Banco BV lidera financiamento de veículos leves usados pelo 13º ano consecutivo

Segmento de leves usados representava 86,2% da carteira de veículos do banco no terceiro trimestre de 2025

SÃO PAULO, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, manteve a liderança no financiamento de veículos leves usados pelo 13º ano consecutivo. Ao final do terceiro trimestre de 2025, a carteira total de financiamento de veículos da instituição somou R$52 bilhões, crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, desconsiderando o efeito dos FIDCs BV Auto 1 e 2.

A liderança não é resultado de um único fator, mas da consistência de um modelo construído ao longo do tempo. Estar presente em todo o país, com uma operação próxima dos lojistas e atenta às dinâmicas regionais, permite ao BV evoluir junto com o mercado e manter relevância mesmo em diferentes ciclos econômicos.

O segmento de veículos leves usados segue como o principal pilar do portfólio. No encerramento do 3T25, essa carteira alcançou R$44,9 bilhões, o equivalente a 86,2% do total de veículos financiados pelo banco. Excluindo os efeitos dos FIDCs, o crescimento foi de 7,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2024.

A experiência consolidada no financiamento de leves usados também tem sustentado a expansão do banco em outras frentes do mercado automotivo. Ao final do 3T25, as carteiras de motos, veículos pesados e novos somaram R$ 7,2 bilhões, resultado de um crescimento de 6,7% em relação ao trimestre anterior e de 29,8% na comparação anual. O BV também encerrou o período com uma carteira de R$ 4,8 bilhões em EGV (empréstimos com garantia de veículo), modalidade na qual a instituição ocupa a liderança do mercado.

Essas frentes complementam a atuação do BV e ampliam o impacto do crédito na economia real. O financiamento de pesados está diretamente ligado à logística e à produção, enquanto o de motos tem papel importante na geração de renda e mobilidade. São movimentos que fortalecem o portfólio do BV e, ao mesmo tempo, dialogam com necessidades concretas da sociedade.

