente nossas ofertas para oferecer valor inigualável aos nossos usuários em todo o mundo".

DEEBOT X8 PRO OMNI: inaugurando uma nova era da robótica com a tecnologia de esfregão OZMO ROLLER

O DEEBOT X8 PRO OMNI se destaca com sua tecnologia de autolavagem instantânea OZMO ROLLER, que equipa os aspiradores de pó robóticos com recursos que rivalizam com as lavadoras de piso profissionais. Esse design inovador permite pressão e velocidade muito altas com um sistema de autolavagem em tempo real para garantir a capacidade de limpeza uniforme, reduzindo significativamente a contaminação durante o processo de limpeza.

O DEEBOT X8 PRO OMNI não apenas apresenta a inovadora tecnologia OZMO ROLLER, mas também incorpora navegação de ponta e inteligência artificial, oferecendo uma solução de limpeza completa e inteligente. Desde o seu lançamento na China em setembro de 2024, o DEEBOT X8 PRO OMNI reformulou drasticamente o setor de aspiradores robóticos premium, conquistando uma impressionante participação de 68% no mercado on-line durante o festival de compras chinês Double 11. Com seu lançamento global iminente, esse modelo está pronto para replicar seu sucesso em escala mundial, revolucionando as práticas de limpeza em todo o mundo.

Além da família DEEBOT X8, a ECOVACS apresenta a família DEEBOT T50, encabeçada pelo T50 MAX. Esse modelo principal apresenta a tecnologia de ponta BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) da ECOVACS, uma tecnologia que redefine os recursos de limpeza. Com sua combinação de fluxo de ar maximizado e nível de vácuo suficiente, ele oferece um volume de ar máximo de 16,3 litros por segundo e uma potência de sucção aprimorada de até 18500 Pa. Isso permite que o T50 MAX aumente a taxa de coleta de partículas grandes em 100% e a limpeza de pó de carpete em 93%, o que o torna a escolha ideal para famílias com carpetes que ocupam grandes áreas. O T50 PRO OMNI também faz parte da linha, apresentando um design ultrafino projetado especificamente para acessar espaços apertados, como debaixo de sofás e camas. Além disso, o X5 HYBRID faz sua estreia global.

A família GOAT A&O: redefinindo a excelência na manutenção inteligente de jardins

Desde seu lançamento em 2022, a série GOAT de cortadores de grama robóticos tem sido altamente aclamada em toda a Europa, com 40.000 unidades vendidas em um único ano até 2024. As novas famílias GOAT oferecem recursos de última geração e soluções sob medida para gramados de todos os tamanhos e complexidades.

A família GOAT A, incluindo os modelos A3000 LiDAR e A2500 RTK (conhecido como A1600 RTK na Europa), foi projetada para quintais de médio a grande porte. Esses cortadores de grama proporcionam um desempenho de corte excepcional, alimentados por um sistema de 32 V líder do setor e alcançando um aumento de três vezes na eficiência de corte. Para layouts de jardim menores ou mais complexos, os modelos da família GOAT O, incluindo o O1000 RTK (conhecido como O800 RTK na Europa), são excelentes para corte eficiente e inteligente. Sua agilidade é inigualável, com uma capacidade de passagem extrema de 0,7 m e tecnologia avançada de navegação LELS, garantindo precisão e inteligência no cuidado com o gramado.

Na CES 2025, a ECOVACS não apenas exibe suas séries DEEBOT e GOAT, mas também apresenta sua série WINBOT de limpadores de janelas robóticos, destacando as soluções práticas e eficientes de limpeza de janelas da empresa.

Essa demonstração ressalta o compromisso da ECOVACS de ampliar os limites dos modelos tradicionais por meio da inovação tecnológica. Como pioneira no setor de robótica de serviços há 27 anos, a ECOVACS tem se mantido de modo consistente na vanguarda da inovação, aproveitando sua cadeia de fornecimento exclusiva e recursos avançados de fabricação para alcançar avanços nas principais tecnologias de robótica. Com a missão "Robotics for All" (Robótica para todos), os produtos da ECOVACS ROBOTICS chegaram a mais de 170 mercados importantes em todo o mundo, atendendo a mais de 28 milhões de famílias globalmente.

De acordo com o relatório financeiro, a ECOVACS aumentou significativamente seu investimento em P&D, passando de 549 milhões de yuans em 2021 para 825 milhões de yuans em 2023, alcançando uma taxa de crescimento anual composta de 22,55% de 2021 a 2023. Nos três primeiros trimestres de 2024, os gastos com P&D atingiram 657 milhões de yuans. Em meados de 2024, a ECOVACS acumulou 2.242 patentes, incluindo 661 patentes de invenção, sendo 132 dessas patentes de invenção no exterior.

A ECOVACS vai exibir seu amplo portfólio de serviços robóticos na CES 2025, de 7 a 10 de janeiro. O estande da ECOVACS está localizado na Venetian Expo, Halls A-D - Estande 52946.

