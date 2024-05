Saksikan Peluncuran Resmi Program Promosi Investasi Global Hengqin 2024

Tahun ini adalah peringatan 75 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, 25 tahun kembalinya Makau ke Tiongkok, dan juga 3 tahun berdirinya Zona Kerja Sama. Sementara itulah, tahun ini juga menjadi momen penting untuk mengevaluasi pencapaian fase pertama yang telah dipaparkan dalam Rencana Induk Pembangunan Zona Kerja Sama Mendalam Guangdong-Makau di Hengqin. Pada tahun yang merayakan tiga momen istimewa ini, Zona Kerja Sama mendukung diversifikasi ekonomi Makau sekaligus menangkap peluang pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan citra integrasi Makau-Hengqin di dalam dan luar negeri, serta menggencarkan promosi investasi global Hengqin. Dengan program promosi ini, Hengqin akan meningkatkan pengaruh internasional agar semakin banyak investor yang mengeksplorasi potensi kota tersebut.

Makau dan Hengqin akan Memperluas Jangkauan Anda di Seluruh Dunia

"Makau dan Hengqin akan memperluas jangkauan Anda di seluruh dunia" (Macao and Hengqin will take you further) merupakan slogan tahunan dari materi promosi investasi global Hengqin yang baru saja dilansir pada tahun 2024. Konsepnya berasal dari lanskap perkembangan "Integrasi Hengqin-Makau". Pita empat warna melambangkan perkembangan pesat empat industri baru di Hengqin. Hal ini sejalan dengan strategi diversifikasi "1+4" Makau. Program promosi investasi global tersebut menunjukkan momentum pertumbuhan "Integrasi Hengqin-Makau" kepada investor di dalam dan luar negeri, serta dinamika ekonomi, motor penggerak inovasi, pesona, serta potensi investasinya.

Materi promosi terbaru ini telah diluncurkan pada akhir April lalu di sejumlah bandara, yakni Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Makau, dan Zhuhai, serta pintu masuk dan keluar Pelabuhan Hengqin, serta Pelabuhan Zhuhai, Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau. Lokasi-lokasi ini merupakan pusat perhubungan utama yang terintegrasi antara Tiongkok dan dunia, serta yang menjadi titik kumpul bagi orang-orang di dalam dan luar negeri. Materi promosi ini ditayangkan dalam format multimedia, termasuk light box, LED, dan scene interaction. Maka, pengunjung dari seluruh penjuru dunia dapat mengeksplorasi perkembangan dan vitalitas Hengqin, serta memiliki kesan positif tentang Hengqin.

Area tematis, area check-in, serta area creative interaction juga menyambut pengunjung di pintu keluar dan masuk Bandara Jinwan Zhuhai. Pengunjung yang tiba dapat melihat materi promosi tematis dan instalasi pesawat yang warna-warni di landasan pesawat dalam empat warna. Materi ini menunjukkan Hengqin sebagai kota yang merealisasikan impian. Pengunjung pun dapat mengambil foto di area tersebut. Di sisi lain, pengunjung dapat berkunjung ke area creative interaction, lalu menekan sebuah tombol sebagai bentuk dukungan simbolis untuk pembangunan Hengqin. Jumlah pengunjung yang menekan tombol akan terus diperbarui pada sebuah instalasi yang terpasang di dinding supaya mendokumentasikan dukungan dari seluruh pengunjung.

Duta-duta Hengqin yang Memperkenalkan Hengqin, Serta Ikut Memaparkan Peluang Industri Baru

Zona Kerja Sama ingin menampilkan iklim usaha Hengqin yang kondusif, sejalan dengan kondisi Makau dan dunia, sekaligus menarik minat perusahaan bermutu tinggi untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di kota tersebut. Maka, Zona Kerja Sama akan melansir video pendek yang berisi wawancara dengan "Duta-duta Hengqin" pada tahun ini. Materi video ini akan melibatkan para pakar, akademisi, dan perwakilan dunia usaha di sektor litbang sains-teknologi, big health, kebudayaan, pariwisata, MICE, serta keuangan modern. Tokoh-tokoh tersebut akan memperkenalkan berbagai peluang dan daya saing proyek pembangunan terintegrasi antara Makau dan Hengqin kepada audiens global.

Makau dan Hengqin Kembali "Merambah Luar Negeri" Guna Memperluas Sumber Daya di Pasar Luar Negeri demi Mewujudkan Target Pembangunan Kolektif

Pada tahun 2024, Zona Kerja Sama akan terus mempererat kerja sama dengan Makau, serta berkolaborasi menggelar ajang promosi di luar negeri, menjajaki sumber daya internasional, membuka pasar internasional, serta mempromosikan iklim usaha Makau dan Hengqin, perkembangan industri, dan kebijakan yang kondusif.

Kolaborasi Komprehensif dan Luas untuk Menarik Pelaku Bisnis Terbaik dan Terkuat Lewat Program Promosi Investasi

Pada tahun 2024 inilah, Makau dan Hengqin akan menempuh berbagai langkah untuk menarik pelaku bisnis terbaik dan terkuat lewat program promosi investasi. Ajang "2024 Konferensi Promosi Investasi Global Hengqin" akan berlangsung pada 26-27 Mei mendatang. Konferensi ini akan memperkenalkan peluang baru dari pengelolaan berdasarkan jenjang yang dijalankan Zona Kerja Sama. Lebih dari 1.000 investor dalam dan luar negeri akan diundang untuk berpartisipasi di konferensi tersebut, serta melakukan kunjungan lapangan ke Hengqin. Di sisi lain, rangkaian forum paralel yang melibatkan industri-industri utama turut diadakan guna memperlihatkan pencapaian Zona Kerja Sama secara lebih akurat, sekaligus membangun platform kerja sama terbuka bagi investor global.

Zona Kerja Sama akan melanjutkan penerapan model "pameran plus daya tarik investasi". Maka, Zona Kerja Sama akan menggelar area pameran di Macao International Trade and Investment Fair (MIF) untuk mengangkat pencapaian industri di Hengqin. Tujuannya, memperkuat program promosi dan citra kota Hengqin. Langkah ini akan membuat Hengqin semakin populer di panggung internasional, serta ikut menarik arus investasi, dan meningkatkan efektivitas program promosi investasi.

Melalui program terintegrasi tersebut, Zona Kerja Sama menyambut pebisnis dan investor global untuk berkunjung dan menjalin komunikasi dengan Hengqin. Makau dan Hengqin akan memperluas jangkauan Anda di seluruh dunia supaya memperlancar langkah Anda menuju masa depan yang lebih cerah.

SOURCE Economic Development Bureau of Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin