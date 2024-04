Banco BV leva o BVx, seu ecossistema de inovação e parcerias digitais, para um dos maiores eventos de tecnologia do mundo

No Web Summit Rio, instituição promove painéis com especialistas do banco e convidados externos

SÃO PAULO, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, é pelo segundo ano consecutivo um dos patrocinadores do Web Summit Rio, um dos mais renomados eventos de tecnologia e inovação do mundo, que acontece entre os dias 15 e 18 de abril, no Riocentro (Av. Salvador Allende, 6555, Rio de Janeiro).

Realizada pela segunda vez no Brasil e com a expectativa de receber mais de 30 mil pessoas, o BV quer aproveitar a oportunidade desta edição para ampliar a geração de negócios e a conexão com o ecossistema presente no evento. Por isso, estará pela primeira vez com o BVx, seu ecossistema de inovação e parcerias digitais.

"Ao participar de eventos como esse, fazemos parte da discussão sobre as tendências e o futuro do mercado financeiro, buscando fortalecer as conexões com grandes corporações e startups para catalisar soluções e fecharmos novas parcerias que impactem a vida dos nossos clientes e do ecossistema.", explica Ricardo Sanfelice, diretor executivo de Clientes, Produtos e Inovação do banco BV.

Para isso, durante o Web Summit Rio, a instituição financeira estará com uma programação no seu estande interativo, onde promoverá painéis com especialistas do banco e convidados externos, e oferecerá espaços para networking, compartilhamento de ideias e abertura para novas parcerias.

Em todos os dias do evento, o BV promoverá discussões abertas ao público do evento sobre Beyond Banking, Far Beyond Banking e empreendedorismo.

Pela tarde, às 14 horas, acontece a trilha "Empreendedores além do óbvio", com destaque para o painel no dia 17 com os atletas Diego Hypólito, da ginástica artística, e Sandro Dias, do skate, para uma conversa sobre a jornada do atleta e a cultura do erro aplicada ao esporte, e no dia 18, os carnavalescos Tarcísio Zanon, da Unidos do Viradouro, e Nilcemar Nogueira, do Museu do Samba, conversam sobre o papel da inovação no samba e no carnaval, com mediação do carnavalesco e comentarista Milton Cunha. Já às 15 horas, ocorre a trilha "Far Beyond Banking", com discussões sobre o futuro da experiência do cliente e o universo dos games para discutir possibilidades e intersecções com o mercado financeiro.

