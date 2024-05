Atenção! Arranca oficialmente a acção de promoção sobre a captação de investimento global de Hengqin 2024

ZHUHAI, China, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Neste Abril, na costa do Mar do Sul da China, a incessante vitalidade de Hengqin atrai mais uma vez a atenção global nesta terra promissora.

Recentemente, a imagem temática do ano para a promoção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin (doravante designada como "Zona de Cooperação Aprofundada") estreou-se em aeroportos das seis principais cidades: Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, Macau e Zhuhai, assim como no Posto Fronteiriço Hengqin e no Posto Fronteiriço de Zhuhai da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, marcando o arranque oficial do programa de captação de investimento global de Hengqin para este ano.

Este ano, assinala-se o 75.º aniversário da implantação da República Popular da China e o 25.º aniversário do regresso de Macau à Pátria, marcando igualmente o 3.º aniversário do estabelecimento da Zona de Cooperação Aprofundada e o ano em que serão postos à prova os resultados alcançados durante a primeira fase da construção do Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin. Nesta ocasião única com quatro motivos para celebração, a Zona de Cooperação Aprofundada, em estreita articulação com a directriz do desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau, irá agarrar firmemente as oportunidades históricas de desenvolvimento para mostrar vividamente, ao país e ao mundo, a imagem do desenvolvimento integrado entre Macau e Hengqin. Além disso, a Zona de Cooperação Aprofundada irá intensificar a promoção da captação de investimento global de Hengqin, com o objectivo de elevar ainda mais o prestígio e a relevância internacionais da Zona de Cooperação Aprofundada e de dar a conhecer Hengqin a mais investidores nacionais e estrangeiros.

Juntem-se a Hengqin e a Macau para criar um futuro próspero a nível mundial

O tema de promoção lançado, "Juntem-se a Macau e Hengqin para um futuro próspero", é uma imagem promocional totalmente nova e especialmente concebida para o programa de captação de investimento global de Hengqin para 2024. As ideias por trás desta imagem têm origem na conjuntura de desenvolvimento integrado entre Hengqin e Macau, sendo que as fitas de quatro cores simbolizam o pleno desenvolvimento das quatro novas indústrias de Hengqin, em estreita sinergia com a estratégia da diversificação adequada "1+4" de Macau. O conceito promocional para a acção de captação de investimento global deste ano apresenta, de forma expressiva, a vigorosa dinâmica do desenvolvimento integrado entre Hengqin e Macau, demonstrando simultaneamente a vitalidade económica, o ímpeto na inovação, o encanto regional e o potencial de investimento de Hengqin aos investidores nacionais e estrangeiros.

Em finais de Abril, a nova imagem promocional foi estreada oficialmente nos aeroportos de Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, Macau e Zhuhai, assim como no Posto Fronteiriço Hengqin, no Posto Fronteiriço de Zhuhai da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e outros pontos importantes de transporte que ligam cidades nacionais e internacionais e que concentram cidadãos domésticos e estrangeiros. A imagem é apresentada por meios diversificados, tais como caixas luminosas, LED e cenários interactivos, para que os viajantes de todo o mundo possam ter uma impressão marcante sobre Hengqin graças à nova imagem e à nova dinâmica do seu desenvolvimento.

Vale a pena destacar que, à saída do átrio de chegadas do Aeroporto Internacional de Zhuhai, encontra-se disponível um espaço exclusivo destinado à apresentação temática, a fotografias e à interacção criativa. Os viajantes quando saem do aeroporto podem ver logo a imagem promocional para o programa de captação de investimento global de Hengqin e uma estrutura conceptual de pistas de quatro cores com aviões, em representação de Hengqin como um ponto de partida para a concretização dos sonhos, podendo os visitantes tirar fotografias. Adicionalmente, encontra-se também criada uma área de interacção criativa, onde os viajantes podem carregar no botão interactivo para dar o seu apoio. O número total de apoios é actualizado constantemente, registando os valiosos sonhos e bênçãos de todos os visitantes.

"Conselheiros de Captação de Negócios" ajudam Hengqin a agarrar as novas oportunidades dos sectores

Para melhor realçar um ambiente comercial que é próximo de Macau e conectado ao contexto internacional e com o objectivo de atrair empresas nacionais e estrangeiras de qualidade a investirem e a desenvolverem-se na Zona de Cooperação Aprofundada, em 2024, será conduzida uma série de entrevistas intitulada "Conselheiros de Captação de Negócios de Hengqin" para fins de promoção e divulgação. Nestas entrevistas, serão convidados especialistas, académicos e representantes empresariais das quatro novas indústrias de Macau e de Hengqin, nomeadamente a investigação e desenvolvimento tecnológico, big health, turismo cultural, convenções, exposições, e a indústria financeira moderna, para, a partir de uma perspectiva de desenvolvimento mutuamente benéfico, apresentar ao mundo as novas oportunidades e vantagens da integração entre Macau e Hengqin.

Novas visitas ao exterior da delegação composta por representantes de Macau e Hengqin com vista à descoberta de recursos estrangeiros e ao desenvolvimento conjunto

Em 2024, a Zona de Cooperação Aprofundada continuará a fortalecer a colaboração com Macau para reforçar a captação conjunta de investimentos no exterior e para organizar mais acções de captação de investimentos no estrangeiro, em prol da exploração dos recursos e mercados internacionais e da promoção conjunta do ambiente comercial, do desenvolvimento industrial, das políticas preferenciais e de outras informações sobre Macau e Hengqin.

Sinergia global e estreita para captar globalmente investimentos atractivos e de qualidade

Em 2024, a captação conjunta de investimento de Macau–Hengqin adoptará simultaneamente múltiplas medidas para reunir os melhores e os mais competitivos investidores. Nos dias 26 e 27 de Maio, a Zona de Cooperação Aprofundada irá realizar a Conferência de Promoção de Investimento Global de Hengqin 2024, durante a qual, os mais de 1.000 investidores nacionais e internacionais convidados irão realizar visitas e conhecer as novas oportunidades da Zona de Cooperação Aprofundada após a implementação do regime de administração separada. Para além da principal sessão de promoção, terão lugar ainda vários fóruns paralelos em torno das quatro novas indústrias para apresentar, através do estabelecimento de contactos precisos, os resultados do desenvolvimento industrial na Zona de Cooperação Aprofundada, a fim de criar uma plataforma de intercâmbio aberta e diversificada para os investidores de todo o mundo.

Dando continuidade à aplicação do novo modelo "Convenções e Exposições + Captação de Investimentos", a Zona de Cooperação Aprofundada irá criar uma zona de exposição na Feira Internacional de Macau (MIF), agendada para Outubro deste ano, para apresentar, de forma abrangente, a mais recente situação de desenvolvimento industrial de Hengqin, além de reforçar a divulgação externa de Hengqin e aumentar a visibilidade de Hengqin na comunidade internacional, contribuindo assim para a captação de negócios e investimentos e para a melhoria da eficácia das acções de captação.

Juntem-se a Macau e Hengqin para um futuro próspero! Hengqin convida os empresários do mundo inteiro a realizarem intercâmbios, discussões e cooperações, em busca de um palco mais amplo e uma luz mais radiante!

