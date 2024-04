BV acelera no financiamento de motos elétricas

SÃO PAULO, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras privadas do país e líder no mercado de financiamento de veículos usados, vem crescendo no mercado de financiamento de motos nos últimos 2 anos.

Entre 2021 e 2023, a concessão de crédito para financiamento de motos no BV cresceu 113% (vs.77% do mercado), levando o BV a ganhar participação de mercado.

O BV também tem financiado o mercado de motos elétricas, cujas vendas vêm aumentando com grande velocidade no país. Apenas nos dois primeiros meses de 2024, o BV financiou mais motos elétricas do que em todo o ano de 2022 e quase quatro vezes mais do que em 2023. O banco acredita que o mercado de motos elétricas continuará pujante ao longo de 2024 e nos próximos anos.

Entre os clientes do BV que buscam o financiamento das motos elétricas estão entregadores e pessoas que querem um modal menos poluente para realizar trajetos curtos dentro da cidade. A facilidade de carregamento, com possibilidade de troca de bateria - por serem portáteis, é uma das razões que têm levado à maior procura. A perspectiva de redução de custos com manutenção e combustíveis e a preocupação ambiental também estão entre os motivos da expansão.

"Vemos um grande potencial neste mercado. Acreditamos nas motos elétricas como uma forma de democratizar a mobilidade elétrica no país", afirma Jamil Ganan, Superintendente de Auto Finance do banco BV.

