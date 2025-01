Roboter-Staubsauger DEEBOT X8 von ECOVACS mit OZMO ROLLER Technologie: Ein Sprung nach vorn in der Robotik auf der CES 2025

LAS VEGAS, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2025 präsentiert ECOVACS die DEEBOT X8-Familie von Staubsaugerrobotern mit der OZMO ROLLER Technologie zur sofortigen Selbstreinigung. Darüber hinaus wurde ein vielfältiges Angebot an fortschrittlicher Servicerobotik vorgestellt, darunter die Roboterrasenmäher der GOAT A&O Familie sowie die WINBOT W2 PRO OMNI und WINBOT MINI Fensterreinigungsroboter.

Vom 7. bis 10. Januar zeigt ECOVACS Group, der weltweit führende Anbieter von Servicerobotik und intelligenten Haushaltsgeräten, sein branchenführendes Know-how auf der CES 2025 in Las Vegas. Auf der Veranstaltung werden das unübertroffene Know-how und die Innovationen von ECOVACS vorgestellt, insbesondere die DEEBOT X8-Familie, die mit der revolutionären OZMO ROLLER Technologie zur sofortigen Selbstreinigung ausgestattet ist. Dieser Durchbruch ist ein entscheidender Moment in der Robotik, der den Weg für die weltweite Einführung dieses Modells ebnet und verspricht, die Industriestandards neu zu definieren.

Als weltweit führende Marke im Bereich der Heimservice-Robotik treibt ECOVACS die Branche mit seinem unermüdlichen Engagement für den technologischen Fortschritt weiter voran. David Cheng Qian, stellvertretender Vorsitzender der ECOVACS Group und Geschäftsführer von ECOVACS ROBOTICS, betonte die Strategie des Unternehmens: „Unsere jüngsten Innovationen unterstreichen nicht nur die Führungsposition von ECOVACS, sondern spiegeln auch unser Engagement für bahnbrechende Robotiklösungen wider, die die sich entwickelnden Verbraucherbedürfnisse vorwegnehmen und erfüllen. Wir bleiben unserer Mission treu, die Robotik voranzutreiben und unsere Angebote ständig zu verfeinern, um unseren Anwendern weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten."

Der DEEBOT X8 PRO OMNI: Mit der OZMO ROLLER Wischtechnik wird eine neue Ära der Robotik eingeläutet

Der DEEBOT X8 PRO OMNI zeichnet sich durch seine OZMO ROLLER Wischtechnologie zur sofortigen Selbstreinigung aus, die den Staubsaugerrobotern Fähigkeiten verleiht, die mit denen professioneller Bodenreinigungsgeräte mithalten können. Dieses innovative Design ermöglicht einen extrem hohen Druck und eine hohe Geschwindigkeit mit einem Echtzeit-Selbstreinigungssystem, das eine gleichmäßige Reinigungsleistung gewährleistet und die Verschmutzung während des Wischvorgangs erheblich reduziert.

Der DEEBOT X8 PRO OMNI ist nicht nur mit der bahnbrechenden OZMO ROLLER Technologie ausgestattet, sondern auch mit modernster Navigation und künstlicher Intelligenz, um eine umfassende und intelligente Reinigungslösung zu bieten. Seit seiner Einführung in China im September 2024 hat der DEEBOT X8 PRO OMNI das Segment der Premium-Staubsaugerroboter grundlegend verändert und während des chinesischen Shopping-Festivals Double 11 einen beeindruckenden Online-Marktanteil von 68 % erobert. Mit der bevorstehenden globalen Markteinführung wird dieses Modell seinen Erfolg weltweit wiederholen und die Reinigungspraktiken rund um den Globus revolutionieren.

Neben der DEEBOT X8-Familie stellt ECOVACS die DEEBOT T50-Familie vor, deren Herzstück der T50 MAX ist. Dieses Spitzenmodell ist mit der innovativen BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) von ECOVACS ausgestattet, einer Technologie, die die Reinigungsleistung neu definiert. Mit seiner Kombination aus maximalem Luftstrom und ausreichendem Unterdruck liefert er ein maximales Luftvolumen von 16,3 l pro Sekunde und eine erhöhte Saugleistung von bis zu 18.500 Pa. Dadurch kann der T50 MAX die Aufnahmerate für große Partikel um 100 % und die Teppichstaubreinigung um 93 % steigern, was ihn zu einer optimalen Wahl für Familien mit großflächigen Teppichen macht. Ebenfalls neu im Programm ist die T50 PRO OMNI, die sich durch ihr ultraflaches Design auszeichnet, das speziell für den Zugang zu engen Bereichen wie unter Sofas und Betten entwickelt wurde. Außerdem feiert der X5 HYBRID seine Weltpremiere.

Die GOAT A&O Familie: Die Neudefinition von Spitzenleistungen in der intelligenten Gartenpflege

Seit seinem Debüt im Jahr 2022 hat der Roboter-Rasenmäher der GOAT-Serie in ganz Europa großen Anklang gefunden, und bis 2024 wurden innerhalb eines Jahres 40.000 Geräte verkauft. Die neuen GOAT-Familien bieten modernste Funktionen und maßgeschneiderte Lösungen für Rasenflächen jeder Größe und Komplexität.

Die GOAT A-Familie, einschließlich der Modelle A3000 LiDAR und A2500 RTK (in Europa als A1600 RTK bekannt), ist für mittlere bis große Hinterhöfe konzipiert. Diese Mäher liefern eine außergewöhnliche Schnittleistung, werden von einem branchenführenden 32-Volt-System angetrieben und erreichen eine dreifache Steigerung der Mäheffizienz. Die Modelle der GOAT O-Familie, einschließlich des O1000 RTK (in Europa als O800 RTK bekannt), zeichnen sich durch effizientes und intelligentes Mähen für kleinere oder kompliziertere Gartenanlagen aus. Seine Wendigkeit ist unübertroffen, mit einer extremen Durchfahrbarkeit von 0,7 m und der fortschrittlichen LELS-Navigationstechnologie, die Präzision und Intelligenz bei der Rasenpflege gewährleistet.

Auf der CES 2025 präsentiert ECOVACS nicht nur seine DEEBOT- und GOAT-Serien, sondern auch seine WINBOT-Serie von Fensterreinigungsrobotern, die die praktischen und effizienten Fensterreinigungslösungen des Unternehmens hervorheben.

Diese Demonstration unterstreicht das Engagement von ECOVACS, die Grenzen traditioneller Modelle durch technologische Innovation zu verschieben. Als Pionier in der Servicerobotikbranche steht ECOVACS seit 27 Jahren an der Spitze der Innovation und nutzt seine firmeneigene Lieferkette und fortschrittlichen Fertigungskapazitäten, um Durchbrüche in den Kerntechnologien der Robotik zu erzielen. Mit der Mission „Robotik für alle" haben die Produkte von ECOVACS ROBOTICS über 170 wichtige Märkte weltweit erreicht und dienen mehr als 28 Millionen Familien weltweit.

Dem Finanzbericht zufolge hat ECOVACS seine F&E-Investitionen deutlich erhöht, und zwar von 549 Millionen Yuan im Jahr 2021 auf 825 Millionen Yuan im Jahr 2023, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22,55 % von 2021 bis 2023 entspricht. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 erreichten die FuE-Ausgaben 657 Millionen Yuan. Bis Mitte 2024 hatte ECOVACS 2.242 Patente, darunter 661 Erfindungspatente, davon 132 aus dem Ausland.

ECOVACS stellt auf der CES 2025 vom 7. bis 10. Januar sein umfassendes Servicerobotik-Portfolio vor. Der ECOVACS-Stand befindet sich auf der Venetian Expo in den Hallen A-D – Stand 52946.

