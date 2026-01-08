IBV Auto: inflação de automóveis usados cresce 0,46% em dezembro

Indicador mostra leve aceleração na inflação dos usados e alta de 5,31% no acumulado de 12 meses

SÃO PAULO, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços de automóveis leves usados no país, registrou crescimento de 0,46% em dezembro, ante 0,39% em novembro, indicando uma leve aceleração no ritmo de alta dos preços. No acumulado de 12 meses, o indicador aponta alta de 5,31%, sinalizando que o mercado de usados permanece aquecido mesmo diante da desaceleração gradual da economia e do recuo de preços dos veículos novos.

"O IBV Auto de dezembro, fechando o ano de 2025, indica a sustentação de uma tendência que se consolidou ainda no segundo semestre de 2025, quando a inflação do carro usado superou a inflação medida pelo IPCA. Mesmo desacelerando o acumulado em doze meses para 5,3% nas duas últimas observações do ano, é razoável afirmar que o mercado de veículos usados segue aquecido, puxado pelo bom desempenho do mercado de trabalho mesmo em um contexto de aperto monetário e de gradual desaceleração da atividade econômica", afirma Carlos Lopes, economista do banco BV.

Para o economista, os dados reforçam que o mercado de veículos usados segue resiliente, sustentado pelo desempenho do emprego mesmo em um cenário de juros elevados. "Nossa expectativa é que ao longo de 2026 os preços de usados sigam crescendo, mas em ritmo mais brando, fechando o ano com um avanço menor frente ao observado em 2025".

Destaques regionais e por modelo

As maiores contribuições para a alta do índice em dezembro vieram de modelos como o Toyota Corolla (+0,52%), o VW Gol (+0,50%) e GM Onix (+0,43%). Já o VW Polo Sedan (-0,25%), Peugeot 208 (-0,16%) e VW Virtus (-0,11%) foram os que registraram as maiores quedas no período.

A região Sul apresentou a maior variação mensal, com inflação de 0,57%. Entre os estados, o Rio de Janeiro registrou maior inflação (+1,90%), bem acima da média nacional. No acumulado de 12 meses, o estado também se destaca com alta de 6,72% nos preços dos automóveis usados. Onze estados apresentaram deflação no último mês, sendo o Distrito Federal a unidade federativa que apresentou maior queda (-1,28%).

Desvalorização por tipo de veículo

Os veículos elétricos de 2022 acumulam desvalorização de 47,1% até dezembro de 2025, reflexo direto da queda nos preços dos modelos novos. Os híbridos lançados no mesmo ano registram queda de 20%, enquanto os a combustão apresentam desvalorização média de 12,3% em relação ao valor pago quando zero-quilômetro. Nos modelos de 2021, os percentuais são menores porque esses veículos chegaram a se valorizar no período pós-pandemia, antes de iniciarem o movimento de queda de preços. Assim, a desvalorização acumulada até dezembro deste ano é de 16,6% para os híbridos e 6,2% para os modelos a combustão.

Metodologia e critérios

O IBV Auto (Índice BV Auto) é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador. O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

