BanBif fortalece suas soluções digitais para operações de comércio exterior com a Finastra, apoiando o crescimento dos negócios

O banco oferecerá soluções de financiamento do comércio mais confiáveis, simplificando as operações para clientes empresariais enquanto avança em sua agenda de modernização.

LIMA, Peru, e ATLANTA, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco Interamericano de Finanzas (BanBif), com sede no Peru, anunciou hoje sua escolha dos Canais de Trade Innovation e Corporativos da Finastra como parte de seu projeto de modernização do financiamento do comércio. A decisão do BanBif de adotar essas plataformas representa um passo importante no fortalecimento das operações de financiamento do comércio do banco, com soluções digitais modernas projetadas para tornar os processos mais simples, rápidos e transparentes para seus clientes empresariais.

Os clientes empresariais do BanBif logo se beneficiarão de prazos de resposta mais rápidos para cartas de crédito, cobrança documentária e garantias internacionais, além de uma comunicação mais clara e maior visibilidade durante todo o processo. Ao reduzir tarefas manuais e burocracia, o novo sistema digital tornará as operações de financiamento do comércio mais confiáveis e precisas ao longo do ciclo de vida da transação.

Com Canais de Trade Innovation e Corporativos, o BanBif continua reforçando suas capacidades digitais no negócio de comércio exterior ao usar ferramentas projetadas para aumentar a eficiência operacional e aprimorar a experiência de atendimento para empresas envolvidas em transações internacionais.

"A implementação dessas soluções faz parte do nosso esforço contínuo para transformar e fortalecer nossas capacidades em operações de comércio exterior. Buscamos continuar oferecendo aos nossos clientes corporativos plataformas modernas e seguras, alinhadas às necessidades atuais do comércio internacional", afirmou Marco Osorio, gerente de Comércio Exterior do BanBif.

O BanBif também espera obter melhorias operacionais, com fluxos de trabalho mais eficientes e relatórios mais robustos. O aumento da automação permite que a equipe se concentre em atividades de apoio ao cliente de maior valor agregado, enquanto controles aprimorados e ferramentas de conformidade proporcionam maior tranquilidade.

As soluções também permitirão ao banco fortalecer o gerenciamento e o monitoramento de transações relacionadas a cartas de crédito, cobranças documentárias e garantias internacionais, além de melhorar a conectividade dos processos e a visibilidade para os clientes corporativos.

"A migração do BanBif para a Finastra Trade Innovation e Canais Corporativos simplificará suas operações diárias e facilitará o trabalho tanto para os colaboradores quanto para os clientes", afirmou Vinay Mendonca, vice-presidente de Gerenciamento de Produtos para Comércio e Financiamento da Cadeia de Suprimentos da Finastra. "Com mais automação e melhor visibilidade, o BanBif poderá processar transações comerciais com maior rapidez, apoiar o crescimento dos clientes e oferecer a experiência confiável e ágil que as empresas esperam."

O projeto está sendo implementado com o apoio local da TCMpartners, combinando a experiência global da Finastra com uma forte presença local no Peru para garantir uma implementação tranquila e apoio contínuo.

"Como parceira de integração da Finastra para Soluções de Comércio Exterior, a TCMpartners está apoiando o BanBif durante toda esta implementação, aplicando nossa experiência em tecnologia financeira, soluções para comércio exterior e integração de plataformas bancárias. Estamos ajudando a alinhar as capacidades globais da Finastra aos processos de negócios do BanBif para oferecer uma implementação eficiente, segura e alinhada aos objetivos do banco de modernizar suas operações e fortalecer o atendimento aos clientes corporativos", declarou Victor Maticorena, gerente de Desenvolvimento de Negócios da TCMpartners.

Sobre a Finastra

A Finastra é líder global em software para serviços financeiros, contando com a confiança de mais de 7.000 clientes — incluindo 40 dos 50 maiores bancos do mundo — em mais de 110 países. Com experiência em empréstimos, pagamentos e serviços bancários universais, fornecemos soluções confiáveis, escaláveis e de missão crítica, como Loan IQ, LaserPro, Trade Innovation, Essence, Global PAYplus, Payments To Go e Financial Messaging. Com o apoio da Vista Equity Partners, cocriamos soluções inovadoras com nossos clientes para desenvolver tecnologia moderna que ajuda as instituições financeiras a crescer com confiança. Acesse www.finastra.com ou siga a Finastra no LinkedIn.

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FONTE Finastra