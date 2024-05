AUTOMOBILI PININFARINA PURA VISION FAZ ESTREIA EUROPEIA NO CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE 2024

Tendo como pano de fundo o Lago Como e o luxuoso hotel Villa d'Este, o evento é um dos destaques do calendário automotivo europeu. Reúne os veículos históricos mais requintados, valiosos e influentes com os carros-conceito mais emocionantes, ousados e criativos do mundo.

Com a presença de clientes e colecionadores exigentes de todo o mundo, este encontro de automóveis de renome mundial oferece uma primeira oportunidade exclusiva de experimentar o conceito PURA Vision na Europa.

Um conceito ousado e dramático de Veículo Utilitário de Luxo elétrico (e-LUV), o PURA Vision define o modelo para a próxima geração de modelos Automobili Pininfarina. Já demonstrando sua influência está o inovador B95, o primeiro hiper Barchetta puramente elétrico do mundo.

Dave Amantea, diretor de design da Automobili Pininfarina, disse: "Estamos muito orgulhosos e entusiasmados por trazer a PURA Vision para casa, na Itália. Este conceito de design representa a ousada direção futura da Automobili Pininfarina, e fazer a sua estreia europeia no Concorso d'Eleganza Villa d'Este é uma oportunidade maravilhosa para partilharmos a nossa ousada direção de design futuro perante um público altamente conhecedor. "

Desde a sua estreia pública na Monterey Car Week, em agosto passado, a PURA Vision obteve amplo reconhecimento e elogios de todo o mundo. Mais notavelmente, foi recentemente homenageado com o prestigioso prêmio iF Design 2024 em reconhecimento à sua combinação inovadora de design atemporal e luxo elétrico futurista conectado.

Com a sua silhueta elegante, proporções dramáticas e superfície limpa, o PURA Vision expressa a filosofia de design PURA da Automobili Pininfarina ao transformar sem esforço o ADN dos modelos clássicos do passado da Pininfarina SpA para definir o futuro.

O PURA Vision representa uma afirmação escultural única com o seu capô baixo e guarda-lamas altos inspirados no icónico Cisitalia de 1947 – o primeiro veículo a entrar na coleção do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque. O seu exterior deslumbrante apresenta proporções arrojadas da traseira da cabina que criam uma presença inconfundível. A estufa da PURA Vision e as portas lounge sem pilares de abertura tripla proporcionam acesso irrestrito à espaçosa cabine 2+2. Inspira-se no icónico design sem pilares do Lancia Florida, que foi desenhado por Battista Farina nos anos 50 e que despertou a criatividade por detrás do recentemente revelado Battista Cinquantacinque.

As joias externas enfatizam a atenção aos detalhes pelos quais a Automobili Pininfarina é conhecida. Estes incluem uma linha de cintura em alumínio anodizado precisamente projetada ao redor da estufa, que começa no para-brisa e traça um arco elegante e ininterrupto ao redor do PURA Vision.

A cabine sofisticada combina perfeitamente luxo artesanal com tecnologias avançadas. O couro macio semianilina se mistura com um tecido exclusivo, criando uma sensação de luxo incomparável. Quando necessário, um display central surge do console, enquanto os alto-falantes nos encostos de cabeça fornecem zonas de som individuais para cada ocupante. A completar a experiência de viagem verdadeiramente personalizada está um refrigerador de vinho integrado entre os dois bancos traseiros, garantindo que os ocupantes desfrutem do luxo contemporâneo em todos os sentidos.

Para mais informações visite

automobili-pininfarina.com/media-hub

NOTAS DO EDITOR

SOBRE AUTOMÓVEIS PININFARINA

A Automobili Pininfarina está sediada em Cambiano, Itália, com escritório comercial em Munique, Alemanha, e conta com uma equipe de executivos automotivos experientes de marcas de carros de luxo e premium. Projetados, projetados e produzidos manualmente na Itália, com foco na criação de experiências para os principais formadores de opinião do mundo, todos os veículos da Automobili Pininfarina incorporam a filosofia de design PURA. Esta filosofia também irá permear todos os futuros automóveis de produção, combinando perfeitamente a inspiração clássica com a tecnologia de ponta.

SOBRE AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA (LINK PARA O KIT DE IMPRENSA)

Battista é o carro mais potente já projetado e construído na Itália e oferece um nível de desempenho que hoje é inatingível em qualquer carro esportivo legalizado para uso rodoviário com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido que um carro de corrida de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 cv e 2.340 Nm de torque disponíveis, o Battista combina engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista fornece energia para quatro motores elétricos – um em cada roda – com uma autonomia WLTP combinada de até 476 km (US Combined EPA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais que 150 exemplares de Battista serão feitos individualmente à mão no ateliê em Cambiano, Itália.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418740/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418741/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418742/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_03.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418744/ Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_04.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418745/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_05.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media /2418746/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_06.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

FONTE Automobili Pininfarina