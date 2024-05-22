AUTOMOBILI PININFARINA PURA 於 2024 CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE 作首次歐洲亮相

該盛會以秀麗科莫湖和豪華 Villa d'Este 酒店作佈景，並成為歐洲汽車界行事曆重要盛會之一。這盛會匯眾最精緻、名貴兼具影響力的經典汽車，同場還有全球最令人興奮、大膽創新兼別出心裁的概念車。

這國際著名汽車盛會提供 PURA Vision 概念車歐洲首次獨家體驗機會，吸引世界各地別具慧眼車主和收藏家參與。

PURA Vision 是大膽創新兼激動人心的「電動豪華多用途車」(electric Luxury Utility Vehicle, e-LUV) 概念車，為新一代 Automobili Pininfarina 車型樹立典範。嶄新 B95 車款除了已展示自身影響力外，也是世上首架純電動超級 Barchetta。

Automobili Pininfarina 首席設計總監 Dave Amantea 表示：「我們很自豪和興奮地將 PURA Vision 帶回意大利。這設計概念代表 Automobili Pininfarina 未來大膽創新的方向，而這概念車在 Concorso d'Eleganza Villa d'Este 作歐洲首次亮相，我們認為這是個在知識淵博觀眾面前，分享我們未來大膽創新設計方向的絕佳機會。」

PURA Vision 自去年 8 月於 Monterey Car Week 公開亮相後，已廣受世界各地認可和讚賞。尤其是最近榮獲著名「2024 iF 設計獎」(2024 iF Design Award)，表揚創新結合了經典設計與未來連接電動奢華。

PURA Vision 憑着優雅的輪廓、令人心動的比例，以及簡潔流暢的車身，展示 Automobili Pininfarina 的 PURA 設計理念，也更輕鬆地徹底改變 Pininfarina SpA 經典車型 DNA 和定義未來車款。

PURA Vision 以靈感來自首架獲「紐約現代藝術博物館」 (MoMA) 收藏的汽車—— 1947 年 Cisitalia ——的低引擎蓋和高擋泥板，表現獨特雕塑般的風格。這車款外觀令人驚嘆，採用大膽創新駕駛艙後方比例，帶來獨特氣質。PURA Vision 的溫室兼三開門式的無柱車廂門，帶來無限制進出的寬敞 2+2 車廂。它靈感來自 Battista Farina 於五十年代創作的 Lancia Florida 經典無柱設計，並啟發最近單次推出 Battista Cinquantacinque 的背後創造力。

車身珠寶裝飾強調一絲不苟，而這也是 Automobili Pininfarina 舉世聞名的原因。當中裝飾包括環繞溫室兼從擋風玻璃開始的精心設計陽極氧化鋁腰線，它於 PURA Vision 周圍形成優雅兼綿延的弧形。

精緻的車廂內，完美結合手工奢華與先進科技。柔軟半苯胺皮革結合經典布料，營造無與倫比的奢華感。儀錶板的中央顯示器可按需要升起，而頭枕內的喇叭則為每位乘客提供個別的音響區。兩後座椅之間的整合式烈酒雪櫃，完成真正客制的旅程體驗，確保乘客每個感官都享受到現代奢華。

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編輯摘要

AUTOMOBILI PININFARINA 簡介

Automobili Pininfarina 於意大利坎比亞諾設立營運總部，並於德國慕尼黑設立營業辦事處。該公司的汽車管理團隊成員經驗豐富，均曾任職豪華兼高檔汽車品牌公司。Automobili Pininfarina 的所有車輛均於意大利人手設計、製造和生產。該品牌車除了凝聚世上最具品味製造商的設計經驗，也呈現 PURA 的設計理念。這理念也將融入全部未來製造汽車中，無縫結合經典靈感與尖端科技。

關於 AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA（新聞資料包連結）

Battista 是史上最強的意大利汽車設計及製造商，現今任何可在合法路上行駛兼內置引擎科技的跑車，均無法達到 Battista 所提供的效能水準。Battista 兩秒衝刺速度為 0 -100 公里/小時，勝於現時一級方程式賽車的速度。在零排放套裝中，這款汽車以 1,900 匹馬力和 2,340 Nm 扭矩，結合極致工程與科技。Battista 的 120 kWh 電池為四台電動摩打（每輪一台）提供動力，而單次充電的 WLTP 綜合行駛里程更可達 476 公里（美國 EPA 綜合里程：300 英里）。Battista 樣本車均於意大利坎比亞諾工作室內個別人手製造，數量不超過 150 架。

SOURCE Automobili Pininfarina