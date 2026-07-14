AstraZeneca visita Fundação Butantan para fortalecer diálogo sobre inovação e ampliar parcerias em saúde

SÃO PAULO, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A AstraZeneca realizou, na segunda-feira (13), uma visita institucional à Fundação Butantan para discutir oportunidades de colaboração em áreas estratégicas para a saúde pública brasileira, com foco em doenças raras e oncologia.

Participaram da agenda Alexandre Gibim, Vice-Presidente da AstraZeneca para a América Latina e Presidente Interino da AstraZeneca Brasil; Pierrick Rollet, Head Global de Access & Pricing da AstraZeneca; e Sean Gallagher, Diretor Executivo de Global Technical Operations, Alexion; que foram recebidos por Saulo Simoni Nacif, diretor-executivo da Fundação Butantan.

O encontro reforça o compromisso da AstraZeneca com o fortalecimento do ecossistema de inovação em saúde no Brasil, por meio do diálogo e da colaboração entre os setores público e privado para ampliar o acesso dos pacientes a terapias inovadoras de forma sustentável.

A AstraZeneca está entre as farmacêuticas que mais investem em pesquisa clínica no Brasil, com a expectativa de investir R$ 400 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país. Atualmente, a companhia conduz mais de 100 estudos clínicos em parceria com mais de 150 centros de referência, contribuindo para acelerar o desenvolvimento científico e ampliar o acesso dos pacientes à inovação. A empresa também mantém uma trajetória consistente de parcerias público-privadas voltadas ao fortalecimento do sistema de saúde, apoiando iniciativas que promovem pesquisa, geração de evidências, qualificação do cuidado e ampliação do acesso à saúde.

"A inovação em saúde só alcança todo o seu potencial quando é construída de forma colaborativa. O Brasil reúne excelência científica, instituições de referência e um ambiente capaz de impulsionar pesquisas e ampliar o acesso dos pacientes às novas tecnologias. Nosso compromisso é seguir investindo em pesquisa clínica e fortalecendo parcerias com instituições públicas para contribuir com um sistema de saúde cada vez mais resiliente, sustentável e preparado para os desafios do futuro", afirma Alexandre Gibim, Vice-Presidente da AstraZeneca para a América Latina e Presidente Interino da AstraZeneca Brasil.

A agenda também reforçou a importância da construção de modelos sustentáveis para ampliar o acesso à inovação no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando tanto os benefícios para os pacientes quanto a sustentabilidade do sistema de saúde.

Sobre a AstraZeneca

A AstraZeneca é uma empresa biofarmacêutica global, orientada pela ciência, que está focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos de prescrição médica em Oncologia, Doenças Raras e Biofarmacêuticos, incluindo Medicina Cardiovascular, Renal e Metabólica, Respiratória e Imunologia. Com sede em Cambridge, Reino Unido, a AstraZeneca opera em mais de 100 países e seus medicamentos inovadores são usados por milhões de pacientes em todo o mundo.

Para mais informações, visite: www.astrazeneca.com.br e siga a empresa no Instagram @astrazenecabr.

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FONTE AstraZeneca