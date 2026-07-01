BanBif refuerza soluciones digitales para operaciones de comercio exterior con Finastra, impulsando el crecimiento empresarial

El banco ofrecerá soluciones de financiamiento comercial más fiables, lo que simplificará las operaciones de clientes empresariales y, al mismo tiempo, impulsará su programa de modernización.

LIMA, Peru and ATLANTA, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Banco Interamericano de Finanzas (BanBif), con sede en Perú, ha anunciado hoy la elección de las plataformas Finastra Trade Innovation y Corporate Channels como parte de su proyecto de modernización del financiamiento comercial. La decisión de BanBif de adoptar estas plataformas supone un paso importante para reforzar las operaciones de financiamiento comercial del banco mediante soluciones digitales modernas, diseñadas para que los procesos sean más fluidos, rápidos y transparentes para los clientes empresariales del banco.

Los clientes empresariales de BanBif pronto se beneficiarán de plazos de procesamiento más rápidos en cartas de crédito, cobros documentarios y las garantías internacionales, además de una comunicación más clara y una mayor visibilidad a lo largo de todo el proceso. Al reducir las tareas manuales y el papeleo, el nuevo sistema digital hará que las operaciones de financiamiento comercial sean más fiables y precisas a lo largo de todo el ciclo de vida de la transacción..

Con Trade Innovation y Corporate Channels, BanBif sigue reforzando sus capacidades digitales en el ámbito del comercio exterior, aprovechando herramientas diseñadas para mejorar la eficiencia operativa y elevar la calidad del servicio que reciben las empresas que realizan transacciones internacionales.

"La incorporación de estas soluciones forma parte de nuestro proceso continuo de transformación y fortalecimiento de capacidades para operaciones de comercio exterior. Buscamos seguir ofreciendo a nuestros clientes corporativos plataformas modernas, seguras y alineadas con las necesidades actuales del comercio internacional", señaló Marco Osorio gerente de Comercio Exterior de BanBif.

BanBif también espera lograr mejoras operativas, con flujos de trabajo más optimizados y unos informes más sólidos. El aumento de la automatización permite que el personal se centre en la atención al cliente de mayor valor, mientras que los controles mejorados y las herramientas de cumplimiento normativo aportan una mayor tranquilidad.

Las soluciones también permitirán al banco reforzar la gestión y el seguimiento de las transacciones relacionadas con cartas de crédito, cobros documentarios y garantías internacionales, al tiempo que mejorarán la conectividad y la visibilidad de los procesos para los clientes corporativos.

"La incorporación de BanBif a Finastra Trade Innovation y Corporate Channels agilizará sus operaciones diarias y simplificará el trabajo tanto para el personal como para los clientes", afirmó Vinay Mendonca, vicepresidente de Gestión de Productos, Comercio y Financiación de la Cadena de Suministro de Finastra. "Gracias a una mayor automatización y una mejor visibilidad, BanBif podrá procesar las transacciones comerciales con mayor rapidez, apoyar el crecimiento de sus clientes y ofrecer la experiencia fiable y ágil que esperan las empresas".

El proyecto se está llevando a cabo con el apoyo local de TCMpartners, que combina la experiencia global de Finastra con una sólida presencia sobre el terreno en Perú para garantizar una implementación fluida y un apoyo continuo.

"Como socio de integración de Finastra para soluciones de comercio exterior, TCMpartners está respaldando a BanBif a lo largo de esta implementación, aportando nuestra experiencia en tecnología financiera, soluciones de comercio exterior e integración de plataformas bancarias. Estamos ayudando a sincronizar las capacidades globales de Finastra con los procesos de negocio de BanBif para lograr una implementación eficiente, segura y en consonancia con los objetivos del banco de modernizar sus operaciones y reforzar el servicio a los clientes corporativos", afirmó Víctor Maticorena, director de desarrollo de negocio de TCMpartners.

Acerca de Finastra

Finastra es líder mundial en software para servicios financieros y cuenta con la confianza de más de 7,000 clientes —entre los que se incluyen 40 de los 50 bancos más importantes del mundo— en más de 110 países. Gracias a nuestra experiencia en préstamos, pagos y banca universal, ofrecemos soluciones fiables, escalables y de misión crítica, como Loan IQ, LaserPro, Trade Innovation, Essence, Global PAYplus, Payments To Go y Financial Messaging. Con el respaldo de Vista Equity Partners, innovamos conjuntamente con nuestros clientes para desarrollar tecnología moderna que ayude a las entidades financieras a crecer con confianza. Visite www.finastra.com o siga a Finastra en LinkedIn.

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FUENTE Finastra