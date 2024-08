Azul Cargo Express comemora seu relacionamento com a SmartKargo, promovendo o crescimento contínuo e a inovação nas entregas de comércio eletrônico

SÃO PAULO, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A SmartKargo, empresa de tecnologia que traz as companhias aéreas para a era do comércio eletrônico, e a Azul Cargo Express, subsidiária da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, comemoram o sucesso e a colaboração contínua que revolucionou o setor de entrega de pacotes de comércio eletrônico no Brasil. As duas empresas têm sido parceiras de longo prazo, trabalhando juntas para impulsionar a inovação e a eficiência no setor de logística.

Desde a sua criação como divisão de carga da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, a Azul Cargo Express se posicionou rapidamente como líder em soluções logísticas, especialmente no crescente setor de comércio eletrônico. De acordo com Abhi Shah, presidente da Azul Linhas Aéreas, o ponto central desse sucesso tem sido a "adoção estratégica da avançada tecnologia baseada em nuvem da SmartKargo, que permitiu à Azul Cargo Express agilizar as operações, otimizar as reservas, o inventário e a visibilidade, oferecer atendimento superior ao cliente e gerar receita".

Olivier Houri, CRO da SmartKargo, afirmou: "A Azul é uma parceira fenomenal que compartilha nosso DNA de inovação e se concentra nos clientes". A Azul Cargo Express vem registrando uma trajetória de crescimento notável, com um aumento anual consistente no volume médio de entrega de pacotes entre 30 a 35%. Esse crescimento foi impulsionado pela rápida expansão do comércio eletrônico no Brasil e pelo compromisso da Azul Cargo Express em alavancar tecnologia de ponta para atender às demandas dos clientes.

Em novembro do ano passado, a Azul Cargo Express bateu um recorde ao movimentar mais de 2 milhões de embalagens, refletindo a robustez de suas iniciativas estratégicas e a eficácia da plataforma SmartKargo. Essa conquista ressalta a crescente demanda por e-commerce e a confiança dos clientes nas soluções logísticas da Azul Cargo Express. A Azul Cargo Express entrega pacotes de comércio eletrônico para a Amazon e, com o Prime Day na semana passada, aumentou seu volume em mais de 45% com grande eficiência e satisfação do cliente.

A prorrogação do contrato SmartKargo por mais 5 anos é um testemunho do sucesso da parceria e da visão compartilhada no que tange a inovação e o crescimento. A Azul Cargo Express está pronta para liderar o caminho em soluções logísticas eficientes e confiáveis, impulsionando a satisfação do cliente e o crescimento do mercado no competitivo cenário de comércio eletrônico.

Sobre a SmartKargo:

A SmartKargo capacita companhias aéreas e pequenos remetentes de pacotes com a plataforma tecnológica para alavancar a velocidade que apenas uma companhia aérea pode fornecer. Seja uma empresa de carga que envia de Miami para Bogotá ou um varejista que deseja enviar um pacote de Nova York para Los Angeles – a SmartKargo é a solução inovadora que permite que os remetentes combatam o status quo. Com profunda experiência em carga aérea, tecnologia e comércio eletrônico, a SmartKargo permite que as companhias aéreas abram novos fluxos de receita por meio do envio e entrega de pacotes de comércio eletrônico. A SmartKargo está sediada em Cambridge, Massachusetts, com escritórios importantes na Índia, Filipinas, Brasil, Emirados Árabes Unidos e Canadá. Para mais informações, visite www.smartkargo.com.

Sobre a Azul Linhas Aéreas:

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem seu modelo de negócios em encomendas expressas e embarques de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 300 lojas no Brasil e no exterior, oferecendo atendimento "porta a porta" para mais de 4.200 cidades brasileiras, além de todo o território dos EUA e de Portugal.

Os serviços oferecidos incluem encomendas críticas, distribuição B2C para o comércio eletrônico, encomendas a preços econômicos e carga paletizada no mercado global. Para mais informações, visite www.azulcargoexpress.com.br.

