ATLANTIS PARADISE ISLAND, BAHAMAS COMEMORA O MÊS DO OCEANO MUNDIAL E DUAS DÉCADAS DE IMPACTO NA CONSERVAÇÃO MARINHA

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Atlantis, Paradise Island

26 mai, 2026, 17:53 GMT

~Da Restauração de Corais e Resgate de Espécies à Educação Imersiva, a Atlantis Continua a Promover a Conservação dos Oceanos e a Gestão Ambiental através da Fundação Atlantis Blue Project e seu Habitat Marinho de Classe Mundial ~

PARADISE ISLAND, Bahamas, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em homenagem ao Mês Mundial dos Oceanos, em junho, o Atlantis Paradise Island está destacando novos marcos da Atlantis Blue Project Foundation (ABPF), a organização sem fins lucrativos 501(c)3 do resort, dedicada à proteção de espécies marinhas e seus habitats. Realizações recentes incluem a curadoria contínua do primeiro Coral Gene Bank das Bahamas, a chegada de uma tartaruga marinha criticamente ameaçada após um resgate de 2.700 milhas e uma nova programação de convidados projetada para aprofundar a compreensão da conservação marinha nas Bahamas e além.

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Pesquisadores examinam Lucky, uma tartaruga marinha Ridley de Kemp criticamente ameaçada de extinção; e liberam Lucky após uma reabilitação bem-sucedida (Crédito da foto: Atlantis Paradise Island) (PRNewsfoto/Atlantis, Paradise Island)
Pesquisadores examinam Lucky, uma tartaruga marinha Ridley de Kemp criticamente ameaçada de extinção; e liberam Lucky após uma reabilitação bem-sucedida (Crédito da foto: Atlantis Paradise Island) (PRNewsfoto/Atlantis, Paradise Island)

Ao longo dos últimos 20 anos, a ABPF apoiou a pesquisa científica, a restauração de habitats e o alcance da comunidade com foco em recifes de corais, manguezais e vida marinha. Juntas, a Atlantis e a ABPF ajudaram a resgatar, reabilitar e libertar mais de 7.500 tartarugas marinhas, investiram mais de $ 5 milhões em pesquisa e restauração de recifes de corais e contribuíram para a proteção de mais de 1,4 milhão de acres de habitat marinho.

"A conservação marinha está em nosso DNA e o Mês Mundial dos Oceanos é o momento perfeito para comemorar com os membros de nossa equipe e convidados", disse Audrey Oswell, presidente e diretora administrativa do Atlantis Paradise Island. "Durante décadas, estivemos ativamente envolvidos na pesquisa, resgate e educação oceânica através da Atlantis Blue Project Foundation. Nossos esforços não apenas protegem as espécies marinhas e seus habitats, mas nosso trabalho nos ajuda a inspirar os hóspedes a serem tão apaixonados quanto nós."

Avançando na Pesquisa de Corais e Restauração de Recifes
Um ano após a abertura, o The Bahamas Coral Gene Bank na Atlantis Paradise Island continua sendo uma pedra angular dos esforços de conservação de recifes do país. A instalação biossegura é a primeira de seu tipo nas Bahamas e preserva espécies de corais, apoia a propagação e fortalece a restauração de recifes em resposta ao aumento da temperatura dos oceanos e doenças.

O Banco de Genes pode abrigar até 600 colônias de corais maduras, juntamente com fragmentos menores e corais juvenis, salvaguardando a diversidade genética essencial para a restauração a longo prazo. Atualmente, protege 15 espécies, incluindo Coral Estrela Elíptico, Coral Pilar, Coral Labirinto, Coral Cérebro Pedregulho e Coral Cérebro Ranhurado.

A Atlantis Paradise Island também estabeleceu o primeiro Viveiro de Ouriços-do-mar das Bahamas, um projeto pioneiro financiado pela ABPF para explorar como os ouriços-do-mar (Diadema antillarum), que comem algas, podem apoiar a recuperação dos recifes de coral. Liderado por Jim Brittsan, do Sustainable Ocean and Reefs (SOAR), o programa cria ouriços juvenis em um ambiente oceânico natural projetado para prepará-los para serem liberados com sucesso nos recifes de coral.

Resgate, Reabilitação e Liberação: A Expansão do Impact
Atlantis continua sendo a única Instalação de Resposta ao Encalhe de Mamíferos Marinhos nas Bahamas, fornecendo cuidados críticos para animais marinhos encalhados em todas as Américas. Esforços recentes incluem a reabilitação de Lucky, uma tartaruga marinha Kemp's ridley gravemente ameaçada de extinção resgatada depois de ter sido atordoada pelo frio na Nova Escócia e transportada por 2.700 milhas até Atlantis para cuidados veterinários contínuos. A recuperação de Lucky ressalta a importância de redes de resgate coordenadas e conhecimentos especializados em reabilitação.

Nos últimos 17 anos, a Atlantis e a ABPF apoiaram o Tour de Turtles da Sea Turtle Conservancy, uma iniciativa de rastreamento por satélite que promove a pesquisa e a educação pública sobre tartarugas marinhas. Este ano, o Atlantis está patrocinando uma tartaruga de couro fêmea adulta ameaçada de extinção de Soropta Beach, Panamá.

Pesquisa Marinha em Ação: O Retorno das Raias de Manta A
Atlantis Paradise Island recebeu recentemente a Kronos, uma jovem raia-manta-do-atlântico (Mobula yarae), na Lagoa das Ruínas, alimentada pelo oceano, marcando a primeira raia-manta do resort em mais de quatro anos. A espécie recém-identificada é encontrada em águas tropicais e subtropicais do Atlântico e acredita-se que atinja até 6 metros, tornando-a uma das maiores raias do Atlântico.

O resort foi a primeira instalação no Hemisfério Ocidental a exibir arraias e já cuidou de 15 indivíduos como parte de seus esforços contínuos de pesquisa e conservação. Com uma estimativa de um a dois anos de idade e envergadura de seis pés, a Kronos contribuirá para a pesquisa sobre o crescimento, comportamento e migração da arraia-manta antes de ser liberada.

Proteger e Preservar: Apoiar Ecossistemas Costeiros Críticos
Para ajudar a proteger e preservar as zonas húmidas das Bahamas, a Atlantis Paradise Island propaga e cultiva mangais em todos os seus estuários e lagoas, apoiando ecossistemas costeiros críticos que ajudam a proteger as costas, melhorar a qualidade da água e fornecer habitat para a vida marinha. Desde 2010, a Atlantis doou mais de 8.000 jovens manguezais para parceiros sem fins lucrativos, incluindo o The Bahamas National Trust (BNT), ajudando a expandir e restaurar os habitats de manguezais nas Bahamas, contribuindo para a pesquisa sobre como os manguezais podem resistir melhor às ameaças de furacões e fortalecer a resiliência costeira. Os hóspedes podem observar manguezais maduros em todo o resort, incluindo a Lagoa do Predador, a Lagoa do Estuário e o Ruins Shallows no The Royal, bem como viveiros de manguezais na Lagoa do Predador e na Dolphin Cay, onde os propágulos jovens são nutridos em novas plantas.

Conectar os hóspedes ao Conservation
Atlantis continua a expandir a forma como os hóspedes se envolvem com a vida marinha por meio de Flippers, Fins and Feathers, uma nova experiência no Dolphin Cay, o habitat marinho de 14 acres do resort e instalações de resgate e reabilitação. O programa guiado apresenta golfinhos, leões-marinhos e araras aos hóspedes, oferecendo acesso aos bastidores das operações veterinárias e de cuidados com animais do Atlantis.

O resort é credenciado pela Association of Zoos and Aquariums (AZA) e ganhou o status de Global Humane Certified™, refletindo sua adesão a padrões rigorosos de bem-estar e cuidados com animais. Essas distinções apoiam a responsabilidade da Atlantis de cuidar de mais de 250 espécies, contribuindo para os esforços de conservação no local e no campo.

O Atlantis Paradise Island continua investindo em iniciativas de conservação que combinam pesquisa, educação e engajamento dos hóspedes, ajudando a promover conexões mais profundas com os ecossistemas marinhos das Bahamas.

Para saber mais sobre essas iniciativas de conservação e as experiências dos hóspedes projetadas para trazer imersão, educação e inspiração, visite a Atlantis Paradise Island. Imagens de alta resolução podem ser encontradas aqui.

Sobre o Atlantis Paradise Island, o das Bahamas
Atlantis Paradise Island completou recentemente $ 250 milhões em reformas ousadas. Lançou novas parcerias emocionantes em todo o resort — incluindo uma transformação completa do The Royal Towers, um Casino Atlantis reimaginado e muito mais. Essas melhorias marcam um novo capítulo dinâmico para o destino de resort de entretenimento mais icônico do mundo, garantindo que hóspedes de todo o mundo continuem a desfrutar do melhor do Atlantis com acomodações impressionantes, culinária inovadora e experiências inesquecíveis, desde apresentações de música ao vivo e concertos até festivais de comida e vinho internacionalmente aclamados. Para obter mais informações e reservas, acesse atlantisbahamas.com

Sobre o The Cove, o compromisso contínuo do Atlantis Paradise Island
Atlantis com o luxo, o design de classe mundial e as estadias excepcionais continuam com a transformação cuidadosa em fases do The Cove.

A Enseada permanece aberta e acolhedora para os hóspedes à medida que este novo capítulo se desenrola. Essa evolução refinada apresentará suítes lindamente redesenhadas, espaços compartilhados elevados e uma nova e vibrante experiência de piscina e clube de praia, enquanto preserva a privacidade, o serviço excepcional, a hospitalidade calorosa das Bahamas e a sensação de fuga sem esforço que definem o The Cove. Para obter mais informações e reservas, acesse: atlantisbahamas.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988006/Atlantis_Paradise_Island__Researchers_examining_Lucky.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177873/atlantis_paradise_island_logo.jpg

FONTE Atlantis, Paradise Island

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